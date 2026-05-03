Bitcoin spotunda 79.500 dolar zirve görülürken kurumsal alım ve Washington rezerv sinyali ön plana çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin’de 79.500 dolar seviyesi görülürken yeni kurumsal alımlar ve Washington’dan rezerv hamlesi gündeme geldi.
  • Kurumsal yatırımcıların ve büyük şirketlerin Bitcoin birikimi, fiyatı yukarı taşırken güven duygusunu da destekledi.
  • Beyaz Saray’dan stratejik rezerv açıklaması beklentisi piyasada yeni bir yükseliş katalizörü olabilir.
  • 🔎 Özellikle gizlilik coin’leri ve RWA altyapı projeleri, kurumsal akım ile öne çıkıyor; $BTC yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.
Kripto para analiz şirketi 10x Research’ün kurucusu Markus Thielen, Bitcoin’in yedi ve otuz günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekti. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 60’ın üzerine çıktığı bu ortamda, kısa ve orta vade için güçlü bir yükseliş sinyali olduğunu belirtti. Thielen, analizini 3 Mayıs’ta sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, son bir haftada Bitcoin’in yüzde 1,1 değer kazandığını vurguladı.

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Yükseliş ve Kurumsal Talep
2 Washington’dan Stratejik Rezerv İddiası
3 Altcoin’de Dikkat Çeken Sektörler ve Beklenti

Kısa Vadeli Yükseliş ve Kurumsal Talep

Bitcoin’in yükselişi, Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansıyla aynı döneme denk geldi. Bu süreçte fiyatlar 79.500 dolara kadar çıkarak yeni bir zirve gördü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel fiyatı 78.379,50 dolar olarak kaydedildi. Son otuz günde ise Bitcoin yüzde 17,3 oranında değer kazandı.

Thielen, büyük kurumsal yatırımcıların ve şirket hazinelerinin Bitcoin birikimini artırmasını piyasalarda güveni destekleyen temel unsurlar arasında saydı. Konferans sonrasındaki kısa süreli konsolidasyon ise piyasada, “söylentiyle al haberle sat” olarak bilinen klasik bir modeli gündeme getirdi. Bu süreçte, yatırımcıların yeni bir fiyat katalizörü beklediği görülüyor.

“Kurumsal alımların devam etmesi ve büyük şirket hazinelerinin varlıklarını artırması, piyasalardaki güvenin korunmasına katkı sağladı.”

Washington’dan Stratejik Rezerv İddiası

Thielen’in aktardığına göre, Beyaz Saray danışmanları ulusal düzeyde Bitcoin’e yönelik stratejik rezerv açıklamasının gündemde olduğunu ima etti. Politika düzeyinde bir taahhüt ihtimali, piyasada genel olarak olumlu bir havanın oluşmasına yardım etti. Thielen, piyasadaki bu olumlu beklentinin nedeni olarak hükümet kanadından gelebilecek bir açıklamanın güçlü bir katalizör olabileceğini vurguladı.

Son raporunda 10x Research, manşetlerin değil, perde arkasında yaşanan gelişmelerin daha dikkat çekici fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Bitcoin’in piyasa payı yüzde 60’ın üzerinde seyrederken, az sayıda altcoin’in de dip seviyelerden toparlanma sinyalleri verdiği belirtildi.

Altcoin’de Dikkat Çeken Sektörler ve Beklenti

Thielen’e göre özellikle gizlilik odaklı coin’ler ve gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı altyapı projeleri, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. RWA protokolleri, tahvil, hisse senedi veya gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçları dijital varlıklara dönüştürerek blok zincir ağı üzerinde kullanılabilir hale getiriyor. Bu alanların, Bitcoin’in konsolidasyonunu tamamlamasının ardından sermaye çekebileceği öngörülüyor.

Analizde, özellikle kurumsal fon girişlerinin gizlilik ve RWA altyapısında yoğunlaşmasının, bu başlıkları önümüzdeki dönemin potansiyel yükselenleri hâline getirebileceği değerlendirildi. Bitcoin ise günlük ve haftalık grafiklerde halen “yeşil” bölgede seyrederken, korku-açgözlülük endeksi uzun bir sürenin ardından nihayet nötr seviyeye yaklaşmış durumda.

“Piyasa payı yüzde 60’ın üzerinde seyreden Bitcoin’in konsolidasyon sürecinden çıkması halinde, gizlilik odaklı coin’ler ile gerçek dünya varlıklarına dayalı projeler yeni sermaye akışları görebilir.”

Thielen’in ön plana çıkardığı sektörlerin, gelecek dönemde kurumsal yatırımcıların rotasının bu yönlere kayıp kaymayacağı konusunda yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
