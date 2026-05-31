Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin mayıs ayında %3 geriledi! Haftaya neler yaşanacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin mayıs ayında %3 geriledi ve aylık kapanışta kritik bir seviyede bulunuyor.
  • Piyasalarda gözler ABD istihdam verileri ve PMI endeksine çevrildi.
  • 👉 Teknik analizlerde hem $BTC hem de önemli ortalamalar yakından izleniyor.
  • Gelişmelerin kripto piyasasında büyük hareketlilik yaratması bekleniyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin fiyatı hafta sonu 73.500 dolar bandında dalgalanırken, mayıs ayındaki %3’lük gerileme yatırımcıların dikkatini çekti. Haftalık kapanış yaklaşırken, analistler BTC’nin ayı “kırmızı” kapatmaya hazırlandığını söylüyor.

İçindekiler
1 Hafta Sonunda Sessiz Seyir
2 Ekonomik Verilerde BTC İçin Anahtar Seviye
3 Aylık Kapanışta 73.000 Dolar Sınırı
4 Teknik Analiz ve Piyasa Beklentileri

Hafta Sonunda Sessiz Seyir

TradingView verilerine göre Bitcoin, hafta sonunu sakin bir seyirle geçirdi ve 2025’in yıllık dip seviyelerinin biraz altında sıkışık kaldı. ABD borsalarında yeni rekorlar görülse de, Bitcoin bu olumlu havadan etkilenmedi. ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes ile jeopolitik gerilimin azalması da kripto piyasasında belirgin bir etki yaratmadı.

Sosyal medya platformu X’te konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran anlaşmasında acelem yok” sözleri, piyasalarda bekleyiş havası yarattı. Analistler, önümüzdeki haftada asıl gündemin ABD işgücü piyasası olacağını ve açıklanacak verilerin kripto piyasasında dalgalanmaya yol açabileceğini belirtiyor.

Ekonomik Verilerde BTC İçin Anahtar Seviye

Yeni haftada, ekonomistler ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi göstergeleri takip edecek. Son aylarda yukarı yönlü bir ivme kazanan PMI verisi, Bitcoin fiyatına da geçici nefes aldırdı. Özellikle Bitcoin’in, küresel büyüme ve risk iştahı paralelinde bir kez daha fiyatlanıp fiyatlanmayacağı tartışılıyor.

Mini sözlük: PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), belirli bir sektörün ekonomik sağlığı hakkında fikir veren, şirketlerden alınan anket verilerine dayalı bir göstergedir. 50’nin üzerinde değerler büyümeyi işaret ederken, altında kalması daralma sinyali verir.

Bitwise’ın Avrupa araştırma direktörü Andre Dragosch, “Bitcoin halen büyüme ve risk iştahını takip ediyorsa, buradan yukarı yönlü bir düzeltme yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Aylık Kapanışta 73.000 Dolar Sınırı

CoinGlass’ın açıkladığı verilere göre, Bitcoin mayıs ayının başından bu yana %3’ün biraz üzerinde geriledi. Bu gerileme traderları pek tatmin etmezken, gözler BTC/USD paritesinin aylık kapanışta 73.000 dolarlık kritik seviyede olup olmayacağına çevrildi.

Uzman analizci Rekt Capital ise, “Mevcut durumda Bitcoin’in 73 bin doları tekrar test etmesi, son dalgalanmalara rağmen başarılı oldu” yorumunu yaptı.

Rekt Capital, haftalık bazda “W” formasyonunun oluştuğunu ve bunun güçlü bir dip işareti olabileceğini belirtti. Teknik olarak, haftalık grafikte önemli destek hatları yakınında işlem gören Bitcoin, birkaç haftadır başarısız testlerin ardından tekrar yükseliş bandına girmeye hazırlanıyor.

Teknik Analiz ve Piyasa Beklentileri

Daan Crypto Trades adlı popüler analist ise, Bitcoin’in boğa piyasası destek bandında hareket ettiğini ve hem haftalık 200 hareketli ortalaması (MA) hem de üssel ortalamasının (EMA) fiyatla giderek yakınlaştığını aktardı. Uzmanlara göre, bu teknik göstergeler orta-uzun vadede yukarı yönlü potansiyeli destekler nitelikte.

Cointelegraph’ın aktardığına göre, CME Group’un vadeli işlem kontratlarında kapanan “boşlukların” artık 24 saatlik işlemle ortadan kalkması, kısa vadeli fiyat hedeflerinin geride bırakıldığını gösteriyor. Bu gelişme, fiyat hareketlerinde ani sıçramaların oluşma ihtimalini de azaltabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de dev CME boşluğu ve 78 bin dolar baskısı! Piyasa neye hazırlanıyor?

Bitcoin’da dört ay süren yatay hareketin ardından %20’lik sert dalgalanma bekleniyor

Bitcoin haftalık destekten sıçradı, gözler 78.200 dolar hedefinde

Bitcoin 74.000 dolar seviyesinde yatay seyrederken kaldıraçlı pozisyonlar 72.000 ve 76.000 dolar bandında yoğunlaştı

Bitcoin sosyal medyada rekor iyimserlik yakalarken ETF çıkışları aralıksız sürüyor

Bitcoin ETF’lerinden 10 gün üst üste çıkış yaşandı! Kurumsallar geri çekilirken yatırımcılar ne yapıyor?

Bitcoin 200 haftalık ortalaması 61 bin doları geçti! Bu ne anlama geliyor?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum ETF’lerinden üç haftada 712 milyon dolar çıktı, geliştiriciler ağın temel değerine güveniyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de dev CME boşluğu ve 78 bin dolar baskısı! Piyasa neye hazırlanıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de dev CME boşluğu ve 78 bin dolar baskısı! Piyasa neye hazırlanıyor?
BITCOIN (BTC)
Ethereum ETF’lerinden üç haftada 712 milyon dolar çıktı, geliştiriciler ağın temel değerine güveniyor
Ethereum (ETH)
ABD merkezli kurumsal yatırımcılar Kasım 2025 zirvesinden bu yana Bitcoin satmaya devam ediyor
COINBASE
SOL fiyatı %65 geriledi! Analistlerin işaret ettiği seviyeler neden konuşuluyor?
Solana (SOL)
Aave’da rsETH köprüsü açığı 116 bin tokenı tehdit etti! Kurtarma operasyonunda neler yaşandı?
DEFI
Lost your password?