XRP ETF’lerinde 5 haftalık seri sürdü! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

XRP’ye odaklanan ETF ürünleri son beş haftadır kesintisiz para girişi kaydetti. Daha geniş kripto para piyasasında baskı sürerken gelen bu tablo, özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafındaki zayıf fon akışıyla karşılaştırıldığında dikkat çekti.

Fon akışında XRP ayrıştı

SosoValue verilerine göre XRP ETF’lerine son haftada toplam 10,68 milyon dolar giriş oldu. Bu sermaye hafta içinde üç ayrı işlem gününe yayıldı. Böylece XRP ETF’leri üst üste beşinci haftayı da pozitif akışla kapattı.

Aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum ETF ürünlerinde ise negatif akış görüldü. Piyasadaki dalgalanma ve belirsizlik yatırımcı iştahını baskılarken, XRP tarafındaki düzenli girişler kurumsal talebin diğer büyük dijital varlıklardan farklı bir seyir izlediğine işaret etti.

ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor ve yatırımcılara bir varlığı doğrudan elde tutmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor. SosoValue ise dijital varlık ETF verilerini izleyen bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın ya da varlık grubunun performansını takip eden ve borsada hisse gibi alınıp satılabilen fondur. EMA ise üssel hareketli ortalama olarak bilinir ve fiyatın belirli dönemlerdeki yönünü izlemek için kullanılan teknik göstergelerden biridir.

Veriler, kısa vadeli fiyat zayıflığına rağmen kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu düşündürüyor. Bu tür akışlar genellikle günlük fiyat hareketlerine tepki veren işlemlerden çok, daha uzun vadeli konumlanmaya işaret ediyor.

Beş hafta üst üste süren pozitif ETF akışı, XRP’deki kısa vadeli fiyat baskısına rağmen kurumsal tarafta ilginin devam ettiğini gösterdi. Buna karşılık Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde aynı dönemde çıkışlar kaydedildi.

Fiyat tarafında kritik destek bölgesi izleniyor

Coingecko verilerine göre XRP haber yazıldığı sırada 1,15 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte yüzde 1,38, son yedi günde ise yüzde 3,61 yükseldi. Aynı 24 saatlik dönemde işlem hacmi 1,115 milyar dolara ulaştı.

Analizde, XRP’nin 2024’ün son çeyreğinde 0,70 ile 0,80 dolar bandındaki uzun süreli direnci aşmasının ardından 2025 Temmuz zirvesine doğru yükseldiği, daha sonra ivmesini kaybettiği belirtildi. Ocak 2026 tepesinden sonra geri çekilen fiyatın, bugün 1,04 ile 1,15 dolar aralığında dengelendiği aktarıldı.

Piyasayı izleyen X Finance Bull, mevcut bölgeyi grafikte belirgin bir ilgi alanı olarak değerlendirdi. Analiste göre 0,70 ile 0,90 dolar arasında kalan eski direnç bandı, artık potansiyel bir destek zemini olarak çalışabilir.

X Finance Bull, yıllarca XRP’nin önünü kesen tavanın şimdi fiyatı taşıyan zemin haline gelebileceğini belirtirken, buna rağmen dip oluşumunun henüz doğrulanmadığını vurguladı.

Bununla birlikte analizde, daha geniş ölçekte bir trend dönüşümünden söz edilebilmesi için 1,45 dolar ve 1,78 dolar seviyelerindeki EMA bölgelerinin yeniden kazanılması gerektiği kaydedildi. Bu seviyeler aşılmadıkça mevcut yapının yatırımcı sabrını sınayan bir evrede kaldığı değerlendiriliyor.