Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana fiyatında 87 dolar eşiğinde yoğun short baskısı oluştu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 87 dolar civarında Solana'da yoğun short pozisyonu likidasyonu riski gündemde.
  • Fiyat 83-84 dolar bandında sıkışırken, yukarıda short likidasyonu, aşağıda ise 81 dolarda güçlü alım likiditesi bulunuyor.
  • Grafikte $SOL uzun vadeli üçgen yapısını koruyor, 230 ve 460 dolar teknik hedef olarak öne çıkıyor.
  • 🧐 En önemli nokta: Kritik karar bölgesindeyiz; yükseliş için önce düşen direnç çizgisinin aşılması şart.
COINTURK
COINTURK

Solana (SOL), son dönemde önemli bir fiyat sıkışmasının yaşandığı noktada dikkat çekiyor. Kripto para, günlük grafikte uzun vadeli destek çizgisine yakın bir seviyede işlem görürken, özellikle 87 dolar seviyesine doğru öne çıkan büyük bir kısa pozisyon birikimiyle öne çıktı. Söz konusu görünüm, yatırımcıların kısa vadeli kaldıraç baskılarını uzun vadeli fiyat hareketleriyle bir arada gözlemlediği bir karar bölgesine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa Pozisyon Likidasyonu ve 87 Dolar Direnci
2 Uzun Vadeli Destek ve Üçgen Oluşumu

Kısa Pozisyon Likidasyonu ve 87 Dolar Direnci

Piyasa analizlerine göre, şu anda SOL fiyatı 83 ile 84 dolar arasında dalgalanıyor. Likidasyon haritası üzerinde ise özellikle 87 dolar civarında yüksek kaldıraçla açılmış kısa pozisyonların toplandığı, bu bölgenin neredeyse likidasyon duvarı niteliği taşıdığı görülüyor. Bu seviyeye doğru bir hareketin, kısa pozisyonlardaki zorunlu kapanışlar nedeniyle kısa sıkışmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Bu tür bir durumda, short pozisyonların otomatik olarak kapatılması ek alış emirlerine yol açabiliyor ve fiyatın hızlı şekilde üst seviyelere taşınmasını tetikleyebiliyor. Ancak şu ana kadar Solana henüz bu bölgeye yaklaşabilmiş değil; fiyat 84-85 dolar bandının altında seyrediyor.

SOL fiyatının 87 dolar seviyesine yükselmesi halinde, yoğun kaldıraçlı short pozisyonlar likidite riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu bölgenin ısınmış olması, piyasanın yukarı yönlü sert bir tepki verebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, likidite haritasına göre fiyatın hemen altında, özellikle 81 dolar seviyesinde önemli bir alım likiditesi göze çarpıyor. Bu nedenle aşağı yönlü bir hareketin ilk etapta bu bölgeyi test etme ihtimali bulunuyor.

Uzun Vadeli Destek ve Üçgen Oluşumu

Solana, bir diğer açıdan bakıldığında günlük grafikte 2023 yılından bu yana devam eden büyük bir üçgen formasyonun alt destek çizgisine yakın seyrediyor. 1 günlük SOL/USDT grafiğinde analistler, son döngü zirvesinden itibaren fiyatın geniş çaplı bir düzeltme yaşadığını ve bu sürecin destek hattı tarafından karşılandığını belirtiyor.

Üçgenin üst çizgisi ise ana direnç olarak öne çıkıyor. Bu direnç, 2025 zirvesine uzanan eğimli bir hat şeklinde; destek ve direnç bölgelerinin yaklaştığı sıkışık bir alanı işaret ediyor. Grafikte, SOL’un direnç hattını aşması durumunda 230 doların önemli bir hedef olacağı, daha güçlü bir yükseliş halinde ise 460 dolar seviyesinin de teknik olarak mümkün olabileceği yer alıyor.

Mevcut durumda Solana’nın en kritik ihtiyacı, alt destek çizgisini koruması ve ardından düşen direnç çizgisini yukarı yönlü kırarak yükselişin teyit edilmesi. Fiyatın üçgene sıkışmasının yaklaşık 86 gündür devam ettiği, bu süreçte toplam işlem hacminin de 267,24 milyon düzeyine ulaştığı belirtiliyor. Analistler, bu uzun soluklu yatay hareketin, SOL’un belirleyici bir kırılım öncesinde taban oluşturmasına işaret ettiğini aktarıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SOL kritik destek bölgesinde güç toplamaya çalışıyor

Solana fiyatı 79.07 dolar ile 86 dolar aralığında kritik destek bölgesinde testten geçiyor

Solana’da 86-90 dolar bölgesi kritik eşik oldu fiyat sıkışmaya devam ediyor

Solana İsviçre’de yeni kurumla kurumsal kripto piyasasına odaklandı

Shinhan Card Solana ile stablecoin destekli ödeme denemelerine başladı

Shinhan Card, Solana ile stablecoin ödemeleri için ileri seviye PoC başlattı

Solana grafiğinde kırılma sonrası hedef 77 dolar oldu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin spotunda 79.500 dolar zirve görülürken kurumsal alım ve Washington rezerv sinyali ön plana çıktı
Bir Sonraki Yazı ETH aralığında hafta sonu direnci $2.365 olarak öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ETH aralığında hafta sonu direnci $2.365 olarak öne çıktı
Ethereum (ETH)
Bitcoin spotunda 79.500 dolar zirve görülürken kurumsal alım ve Washington rezerv sinyali ön plana çıktı
BITCOIN (BTC)
Btc kısa vadede 79.537 dolarlık direnç bölgesine yaklaştı
BITCOIN (BTC)
Ripple CTO’su David Schwartz kripto düzenlemesi için netlik isterken yeni projelere engel olunmaması gerektiğini savundu
RIPPLE (XRP)
XRP dar bantta işlem görüyor yeni bir kopuş için sinyal oluştu
RIPPLE (XRP)
Lost your password?