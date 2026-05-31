Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin haftalık destekten sıçradı, gözler 78.200 dolar hedefinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 71.400 dolar desteğinden sıçrayarak 74.000 dolara çıktı.
  • Bazı zincir üstü göstergeler, 78.200 ve 90.000 dolar hedeflerinin öne çıktığını gösteriyor.
  • Yakın vadede başarı oranı düşük ancak altı aya yayıldığında yükselişler çoğunlukla korunuyor.
  • 📉 Eğer mevcut destek kırılırsa, $BTC ’de 50.000–60.000 dolar aralığına yeni düşüş riski gündeme gelebilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, hafta sonu kritik bir zincir üstü destek bölgesinden toparlanarak yatırımcıların yeniden 78.200 dolar seviyesine odaklanmasına yol açtı. Son verilere göre, BTC’nin önümüzdeki aylarda 100.000 dolara doğru yeni bir yükseliş serüvenine girebileceği konuşuluyor.

İçindekiler
1 Kısa vadeli yatırımcıların savunma hattı
2 Teknik göstergeler ve yükseliş senaryoları
3 Ayı bayrağı ve risk faktörleri

Kısa vadeli yatırımcıların savunma hattı

Hafta sonu yaklaşık %2,5’lik yükselişle 74.000 dolara ulaşan Bitcoin, 72.500 dolar civarından başlattığı toparlanmayla dikkat çekti. Bu bölge, üç ile altı ay arasında elde tutulan Bitcoin’lerin maliyet tabanına oldukça yakın ve orta vadeli yatırımcı ilgisinin göstergesi kabul ediliyor.

Kripto analiz şirketi Glassnode’un verilerine göre, bu yatırımcı grubunun ortalama maliyeti 71.400 dolar civarında seyrediyor. Analist Marcus Corvinus, bu seviyenin Bitcoin için yakın vadede en güçlü destek konumunda olduğunu belirtti. Analiste göre, kısa vadede en dikkat çekici hedef ise 78.200 dolar; bunun, üç ila altı aylık vadede elde tutulan BTC’lerin gerçekleşmiş fiyatıyla uyumlu olduğu ifade edildi. 2025 Ekim ayındaki satış dalgasında kaybedilen bu seviyenin tekrar test edilmesi bekleniyor.

Corvinus, “Bu yatırımcı kitlesi kar pozisyonunu koruyor; bu nedenle seviyeyi savunmaları için güçlü bir motivasyona sahipler,” yorumunu yaptı.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş fiyat (realized price), bir varlığın piyasada satıldığı an değil, zincir üzerinde en son hareket ettiği zaman esas alınarak hesaplanan ortalama maliyet fiyatıdır. Zincir üstü analizlerde özellikle hangi yatırımcı grubunun karda veya zararda olduğunu göstermek için kullanılır.

Teknik göstergeler ve yükseliş senaryoları

Tarihsel olarak, Bitcoin’in üç-altı aylık yatırımcı maliyet tabanının üzerinde kapanışlar yapması genellikle uzun vadeli yükselişlerin habercisi oldu. 2017’den bu yana benzer hareketlerde, fiyat ilk 30 günde ortalama %2,3, 90 günde %21,9 ve 180 günde ise %36,6 oranında artış gösterdi.

Şu anki fiyat seviyelerinden hareketle, ilgili projeksiyonlar bir ayda 75.700 dolar, üç ayda 90.200 dolar ve altı ayda 101.100 dolar hedeflerini işaret ediyor. Kısa vade oranı düşük tutulurken, üç ve altı aylık vadelerde başarı oranının sırasıyla %66,7 ve %79,2’ye yükselmesi dikkat çekiyor.

DönemOrtalama Hedef FiyatBaşarı Oranı (%)
1 ay75.700 $54,2
3 ay90.200 $66,7
6 ay101.100 $79,2

Ayı bayrağı ve risk faktörleri

Ancak, Bitcoin’in teknik görünümü hâlâ net bir yükselişe işaret etmiyor. Son ralli, fiyatın 2026’daki 98.000 dolar zirvesinden gerilemesinin ardından ortaya çıkan ayı bayrağı formasyonunun alt çizgisine yakın gerçekleşti. Bu desenin üst sınırı yaklaşık 90.000 dolara denk geliyor ve aynı zamanda önemli Fibonacci düzeltme seviyeleriyle örtüşüyor.

Boğalar mevcut desteği koruyabilirse, 90.000 dolar bölgesi önümüzdeki aylarda temel hedef olarak öne çıkıyor. Fakat bu çizginin altında günlük kapanışlar yaşanırsa, fiyatın 50.000–60.000 dolar aralığına kadar gerileme riski ortaya çıkabilir. Böyle bir senaryoda, görülen son sıçrama kalıcı bir yükseliş yerine, piyasadaki geniş çaplı bir düşüş trendinin parçası olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 74.000 dolar seviyesinde yatay seyrederken kaldıraçlı pozisyonlar 72.000 ve 76.000 dolar bandında yoğunlaştı

Bitcoin sosyal medyada rekor iyimserlik yakalarken ETF çıkışları aralıksız sürüyor

Bitcoin ETF’lerinden 10 gün üst üste çıkış yaşandı! Kurumsallar geri çekilirken yatırımcılar ne yapıyor?

Bitcoin 200 haftalık ortalaması 61 bin doları geçti! Bu ne anlama geliyor?

BTC 80 bin dolar direncine yaklaşırken fiyatlarda hangi hamleler öne çıkıyor?

Bitcoin, Nasdaq endeksindeki yükselişe rağmen zirvesinden bu yana %12 geriledi

Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Phantom, Hyperliquid Builder Programında 20,6 milyon dolar gelirle ilk sıraya yerleşti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Phantom, Hyperliquid Builder Programında 20,6 milyon dolar gelirle ilk sıraya yerleşti
HYPERLIQUID (HYPE)
XRP günlük grafikte 1,34 dolar desteğine yakın seyretti
RIPPLE (XRP)
Sui Network’te 48 saatte üç ana ağ kesintisi yaşandı SUI fiyatı 0,90 dolar desteğine geriledi
SUI
Ethereum mart ayından beri ilk kez üç ay üst üste zarar yazmaya yaklaştı
Ethereum (ETH)
Bitcoin 74.000 dolar seviyesinde yatay seyrederken kaldıraçlı pozisyonlar 72.000 ve 76.000 dolar bandında yoğunlaştı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?