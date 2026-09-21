RIPPLE (XRP)

XRP’de kurumsal alımlar hızlanırken 1,80 dolar hedefi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, güçlü kurumsal alımların ardından 1,48 dolara yükseldi.
  • 📊 96 saat içinde 1,54 milyar XRP kurumsal adreslere çekildi ve satış baskısı dengelendi.
  • 💹 1,50 dolar direnci aşılırsa $XRP için orta vadede 1,80 dolar seviyesi izleniyor.
  • 🧭 Geçen haftaki 1,29 dolarlık dipten sonra teknik görünüm alıcılar lehine döndü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, ay ortasındaki kısa süreli geri çekilmenin ardından yeniden toparlandı ve 1,48 dolar seviyesine yükseldi. Günlük artış yaklaşık %7 oldu. Fiyattaki dengelenmede, kurumsal alımların güçlenmesi ve altcoin piyasasındaki genel toparlanma etkili oldu.

İçindekiler
1 Geri çekilme sonrası alımlar arttı
2 Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

Geri çekilme sonrası alımlar arttı

Geçen hafta görülen 1,29 dolarlık yerel dipten sonra piyasada yön değişimine işaret eden hareketler öne çıktı. Washington’daki düzenleme tartışmalarına bireysel yatırımcıların verdiği tepki kısa sürdü. XRP’nin dijital emtia statüsünde bir değişiklik yaşanmadığı, 2023’teki mahkeme emsali ve Mart 2026’da yayımlanan resmi düzenleyici rehberle destekleniyor.

Psikolojik destek seviyelerine inen fiyat, büyük yatırımcıların yeniden devreye girmesine yol açtı. Zincir üstü verilere göre 96 saat içinde 1,54 milyar XRP kurumsal adreslere çekildi. Düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelen likiditenin toplam büyüklüğü 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Büyük yatırımcıların 96 saat içinde 1,54 milyar XRP’yi kurumsal adreslere çekmesi, satış baskısının önemli bölümünü dengeleyen başlıca unsur oldu.

Bu sermaye girişi satış baskısını büyük ölçüde karşıladı. Günlük işlem hacmi de 92,6 milyon dolar civarında dengelendi. Böylece orta vadeli düşüş eğiliminin zayıfladığına dair teknik işaretler güç kazandı.

Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

Bitstamp verilerindeki haftalık görünüm, piyasa dengesinin alıcılar lehine dönmeye başladığını gösteriyor. Haftalık mum yaklaşık %5,45 artıda, 1,48716 dolar civarında kapanışa yönelirken uzun süredir izlenen alçalan kanalın üzerine çıkılmış durumda. Bitstamp, kripto para piyasasında uzun süredir faaliyet gösteren işlem platformları arasında yer alıyor.

Momentum göstergeleri de alım yönlü sinyal üretiyor. TradingView üzerindeki uzun vadeli osilatörde alt bantta kesişim oluştu. Bu yapı, piyasa ivmesinin kademeli biçimde alıcılara geçtiğine işaret ediyor.

Öte yandan 1,25 ile 1,38 dolar aralığında güçlü bir birikim bölgesi oluştu. Temmuz ve ağustosta bu bantta toplanan hacim, fiyat için sağlam bir taban kurulmuş olabileceğini gösteriyor. XRP şimdi 1,50 dolar çevresindeki ana direnç ve hareketli ortalamaya yaklaşıyor.

1,50 dolar seviyesinin kalıcı biçimde aşılması halinde, Bitcoin’den likit altcoin’lere yönelen sermaye akışının hızlanması ve XRP’nin orta vadede 1,80 dolara yaklaşması bekleniyor.

Bitcoin’in 76 bin doların üzerinde tutunması, daha yüksek risk iştahına sahip sermayenin altcoin tarafına kaymasına zemin hazırlıyor. Bu senaryoda XRP için 1,80 dolar bölgesi orta vadeli hedef olarak öne çıkıyor. Ancak bu görünümün korunması için 1,50 dolar üzerindeki hareketin kalıcı hale gelmesi gerekecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, XRPL geliştirici kitini Stripe ve Tempo entegrasyonuyla genişletti

XRP’de balina birikimi 96 saatte 2,2 milyar dolara ulaştı

XRP Ledger, toplu işlem güncellemesini 29 Eylül’de devreye alabilir

XRP Ledger’da yakılan ücretler %84 arttı

DCENT, XRP kullanıcıları için acil güvenlik uyarısı yayımladı

Volatility Shares, 3x XRP ETF başvurusunu 18 Ekim 2026’ya erteledi

ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitfinex’te BTC vadeli işlemlerinde fiyat kısa süreliğine 153.960 dolara çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitfinex’te BTC vadeli işlemlerinde fiyat kısa süreliğine 153.960 dolara çıktı
BITCOIN (BTC)
Cardano, x402 ödeme standardına ADA desteği ekledi
Cardano (ADA)
Lost your password?