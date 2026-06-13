TAO bir günde %24’ü aştı! Yükselişin arkasında hangi sinyaller vardı?

Bittensor ağının yerel varlığı TAO, 13 Haziran’da 2025’in en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti. Gün içinde yaklaşık 212 dolardan açılan fiyat, seansı 264 doların üzerinde tamamladı. Böylece varlık, son yedi ayda 500 dolar bölgesinden 200 doların alt bantlarına kadar süren düşüş eğilimini kırmış oldu.

Teknik göstergeler dönüşe işaret etti

TAO fiyatı, perşembe günkü sert hareketten önce aylar boyunca dar bir aralıkta sıkışmıştı. Düşüş trendi sırasında gelen her toparlanma denemesi, daha önce oluşmuş direnç bölgelerinde satışla karşılaştı. Bu nedenle piyasanın önemli bir bölümü grafiğe yönelik beklentisini zayıflatmış görünüyordu.

Buna karşın bazı teknik göstergeler, fiyat onayı gelmeden önce yön değişimine işaret etti. Göreceli güç endeksi olan RSI, daha önce grafikte görülen son üç dip bölgesiyle benzer şekilde 30’lu seviyelerin alt kısmına kadar geriledi. Ardından göstergede yukarı kıvrılma başladı.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını ölçen momentum göstergesidir. MACD ise trendin gücü ile yönündeki değişimi izlemek için kullanılan bir başka teknik araçtır.

Analist hesabı 2xnmore, osilatörlerin fiyat hareketi bunu doğrulamadan önce yukarı dönmeye başladığını belirtti. MACD histogramında da birkaç hafta boyunca sıkışma görüldü. Bu yapı, alıcıların güçlenmesinden çok satıcıların etkisini kaybetmeye başladığına işaret eden erken bir uyarı olarak değerlendirildi.

Analist 2xnmore’a göre birçok kişi TAO’daki bu sert günlük hareketin nedenini sonradan sorgulayacak, ancak yanıtın bir süredir doğrudan grafikte görüldüğü ifade edildi.

Yükseliş mumundaki işlem hacmi de hareketin dikkat çekici yanlarından biri oldu. Söz konusu hacim, önceki iki aylık yatay seyirde görülen verilerin belirgin biçimde üzerine çıktı. Bu görünüm, teknik açıdan sıradan bir tepki hareketinden daha güçlü bir tabloya işaret edebilir.

Ağ etkinliği ve izlenen kritik bölge

Fiyat gerilerken Bittensor tarafında alt ağ, yani subnet faaliyetlerinin sessiz biçimde hızlandığı aktarıldı. Bittensor, merkeziyetsiz yapıda yapay zeka odaklı bir ağ olarak biliniyor. Fiyat ile ağ büyümesi arasındaki bu ayrışmanın, bireysel yatırımcıların önemli kısmı tarafından yeterince fark edilmediği belirtildi.

Mini sözlük: Subnet, Bittensor ekosisteminde belirli görevler veya yapay zeka kullanım alanları etrafında çalışan alt ağları ifade eder. Bu yapı, ağ içindeki farklı uzmanlık alanlarının ayrı katmanlarda gelişmesine imkan tanır.

Haberde, kurucu ortak Jacob Steeves ile ağın merkeziyetsiz yapay zeka alanındaki konumuna ilişkin tartışmaların da erken aşamada olduğu vurgulandı. Yapay zeka temalı tokenların geçmişte döngüsel fiyat hareketleri gösterdiği, ilk toparlanma mumunun çoğu zaman hareketin tamamını temsil etmediği değerlendirildi.

Bundan sonraki süreçte 280 ile 320 dolar aralığı öne çıkan direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alan, düşüşten önce destek görevi görüyordu. Teknik görünümün daha da güçlenmesi için TAO’nun bu bandı kapanış bazında geri alması gerekecek. Ayrıca 200 günlük hareketli ortalama da uzun vadeli yön açısından temel eşik olmayı sürdürüyor.