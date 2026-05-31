Bitcoin’de dev CME boşluğu ve 78 bin dolar baskısı! Piyasa neye hazırlanıyor?

Bitcoin haftayı yaklaşık 74 bin dolar seviyesinde geçirirken, yatırımcıların gözü iki önemli likidite bölgesine çevrildi. Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) yer alan ve 73.400 ile 73.500 dolar arasında oluşan açık boşluk (CME gap), fiyatların bu seviyeye geri dönme eğilimi gösterebileceği beklentisini güçlendiriyor. Aynı zamanda, Binance borsasında gözlenen yoğun tasfiye alanı ise fiyatları 78 bin dolar seviyesine taşıyabilecek yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Hafta sonu CME boşluğu ve volatilite beklentisi

CME vadeli işlemlerinde meydana gelen boşluk, kripto piyasalarında önemli bir teknik gösterge olarak kabul ediliyor. Hafta sonları geleneksel borsalardaki kapanış nedeniyle oluşan bu boşluklar, Bitcoin’in hafta başında bu seviyeye yönelme olasılığını gündeme getiriyor. Şu anda oluşan 73.400–73.500 dolar arası boşluk, yatırımcıların dikkatini kısa vadede aşağı yönlü hareketlere çevirmiş durumda.

Fiyat hareketine bakıldığında, Bitcoin son dönemde art arda daha yüksek dipler kaydederken, hâlâ CME boşluğunun üzerinde fiyatlanıyor. Bu süreçte piyasadaki momentum güçlü kalırken, özellikle düşük hacimli hafta sonlarında CME açığı daha fazla ilgi görmeye başladı. Kısıtlı likidite ortamı, fiyatın hızlı tepki verebileceği anlamına geliyor.

CME’de oluşan büyük boşluğun haftanın ilk günlerinde doldurulabileceği beklentisi piyasa oyuncularının temkinli pozisyon almasına neden oluyor.

Bu tür boşluklar, vadeli piyasalarda fiyatın sürekli ve istikrarlı şekilde ilerlediği bölgeler olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu tarz alanlar genellikle bir süre sonra fiyat tarafından yeniden ziyaret ediliyor. Son dönemde artan kaldıraçlı işlemler ve düşük hacimler, CME boşluklarının kısa vadeli hareketlerde referans noktası olmasını sağladı.

Mini sözlük: CME Gap, Chicago Ticaret Borsası’nda finansal varlıkların hafta sonu kapanış sonrası, açık piyasada gerçekleşen hareketlerle oluşan fiyat boşluğudur. Piyasa açıldıktan sonra bu boşlukların doldurulma eğilimi sıklıkla görülür.

Binance likidite haritası ve olası üst bölge hareketi

Öte yandan Binance vadeli işlemlerinde 78 bin ile 79 bin dolar seviyeleri arasında ciddi derecede likidite birikimi oluştuğu rapor ediliyor. Grafiklerde bu alanlarda yoğun şekilde kaldıraçlı (özellikle kısa pozisyonlar) işlem açıldığı görülmekte. Bitcoin fiyatının bu seviyelere doğru ilerlemesi halinde, çok sayıda pozisyonun otomatik olarak kapanabileceği, bunun da yukarı yönlü hızlı fiyat hareketlerine yol açabileceği aktarılıyor.

Analistler, yukarıda biriken likiditenin ve Binance borsasında oluşan tasfiye kümelerinin, Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğine dikkat çekiyor.

Aşağı bölgede, 72 bin doların altındaki likidite ise son satışlarda büyük ölçüde azalmış durumda. Bu dinamikle birlikte, fiyatın yukarıya sıçrama ihtimalinin artabileceği, spot piyasadaki yatırımcıların da bu senaryoyu yakından izlediği belirtiliyor.

Binance’in bu tasfiye haritası, likidite dengesinin yukarı bölgede kurulduğunu, önemli bir hareket gelirse Bitcoin’in volatil bir yükseliş gösterebileceğini ortaya koyuyor. Ancak piyasa aktörleri, hafta başında CME boşluğunun doldurulup doldurulmayacağını ve Binance’deki yoğun kaldıraçlı pozisyonların tetiklenip tetiklenmeyeceğini izlemeye devam ediyor.