Solana, 1.000 dolar hedefi için 87 ile 90 dolar bandında kritik direnci zorlamaya başladı

Solana, uzun vadede izlenen grafikte belirleyici bir destek bölgesinin üzerinde tutunurken, yeni bir kırılım hareketinin hazırlığını sürdürüyor. Hafta başından bu yana fiyatın 87 ile 90 dolar aralığında dirençle karşılaştığı dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir hareket, Solana’da 1.000 dolarlık hedefin hâlâ gündemde kalmasını sağlayabilir.

Destek ve direnç bölgelerinde fiyat sıkıştı

Solana fiyatı, geçtiğimiz aylarda yaşadığı uzun süreli düşüşün ardından kendine yeni bir taban oluşturdu. Analist CryptoCurb, haftalık grafiğe bakıldığında yeşil yükselen bir trend çizgisiyle ana destek bölgesinin, kırmızı azalan bir çizgiyle de kısa vadeli baskının net biçimde izlendiğini belirtiyor. Bu yapı içinde özellikle mor renkli olarak işaretlenen bir yatay bölge, olası bir yukarı yönlü kırılımda fiyatın sıkışıklığı terk ettiği seviye olarak öne çıkıyor.

Mevcut grafikte fiyat baskısı devam etse de, uzun vadede yukarı yönlü büyük bir hareket için ilk şart, fiyatın 87 ila 90 dolar bandını aşarak üzerinde kalıcılaşması olarak gösteriliyor. CryptoCurb’un analizine göre bu seviye geçildiğinde grafik üzerindeki 1.000 dolarlık ana hedef yeniden masada kalacak.

Solana’nın uzun vadeli hedeflerini değerlendiren CryptoCurb, “Grafikte dikkati çeken en önemli unsur, fiyatın destek üzerinde sıkışık biçimde kalması. Net bir kırılım henüz gelmedi; bu nedenle ana senaryo, fiyat tabanının korunup kırmızı direnç çizgisinin geçilmesine bağlı olacak,” yorumunu paylaştı.

Kısa vadede ise fiyat hareketlerinde sıkışıklık devam ediyor. Solana’nın güçlü bir toparlanma göstermesi için ilk adımda mevcut desteği koruması ve ardından 87 ile 90 dolar arasındaki direnç bölgesinin aşılması gerekecek.

Kısa Vadede Solana’da Kararsız Seyir

BitGuru’nun X platformunda paylaştığı analize göre, Solana mayıs başında yaşadığı hızlı yükselişte 98,18 dolar seviyesinden geri döndü. Sonrasında 87-90 dolar aralığındaki önemli direncin altında sarkan fiyat, şu anda 82 ile 84 dolar bandına yakın seyrediyor. Bu bölge, kısa vade için olası bir dönüş noktası olarak takip ediliyor.

Analizde, fiyatın bu destekten yön bulup yeniden 87-90 dolara yükselmesinin, kısa vadede satıcılı baskının zayıfladığına dair ilk net sinyal olacağı vurgulanıyor. Ancak beklenen toparlanmanın kesinleşmesi için alımların güçlenmesi ve fiyatın bu bandın üzerinde kalıcı olması gerekecek.

Kısa ve orta vadeli teknik görünümde iki kritik seviye öne çıkıyor: Yukarıda 87-90 dolar arası direnç, aşağıda ise 82-84 dolar arası destek. Fiyat bu alt bandı koruyamazsa, grafikte beklenen yukarı yönlü senaryolar rafa kalkabilir.

Şu anda Solana fiyatının kritik bir karar noktasında olduğu, alıcılar açısından önce mevcut desteğin korunmasının, ardından da direnç bölgesinin aşılmasının koşul olduğu aktarılıyor.

Seviye Durum Eylem 82-84 dolar Destek Tutunamazsa düşüş hızlanabilir 87-90 dolar Direnç Aşılırsa pozitif görünüm güçlenir 1.000 dolar Uzun Vadeli Hedef Dirençler kırılırsa ulaşılması amaçlanıyor

Mini sözlük: CryptoCurb, kripto para piyasasında teknik analizleriyle tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir analiz uzmanıdır. BitGuru ise, sosyal medyada kripto piyasasına ilişkin grafik ve piyasa yorumlarını paylaşan bir içerik üreticisi olarak öne çıkar.