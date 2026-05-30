Solana (SOL)

SOL fiyatında $60 riski mi var? İşte bilmeniz gerekenler!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da büyük kaldıraçlı uzun pozisyonlar tasfiye oldu.
  • Fiyat, 83 dolar bandının altında sıkıştı ve 61 dolar desteği kritik hale geldi.
  • 🙌 88-90 dolar aralığında yukarı yönlü likidite toplanırken kalıcı bir toparlanma sinyali henüz yok.
  • Piyasanın yeni yönü için alıcıların tutumu $SOL ’de belirleyici olacak.
COINTURK
Solana, son günlerdeki satış baskısı sonrası haftalık açılış seviyesi olan 83,05 doların altında hareket etmeye devam ediyor. Analistlerin paylaştığı son grafikler, fiyatın üst banttan hızlı bir düşüşle yıl başından beri en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini gösteriyor. Şu anda piyasadaki odak noktası, 61,14 dolar seviyesindeki destek alanı oldu.

Solana’da Kritik Destekler ve Dirençler

Analist BitDealer, Solana’nın haftalık açılışın altında kalmasının riskli bir görüntü oluşturduğunu belirtti. Platformda paylaşılan grafikte, fiyatın 83,05 dolar seviyesinden reddedilmesinin ardından daha önce destek olan üst aralığın kaybedildiği görülüyor. Solana’nın halen 124,44 dolardaki yıl başı seviyesinin çok altında olduğu dikkat çekiyor.

Grafikte ilk büyük direnç, tekrar 83,05 dolarda belirmiş durumda. Bu seviyenin geçilmesi halinde sıradaki önemli direnç, 99,76 dolardaki aylık bariyer olarak öne çıkıyor. Destek tarafında ise en yakın bölge, haftalıkta 61,14 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, mevcut fiyat aralığının hemen altında yer alıyor ve yeni bir satış dalgasında test edilebilecek ilk alan olarak görülüyor.

Yine de Solana’nın yeniden 83,05 doların üzerine çıkması, kısa vadede aşağı yönlü baskıyı azaltabilir. Fakat daha net bir toparlanmanın sinyali için 99,76 doların aşılması gerekecek.

Analist BitDealer, “Solana haftalık açılışı geri kazanamazsa fiyat 60 dolar seviyesine yaklaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Kaldıraçlı Uzun Pozisyonlar Tasfiye Oldu

CW’nin X’te paylaştığı tasfiye haritası, Solana’da geçtiğimiz ay boyunca birikmiş yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların tamamının piyasadan silindiğini gösteriyor. Haritada, fiyatın 90 dolar üstlerinden düşük 80’li seviyelere çekilmesiyle aşağıdaki likidite bölgelerinin temizlendiği görüldü.

Mayıs ayında fiyat artışı sırasında, piyasada yoğun şekilde açılan kaldıraçlı uzun pozisyonlar fiyatın altında risk oluşturmaya başlamıştı. Ancak son düzeltmede, bu riskli pozisyonlar arka arkaya tasfiye oldu. Bu da kaldıraçlı işlem riskinin büyük ölçüde temizlendiğine işaret ediyor.

Şu anki haritada, fiyatın biraz üzerinde, özellikle 88 ile 90 dolar arasındaki bölgede güçlü likidite bantları oluşmuş durumda. Yine orta ve yüksek 90’larda daha geniş alanda yukarı yönlü hedefler dikkat çekiyor.

Eğer Solana burada bir toparlanma başlatabilirse, ilk olarak bu likidite bölgelerine doğru hızlı fiyatlanmalar gözlenebilir. Ancak şu an için alım baskısı oluştuğuna dair kesin bir işaret bulunmuyor.

Şimdilik piyasada tasfiyeler sonrası daha sade bir teknik tablo hâkim. Bundan sonraki yön, yeni alıcıların devreye girip girmeyeceğine veya satıcıların alt bantta baskıyı sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.

Mini sözlük: Likidite haritası, piyasadaki fiyat seviyelerinde hangi alanlarda alım/satım emirlerinin yoğunlaştığını ve olası hızlı fiyat hareketlerinin nerelerde yaşanabileceğini görsel olarak gösteren analiz aracıdır. Özellikle kaldıraçlı pozisyon kapanışlarının (tasfiyelerin) yoğunlaştığı bölgeler tespit edilir.

Destek/DirençFiyat Seviyesi (USD)
Haftalık Açılış Direnci83,05
Aylık Direnç99,76
Haftalık Destek61,14
Yıllık Açılış124,44
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

