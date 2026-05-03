Solana fiyatında 87 dolar eşiğinde yoğun short baskısı oluştu

Solana (SOL), son dönemde önemli bir fiyat sıkışmasının yaşandığı noktada dikkat çekiyor. Kripto para, günlük grafikte uzun vadeli destek çizgisine yakın bir seviyede işlem görürken, özellikle 87 dolar seviyesine doğru öne çıkan büyük bir kısa pozisyon birikimiyle öne çıktı. Söz konusu görünüm, yatırımcıların kısa vadeli kaldıraç baskılarını uzun vadeli fiyat hareketleriyle bir arada gözlemlediği bir karar bölgesine işaret ediyor.

Kısa Pozisyon Likidasyonu ve 87 Dolar Direnci

Piyasa analizlerine göre, şu anda SOL fiyatı 83 ile 84 dolar arasında dalgalanıyor. Likidasyon haritası üzerinde ise özellikle 87 dolar civarında yüksek kaldıraçla açılmış kısa pozisyonların toplandığı, bu bölgenin neredeyse likidasyon duvarı niteliği taşıdığı görülüyor. Bu seviyeye doğru bir hareketin, kısa pozisyonlardaki zorunlu kapanışlar nedeniyle kısa sıkışmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Bu tür bir durumda, short pozisyonların otomatik olarak kapatılması ek alış emirlerine yol açabiliyor ve fiyatın hızlı şekilde üst seviyelere taşınmasını tetikleyebiliyor. Ancak şu ana kadar Solana henüz bu bölgeye yaklaşabilmiş değil; fiyat 84-85 dolar bandının altında seyrediyor.

SOL fiyatının 87 dolar seviyesine yükselmesi halinde, yoğun kaldıraçlı short pozisyonlar likidite riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu bölgenin ısınmış olması, piyasanın yukarı yönlü sert bir tepki verebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, likidite haritasına göre fiyatın hemen altında, özellikle 81 dolar seviyesinde önemli bir alım likiditesi göze çarpıyor. Bu nedenle aşağı yönlü bir hareketin ilk etapta bu bölgeyi test etme ihtimali bulunuyor.

Uzun Vadeli Destek ve Üçgen Oluşumu

Solana, bir diğer açıdan bakıldığında günlük grafikte 2023 yılından bu yana devam eden büyük bir üçgen formasyonun alt destek çizgisine yakın seyrediyor. 1 günlük SOL/USDT grafiğinde analistler, son döngü zirvesinden itibaren fiyatın geniş çaplı bir düzeltme yaşadığını ve bu sürecin destek hattı tarafından karşılandığını belirtiyor.

Üçgenin üst çizgisi ise ana direnç olarak öne çıkıyor. Bu direnç, 2025 zirvesine uzanan eğimli bir hat şeklinde; destek ve direnç bölgelerinin yaklaştığı sıkışık bir alanı işaret ediyor. Grafikte, SOL’un direnç hattını aşması durumunda 230 doların önemli bir hedef olacağı, daha güçlü bir yükseliş halinde ise 460 dolar seviyesinin de teknik olarak mümkün olabileceği yer alıyor.

Mevcut durumda Solana’nın en kritik ihtiyacı, alt destek çizgisini koruması ve ardından düşen direnç çizgisini yukarı yönlü kırarak yükselişin teyit edilmesi. Fiyatın üçgene sıkışmasının yaklaşık 86 gündür devam ettiği, bu süreçte toplam işlem hacminin de 267,24 milyon düzeyine ulaştığı belirtiliyor. Analistler, bu uzun soluklu yatay hareketin, SOL’un belirleyici bir kırılım öncesinde taban oluşturmasına işaret ettiğini aktarıyor.