Bittensor TAO’da yıl sonu hedefi $473.94 olarak açıklandı

Bittensor, merkeziyetsiz yapay zeka (AI) odaklı blokzinciri projeleri arasında öne çıkıyor. Proje, Proof of Learning (PoL) adı verilen kendine özgü mutabakat mekanizmasıyla hem kullanıcı gizliliğini koruyor hem de gelişmiş yapay zeka modellerinin blokzincir üzerinde çalışmasını sağlıyor. TAO ise, ağ ekosisteminde ödüllendirme ve yönetişim amaçlı kullanılan yerel kripto para birimi. Kuruluşundan bu yana AI temalı kripto projelerine artan ilginin ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle TAO fiyatında çarpıcı hareketlilik gözlendi.

Bittensor ağı, AI modellerini güncel tutmayı ve farklı blokzincirler arası entegrasyonu önceliklendirerek yeni nesil AI geliştirme ortamı sunmayı hedefliyor. Ağda TAO tokeni, hem node (düğüm) operatörleri hem de AI geliştiricileri için bir teşvik aracı olarak işlev görüyor. Proje, özellikle gerçek dünyadaki ticaret uygulamaları için piyasaya yeni çıkan ORO gibi alt ağ çözümleriyle dikkat çekiyor. ORO’nun OpenAI’ın GPT-5.4 modelini bile bazı değerlendirmelerde geçtiği belirtildi.

TAO Fiyatında Son Durum

TAO fiyatı 3 Mayıs 2026 itibarıyla 285.70 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 4.28 oranında değer kazanan token, kısa süreli bir yükselişin ardından hafif bir düzeltme yaşadı. CryptoAppsy verilerine göre, TAO’nun işlem hacmi 260.2 milyon dolara, piyasa değeriyse 3.1 milyar dolara ulaştı. Tokenin dolaşımdaki arzı 10.87 milyon TAO olarak kayda geçti.

Son fiyat hareketleri, alıcıların ağırlığı ile 279 dolar direncinin aşılması sayesinde boğa görünümünü güçlendirdi. 24 saatlik grafikte volatilitenin yüksek olduğu, RSI değerinin ise 54.62 seviyesinde olduğu raporlandı. Fiyat, kısa vadede 260 dolar desteği ile 291.86 dolar arasında dalgalanıyor.

Teknik Analiz ve Uzun Vadeli Tahminler

Bittensor’un teknik göstergeleri, yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor. 3, 5, 10, 21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar hem basit (SMA) hem de üssel (EMA) bazda alış (BUY) yönünde sinyal üretiyor.

Günlük grafiklerde boğa momentumu devam ederken, kısa vadeli geri çekilmelerin ardından tekrar yükselişlerin gelmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerine göre, 2026 yılı sonunda TAO için 134 ile 473.94 dolar arasında bir bant öngörülüyor. Aynı yıl ortalama fiyatın ise 394.95 dolar olması bekleniyor. 2027’de minimum 579.26 dolar, ortalama 658.25 dolar ve maksimum 737.24 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

Bittensor TAO için hazırlanan fiyat projeksiyonu, 2028 yılında minimum 842.56 dolar, ortalama 921.55 dolar ve maksimum 1.000.54 doları öngörüyor. 2032’ye gelindiğinde ise TAO’nun 1.895.75 dolar ile 2.053.73 dolar arasında işlem görebileceği tahmin ediliyor.

Piyasadaki Son Gelişmeler ve Tarihsel Fiyatlar

Bittensor, lansmanından bu yana dalgalı bir fiyat hareketi sergiledi. Mart 2023’te piyasaya 93.4 dolar ile giriş yapan TAO, ilk haftada değer kaybederek 76 dolara, ardından Nisan ayında 47 ve Mayıs’ta ise en düşük 30.83 dolar seviyelerine geriledi. Temmuz 2023’te 86.18 dolar sınırına ulaşsa da sonbaharda tekrar 54 dolara düştü. Yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçen token, Aralık 2023’te 379 doları gördü.

2024 yılı içinde yükselişini sürdüren TAO, Mart’ta tüm zamanların en yüksek değeri olan 757.60 dolara ulaştı. Ancak hızlı bir düzeltmeyle 522 dolara çekildi ve yaz ortasında 216 dolara kadar geriledi. Yılın sonunda ise 440 dolar civarında yılı kapattı. 2025’te ise yıl içinde hem 565 dolarlık zirve hem de 228 dolara kadar gerileme yaşandı. 2026 yılı başında 223 dolar seviyesinde seyreden TAO, Nisan’da tekrar 300 dolar, Mayıs ayında ise 260 dolar üstü seviyeleri gördü.

Piyasa eğilimi genel olarak AI temalı altcoinlere gösterilen ilginin Bittensor ve TAO fiyatlarına da olumlu yansıyabileceği şeklinde yorumlanıyor. Teknolojik gelişmeler ve artan kullanım, bu beklentileri destekliyor. Ancak projeye dair öne çıkan fiyat tahminleri yatırım tavsiyesi niteliğinde değil; yatırımcıların kendi araştırmasını yapması gerekiyor.