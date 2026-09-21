XRP’de kurumsal alımlar hızlanırken 1,80 dolar hedefi öne çıktı

XRP, ay ortasındaki kısa süreli geri çekilmenin ardından yeniden toparlandı ve 1,48 dolar seviyesine yükseldi. Günlük artış yaklaşık %7 oldu. Fiyattaki dengelenmede, kurumsal alımların güçlenmesi ve altcoin piyasasındaki genel toparlanma etkili oldu.

Geri çekilme sonrası alımlar arttı

Geçen hafta görülen 1,29 dolarlık yerel dipten sonra piyasada yön değişimine işaret eden hareketler öne çıktı. Washington’daki düzenleme tartışmalarına bireysel yatırımcıların verdiği tepki kısa sürdü. XRP’nin dijital emtia statüsünde bir değişiklik yaşanmadığı, 2023’teki mahkeme emsali ve Mart 2026’da yayımlanan resmi düzenleyici rehberle destekleniyor.

Psikolojik destek seviyelerine inen fiyat, büyük yatırımcıların yeniden devreye girmesine yol açtı. Zincir üstü verilere göre 96 saat içinde 1,54 milyar XRP kurumsal adreslere çekildi. Düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelen likiditenin toplam büyüklüğü 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Büyük yatırımcıların 96 saat içinde 1,54 milyar XRP’yi kurumsal adreslere çekmesi, satış baskısının önemli bölümünü dengeleyen başlıca unsur oldu.

Bu sermaye girişi satış baskısını büyük ölçüde karşıladı. Günlük işlem hacmi de 92,6 milyon dolar civarında dengelendi. Böylece orta vadeli düşüş eğiliminin zayıfladığına dair teknik işaretler güç kazandı.

Teknik görünümde direnç bölgesi izleniyor

Bitstamp verilerindeki haftalık görünüm, piyasa dengesinin alıcılar lehine dönmeye başladığını gösteriyor. Haftalık mum yaklaşık %5,45 artıda, 1,48716 dolar civarında kapanışa yönelirken uzun süredir izlenen alçalan kanalın üzerine çıkılmış durumda. Bitstamp, kripto para piyasasında uzun süredir faaliyet gösteren işlem platformları arasında yer alıyor.

Momentum göstergeleri de alım yönlü sinyal üretiyor. TradingView üzerindeki uzun vadeli osilatörde alt bantta kesişim oluştu. Bu yapı, piyasa ivmesinin kademeli biçimde alıcılara geçtiğine işaret ediyor.

Öte yandan 1,25 ile 1,38 dolar aralığında güçlü bir birikim bölgesi oluştu. Temmuz ve ağustosta bu bantta toplanan hacim, fiyat için sağlam bir taban kurulmuş olabileceğini gösteriyor. XRP şimdi 1,50 dolar çevresindeki ana direnç ve hareketli ortalamaya yaklaşıyor.

1,50 dolar seviyesinin kalıcı biçimde aşılması halinde, Bitcoin’den likit altcoin’lere yönelen sermaye akışının hızlanması ve XRP’nin orta vadede 1,80 dolara yaklaşması bekleniyor.

Bitcoin’in 76 bin doların üzerinde tutunması, daha yüksek risk iştahına sahip sermayenin altcoin tarafına kaymasına zemin hazırlıyor. Bu senaryoda XRP için 1,80 dolar bölgesi orta vadeli hedef olarak öne çıkıyor. Ancak bu görünümün korunması için 1,50 dolar üzerindeki hareketin kalıcı hale gelmesi gerekecek.