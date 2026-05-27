Solana (SOL)

Solana 111 gündür 76–98 dolar aralığında sıkıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 111 gündür 76–98 dolar aralığında işlem görüyor.
  • Fiyat uzun süredir aynı bantta sıkışmış durumda ve henüz net bir kırılım gelmedi.
  • 📊 Yatırımcılar için, $SOL ’da 76 ve 98 dolar seviyeleri kritik olarak takip ediliyor.
  • 🔎 Yatay hareket sonrası ani fiyat değişiklikleri yaşanabilir.
Solana son 111 işlem gününde 76 ile 98 dolar arasındaki dar bandı koruyor. Kripto para analistleri, bu kadar uzun bir süre boyunca net yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılım gelmemesinin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Piyasa verilerine bakıldığında, SOL fiyatının yılın başındaki sert düşüşten sonra geniş bir yatay aralıkta işlem gördüğü görülüyor.

76–98 Dolar Aralığında Sıkışan Fiyat

Analist James’in X üzerinde paylaştığı grafiğe göre, Solana son haftalarda çoğunlukla aralığın ortasında fiyatlanıyor. James, SOL’un aşağıya kırılmak istemediğini, fiyatın genellikle 85–87 dolar bölgesinde dengelendiğini aktardı. SOL’un tekrar 98 dolar civarına hareket edebilmesi için bu orta noktadan yukarı yönlü net bir çıkış gerektiği, ancak şu anda böyle bir sinyal alınmadığı vurgulandı.

James, fiyatın sürekli aralığın orta noktasında dengelenmesinin, alıcıların düşük seviyeleri savunduğunu ve özellikle aşağı bölgeye baskı oluştuğunda bile fiyatın daha düşük seviyelere inmediğini gösterdiğini belirtti.

Analist, alıcılardan ciddi bir hamle gelmeden fiyatta net bir yön değişiminin zor göründüğünü ekledi. Fiyatın mevcut bölgede sık sık yukarıya gitmeye çalışsa da kalıcı bir atılım gerçekleştiremeyen bir tablo sergilediği ifade edildi.

Uzun Süreli Konsolidasyon ve Beklenen Kırılım

Başka bir analist olan ChiefraT, paylaşımında SOL’un neredeyse dört aydır (111 gün) aynı akümülasyon aralığında kaldığına dikkat çekti. ChiefraT, aralığın halen geçerli olduğunu ve bu kadar uzun bir yatay hareketin sonrasında genellikle güçlü bir kırılım yaşanabileceğini belirtti.

ChiefraT’in analizine göre, fiyat 76 dolar desteği ile 98 dolar direnci arasına hapsolmuş halde. Bu iki seviye defalarca test edildi ancak şu ana kadar yön tayini yapacak net bir hareket görülmedi.

Grafikler, özellikle son mumlarda Solana’nın aralığın orta-alt kısmına yakın fiyatlandığını gösteriyor. Bu, alıcıların düşük seviyeleri savunmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. Ancak henüz fiyat, konsolidasyonun üst bandına yaklaşabilmiş değil.

Uzmanlar, 97–98 dolar bandının üzerinde gerçekleşecek bir kapanışın, 111 günlük yatay sürecin sonlandığına ve yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğine dair önemli bir sinyal olacağını vurguluyor. Tersine, 76 doların altına inilmesi akümülasyonun bozulduğunu gösterebilir. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle bu iki kritik seviyeyi yakından izliyor.

BölgeFiyat Aralığı ($)Önemi
Alt Destek76–77Düşüşleri sınırlayan taban
Orta Seviye85–87Sık sık denge noktası
Üst Direnç97–98Kritik çıkış seviyesi

Solana, merkeziyetsiz uygulamalar ve hızlı işlem altyapısıyla öne çıkan, piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında yer alıyor. Sürekli olarak yüksek işlem kapasitesine sahip olması, onu birçok yatırımcı için cazip hale getiriyor.

Mini sözlük: Akümülasyon aralığı, bir kripto para veya yatırım aracının fiyatının belirli bir zaman süresince dar bir bantta hareket ederek yatırımcıların toplama (biriktirme) davranışı sergilediği konsolidasyon dönemine verilen isimdir. Bu tür yatay süreçler sonrası genellikle volatil fiyat hareketleri yaşanabilir.

Sonuç olarak, Solana’da yeni bir fiyat hareketinin başlayabilmesi için net bir kırılım sinyalinin gelmesi bekleniyor. 76 ve 98 dolar seviyeleri, kısa vadede piyasadaki yön tayini açısından büyük önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
