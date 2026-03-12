Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Bitcoin’in 70 Bin Dolar Direncini Zorluyor

Bitcoin, 70 bin dolar seviyesinin hemen altında fiyatlanırken, küresel ölçekte petrol fiyatlarındaki hızlı artış kripto piyasasında önemli dalgalanmalara yol açtı. Ham petrolün varil başına 100 dolara yaklaşması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte risk iştahı azaldı. Bu durum, kripto paralarda son dönemde görülen toparlanma hareketini sınırlandırıyor.

Piyasada Artan Makro Baskılar

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, tüketici maliyetlerini artırırken enfl atyonist baskıların kısa sürede geri çekilmesini engelliyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi olasılığını değerlendiren piyasalar, enerji maliyetlerindeki tırmanış nedeniyle para politikasında daha temkinli bir yaklaşım beklentisine girdi. Bu gelişme, başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, özellikle vadeli işlem piyasalarında daha temkinli bir yaklaşımın öne çıkmasına neden oldu. Kripto türev piyasalarında da teminat gereksinimleri yükselirken, yatırımcıların gerçek varlıklarla riskten korunma eğilimi artış gösterdi. Özellikle petrolün 100 dolarlık psikolojik sınırı aşması durumunda, Bitcoin tarafındaki volatilitenin daha da artabileceği ifade ediliyor.

Zincir Üzeri Veriler ve Kurumsal İlgide Son Durum

Makro göstergeler olumsuz bir tablo çizerken, zincir üzerindeki bazı göstergeler piyasadaki güçlü oyuncuların hâlâ kararlı biçimde pozisyonlarını koruduğuna işaret ediyor. Dolaşımdaki Bitcoin’in yaklaşık yüzde 73’ü uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunurken, bu kesimin yeni gelişmelere karşı kısa vadede satış eğilimi göstermediği görülüyor.

Öte yandan, 60 bin dolar ile 70 bin dolar arasındaki fiyat aralığında yaklaşık 1,56 milyon Bitcoin’lik birikmiş yatırımcı ilgisi, geçmiş döngülerde görülen hızlı düşüşlerin yeniden yaşanmasını şu aşamada daha düşük ihtimal haline getiriyor. Borsalardaki Bitcoin rezervlerindeki gerileme de satış baskısının azaldığına işaret ediyor.

Kurumsal tarafta son dönemde Bitcoin’in geleneksel varlıklardan ayrıştığı izlenimi güçleniyor. ABD’nin İran ile yaşadığı krizin ardından Bitcoin’in altın ve hisse senetlerine kıyasla daha iyi performans sergilemesi, bu algının oluşmasında belirleyici oldu. Kripto piyasasında bu dönemde, kısa vadeli olumsuzluklara rağmen bazı yatırımcıların arz şoklarının ardından ortaya çıkabilecek orta-uzun vadeli fırsatları ön planda tuttuğu değerlendiriliyor.

Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, Mart 2026’da yaklaşık 1,28 milyar dolarlık yatırımla 17.994 BTC daha satın aldı. Firmanın toplam Bitcoin varlığı 738.731’e ulaşmış durumda.

Teknik Görünüm: Kritik Seviyeler

Teknik analizde öne çıkan direnç noktası 71.600 dolar olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı günlük kapanışların gelmesi halinde, petrol kaynaklı kısa vadeli baskının etkisi görece hafifleyebilir. Ancak yukarı yönlü bu hareket gerçekleşmezse, teknik açıdan 68.500 dolar bandı kritik bir destek olarak ön plana çıkıyor.

Bu desteğin kaybedilmesi halinde, Bitcoin fiyatında toplu long pozisyon tasfiyeleri tetiklenebilir ve fiyatın 60 bin dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Kısa vadedeki fiyat hareketleri tamamen makro piyasadaki gelişmelere bağlı şekilde şekilleniyor.