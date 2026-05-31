Bitcoin mayıs ayında %3 geriledi! Haftaya neler yaşanacak?

Bitcoin fiyatı hafta sonu 73.500 dolar bandında dalgalanırken, mayıs ayındaki %3’lük gerileme yatırımcıların dikkatini çekti. Haftalık kapanış yaklaşırken, analistler BTC’nin ayı “kırmızı” kapatmaya hazırlandığını söylüyor.

Hafta Sonunda Sessiz Seyir

TradingView verilerine göre Bitcoin, hafta sonunu sakin bir seyirle geçirdi ve 2025’in yıllık dip seviyelerinin biraz altında sıkışık kaldı. ABD borsalarında yeni rekorlar görülse de, Bitcoin bu olumlu havadan etkilenmedi. ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes ile jeopolitik gerilimin azalması da kripto piyasasında belirgin bir etki yaratmadı.

Sosyal medya platformu X’te konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran anlaşmasında acelem yok” sözleri, piyasalarda bekleyiş havası yarattı. Analistler, önümüzdeki haftada asıl gündemin ABD işgücü piyasası olacağını ve açıklanacak verilerin kripto piyasasında dalgalanmaya yol açabileceğini belirtiyor.

Ekonomik Verilerde BTC İçin Anahtar Seviye

Yeni haftada, ekonomistler ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi göstergeleri takip edecek. Son aylarda yukarı yönlü bir ivme kazanan PMI verisi, Bitcoin fiyatına da geçici nefes aldırdı. Özellikle Bitcoin’in, küresel büyüme ve risk iştahı paralelinde bir kez daha fiyatlanıp fiyatlanmayacağı tartışılıyor.

Mini sözlük: PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), belirli bir sektörün ekonomik sağlığı hakkında fikir veren, şirketlerden alınan anket verilerine dayalı bir göstergedir. 50’nin üzerinde değerler büyümeyi işaret ederken, altında kalması daralma sinyali verir.

Bitwise’ın Avrupa araştırma direktörü Andre Dragosch, “Bitcoin halen büyüme ve risk iştahını takip ediyorsa, buradan yukarı yönlü bir düzeltme yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Aylık Kapanışta 73.000 Dolar Sınırı

CoinGlass’ın açıkladığı verilere göre, Bitcoin mayıs ayının başından bu yana %3’ün biraz üzerinde geriledi. Bu gerileme traderları pek tatmin etmezken, gözler BTC/USD paritesinin aylık kapanışta 73.000 dolarlık kritik seviyede olup olmayacağına çevrildi.

Uzman analizci Rekt Capital ise, “Mevcut durumda Bitcoin’in 73 bin doları tekrar test etmesi, son dalgalanmalara rağmen başarılı oldu” yorumunu yaptı.

Rekt Capital, haftalık bazda “W” formasyonunun oluştuğunu ve bunun güçlü bir dip işareti olabileceğini belirtti. Teknik olarak, haftalık grafikte önemli destek hatları yakınında işlem gören Bitcoin, birkaç haftadır başarısız testlerin ardından tekrar yükseliş bandına girmeye hazırlanıyor.

Teknik Analiz ve Piyasa Beklentileri

Daan Crypto Trades adlı popüler analist ise, Bitcoin’in boğa piyasası destek bandında hareket ettiğini ve hem haftalık 200 hareketli ortalaması (MA) hem de üssel ortalamasının (EMA) fiyatla giderek yakınlaştığını aktardı. Uzmanlara göre, bu teknik göstergeler orta-uzun vadede yukarı yönlü potansiyeli destekler nitelikte.

Cointelegraph’ın aktardığına göre, CME Group’un vadeli işlem kontratlarında kapanan “boşlukların” artık 24 saatlik işlemle ortadan kalkması, kısa vadeli fiyat hedeflerinin geride bırakıldığını gösteriyor. Bu gelişme, fiyat hareketlerinde ani sıçramaların oluşma ihtimalini de azaltabilir.