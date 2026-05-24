TAO ETF başvuruları kurumsal yatırımcıyı hedeflerken, NEAR’ın zincir içi gelirleri dikkat çekiyor

Yaklaşık 3 milyar dolar piyasa değerine sahip TAO ve NEAR’ın ekonomik altyapıları, rakamsal benzerliklerin ötesinde ciddi biçimde ayrışıyor. İki kripto varlık da benzer büyüklükte işlem görse de zincir üzerindeki aktivite, ekosistem derinliği ve kurumsal katalizörler açısından farklı özellikler sergiliyor.

Zincir İçi Ekonomide NEAR belirgin şekilde önde

NEAR, merkeziyetsiz finans uygulamalarından günlük ortalama 118 bin dolar civarında ücret toplayarak TAO’nun 15 bin 600 dolarlık kazancını yaklaşık 7,6 kat geride bırakıyor. NEAR’daki toplam kilitli varlık tutarı (TVL), son 3 ayda üçe katlanarak 183 milyon dolara yükseldi. NEAR, 37 aktif DeFi protokolü üzerinden günlük 134 milyon dolarlık merkeziyetsiz borsa işlem hacmi sağlıyor.

Bu tabloya karşılık TAO, yapısı gereği DeFi uygulamalarına ilgi göstermiyor. TAO’nun ait olduğu Bittensor ağı, klasik zincir üstü uygulamalardan ziyade yapay zeka teşvik katmanı olarak işliyor. Bu sebeple, ekonomik verilerdeki fark işlevsel ayrışmalara işaret ediyor.

Mini sözlük: Bittensor ağı, farklı yapay zeka modellerini bir araya getirerek katılımcıların bilgi paylaşımı yapmasını teşvik eden ve bu katkıları ödüllendiren merkeziyetsiz bir platformdur. TAO ise bu ağda kullanılabilen yerel kripto para birimidir.

NEAR’ın protokol oranı yaklaşık 1 seviyesinde; bu, ağın mevcut gelirinin yapılan teşvik ve sübvansiyonları neredeyse karşıladığını gösteriyor. TAO ise yılda 148 milyon doların üzerinde yeni token dağıtırken, bunun karşılığında 3 ile 15 milyon dolar arasında dış gelir elde ediyor. Sonuç olarak TAO’nun sübvanstan gelire oranı, NEAR’a kıyasla çok daha yüksek (10 ila 50 kat).

Fiyat/günlük ücret çarpanı bakımından TAO 447 katla işlem görürken, NEAR’da bu oran 87’de kalıyor. Bu metrik, TAO’nun NEAR’a göre yaklaşık 5 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca TAO’nun toplam arzının yalnızca %45,8’i dolaşımda; NEAR’da ise bu oran neredeyse %100.

Gösterge NEAR TAO Günlük uygulama geliri 118.000 $ 15.600 $ Toplam kilitli değer (TVL) 183.000.000 $ Veri yok Protokol sayısı 37 DeFi yok Sübvansiyon/gelir oranı ~1x 10–50x Fiyat/ücret çarpanı 87x 447x Dolaşımdaki arz %100 %45,8 Tam seyreltilmiş değer 3.08 milyar $ 5.86 milyar $

“Bittensor, birinci katman bir blok zinciri gibi çalışmıyor ve esas olarak DeFi yerine yapay zeka teşvik ekonomisine odaklanıyor. Bu nedenle gelir ve sübvansiyon dengesi, klasik zincirlerle doğrudan kıyaslanmamalı.”

Kurumsal ETF başvurusu: TAO için yeni bir hikaye

Nisan 2026’da Grayscale ile Bitwise, TAO için spot ETF başvurusunda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kararının Ağustos 2026’da açıklanması bekleniyor. Grayscale, TAO’nun ağırlığını merkeziyetsiz yapay zeka fonunda %43’e yükselterek rekor bir pay verdi.

Onaylanırsa, bu fon TAO’ya büyük ölçüde kurumsal sermaye girişi kazandırabilir. NEAR tarafında ise böyle önemli bir regülasyon veya kurumsal gelişme bulunmuyor.

Fiyatın önceki zirvelerine uzaklığı da iki projeyi ayırıyor. TAO, Mart 2024’te gördüğü 757 dolarlık tepe noktasına ulaşmak için 2,7 kat yükselmek zorunda. NEAR ise Ocak 2022’deki 20,44 dolarlık tarihi zirvesine yeniden yükselebilmesi için 8,6 kat artması gerekiyor. Bu durum, piyasa genelinde bir toparlanma olursa NEAR’ın yükseliş alanının daha fazla olabileceği görüşüne kapı aralıyor.

Arz ve değer farkları ön plana çıkıyor

Arzda yaşanan farklılıklar, risk profilini etkiliyor. TAO’nun sadece %45,8’i dolaşımda ve kalan büyük kısmı henüz piyasaya çıkmadı; NEAR’ın ise neredeyse tamamı dolaşımda. Tamamen seyreltilmiş değerlere bakıldığında, TAO 5,86 milyar dolar ile NEAR’ın 3,08 milyar dolarlık değerini neredeyse iki kat aşıyor. Bu da TAO’nun gerçek anlamda daha pahalıya fiyatlandığını gösteriyor.