Bitcoin haftalık destekten sıçradı, gözler 78.200 dolar hedefinde

Bitcoin, hafta sonu kritik bir zincir üstü destek bölgesinden toparlanarak yatırımcıların yeniden 78.200 dolar seviyesine odaklanmasına yol açtı. Son verilere göre, BTC’nin önümüzdeki aylarda 100.000 dolara doğru yeni bir yükseliş serüvenine girebileceği konuşuluyor.

Kısa vadeli yatırımcıların savunma hattı

Hafta sonu yaklaşık %2,5’lik yükselişle 74.000 dolara ulaşan Bitcoin, 72.500 dolar civarından başlattığı toparlanmayla dikkat çekti. Bu bölge, üç ile altı ay arasında elde tutulan Bitcoin’lerin maliyet tabanına oldukça yakın ve orta vadeli yatırımcı ilgisinin göstergesi kabul ediliyor.

Kripto analiz şirketi Glassnode’un verilerine göre, bu yatırımcı grubunun ortalama maliyeti 71.400 dolar civarında seyrediyor. Analist Marcus Corvinus, bu seviyenin Bitcoin için yakın vadede en güçlü destek konumunda olduğunu belirtti. Analiste göre, kısa vadede en dikkat çekici hedef ise 78.200 dolar; bunun, üç ila altı aylık vadede elde tutulan BTC’lerin gerçekleşmiş fiyatıyla uyumlu olduğu ifade edildi. 2025 Ekim ayındaki satış dalgasında kaybedilen bu seviyenin tekrar test edilmesi bekleniyor.

Corvinus, “Bu yatırımcı kitlesi kar pozisyonunu koruyor; bu nedenle seviyeyi savunmaları için güçlü bir motivasyona sahipler,” yorumunu yaptı.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş fiyat (realized price), bir varlığın piyasada satıldığı an değil, zincir üzerinde en son hareket ettiği zaman esas alınarak hesaplanan ortalama maliyet fiyatıdır. Zincir üstü analizlerde özellikle hangi yatırımcı grubunun karda veya zararda olduğunu göstermek için kullanılır.

Teknik göstergeler ve yükseliş senaryoları

Tarihsel olarak, Bitcoin’in üç-altı aylık yatırımcı maliyet tabanının üzerinde kapanışlar yapması genellikle uzun vadeli yükselişlerin habercisi oldu. 2017’den bu yana benzer hareketlerde, fiyat ilk 30 günde ortalama %2,3, 90 günde %21,9 ve 180 günde ise %36,6 oranında artış gösterdi.

Şu anki fiyat seviyelerinden hareketle, ilgili projeksiyonlar bir ayda 75.700 dolar, üç ayda 90.200 dolar ve altı ayda 101.100 dolar hedeflerini işaret ediyor. Kısa vade oranı düşük tutulurken, üç ve altı aylık vadelerde başarı oranının sırasıyla %66,7 ve %79,2’ye yükselmesi dikkat çekiyor.

Dönem Ortalama Hedef Fiyat Başarı Oranı (%) 1 ay 75.700 $ 54,2 3 ay 90.200 $ 66,7 6 ay 101.100 $ 79,2

Ayı bayrağı ve risk faktörleri

Ancak, Bitcoin’in teknik görünümü hâlâ net bir yükselişe işaret etmiyor. Son ralli, fiyatın 2026’daki 98.000 dolar zirvesinden gerilemesinin ardından ortaya çıkan ayı bayrağı formasyonunun alt çizgisine yakın gerçekleşti. Bu desenin üst sınırı yaklaşık 90.000 dolara denk geliyor ve aynı zamanda önemli Fibonacci düzeltme seviyeleriyle örtüşüyor.

Boğalar mevcut desteği koruyabilirse, 90.000 dolar bölgesi önümüzdeki aylarda temel hedef olarak öne çıkıyor. Fakat bu çizginin altında günlük kapanışlar yaşanırsa, fiyatın 50.000–60.000 dolar aralığına kadar gerileme riski ortaya çıkabilir. Böyle bir senaryoda, görülen son sıçrama kalıcı bir yükseliş yerine, piyasadaki geniş çaplı bir düşüş trendinin parçası olabilir.