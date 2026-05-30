Bitcoin 200 haftalık ortalaması 61 bin doları geçti! Bu ne anlama geliyor?

Bitcoin ekosisteminde uzun vadeli trendlerin takipçisi olarak bilinen Blockstream CEO’su Adam Back, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı güncellemeyle Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamasının 61.000 dolar seviyesini geçtiğini duyurdu. Bu gösterge, kripto paralarda uzun vadeli yön arayışında olanlar için önemli bir referans noktası kabul ediliyor.

200 Haftalık Hareketli Ortalama Neden Kritik?

200 haftalık hareketli ortalama, özellikle Bitcoin yatırımcılarının sıkça izlediği, piyasadaki dört yıllık döngüye ve genel eğilime ışık tutan önemli bir teknik gösterge olarak öne çıkıyor. Bu uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalmak, Bitcoin için boğa piyasasıyla ayı piyasası arasındaki sınırın üzerinde durmak anlamına geliyor.

Geçmiş dönemlerde bu seviye, fiyat düşüşlerinde Bitcoin’in taban noktası olarak çalıştı ve yatırımcıların ciddi kayıpları sınırladığı görülmüştü. Şu an 61.000 doların üzerinde seyrediyor olması, fiyat dalgalanmalarına rağmen ana trendin korunduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: 200 haftalık hareketli ortalama, kripto para piyasasında 200 hafta boyunca kaydedilen günlük kapanış fiyatlarının ortalamasını gösterir. Bu gösterge; genellikle uzun vadeli destek veya direnç seviyesi olarak kabul edilir ve yatırımcılar tarafından piyasanın genel yönünü görmek amacıyla kullanılır.

Piyasa Hareketleri ve Son Durum

Bitcoin, yıl boyunca zaman zaman kısa vadeli aşağı yönlü hareketler sergilese de, Back’in verilerine göre 200 haftalık ortalamanın istikrarlı şekilde artması yatırımcılar için iyimser bir tablo sunuyor. Mayıs sonunda kısa aralıklarla dört gün boyunca süren düşüşler yaşandı ve 29 Mayıs’ta Bitcoin 72.364 dolara geriledi. Ancak bu geri çekilmenin ardından sınırlı bir toparlanma görüldü.

Adam Back tarafından sıkça vurgulanan nokta, kısa süreli dalgalanmalara rağmen ana göstergelerin yükselme eğilimini sürdürdüğü; dolayısıyla, uzun vadede Bitcoin’in ana trendinin devam ettiğidir.

2023 Ekim ayında 126.198 dolarla rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, şu an bu zirveden yaklaşık yüzde 42 düşüşle işlem görüyor. Haberin yazıldığı an itibarıyla ise fiyat 73.544 dolarda bulunuyor. Son 24 saat içinde hareket marjı oldukça sınırlı kaldı ve fiyat yüzde 0,05 geriledi.

Gösterge Seviye Yıl içi değişim 200 haftalık MA 61.000 $ Artış Bitcoin fiyatı 73.544 $ Yüzde 42 azalış (tepeye göre)

Makroekonomik Etkiler

Küresel piyasada genel ekonomik görünüm ise yatırımcı kararlarını etkileyen başka bir boyut kazandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla ilgili tutumu ve faizde olası değişikliklere ilişkin beklentiler, kripto para piyasasındaki hareketliliğin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Federal Reserve yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman’ın faiz artışına dair uyarısı, piyasada dikkatle takip ediliyor. Enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, yakın zamanda faiz indirimine gidilmesi beklenmiyor. Piyasalarda, 2027 yılına kadar faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde genel bir beklenti hakim.