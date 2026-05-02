BTC kritik 76.850 dolar direncini zorluyor, destek bölgesi gündemde

Bitcoin, 75.000 dolar altı bölgeden toparlandıktan sonra kısa vadede önemli bir direnç hattını test ediyor. BTC fiyatı, kısa süreli bir yükselişin ardından yeniden 76.850 dolar bandına yaklaşırken, piyasa katılımcıları önümüzdeki hareketin yönünü belirleyecek net bir sinyal bekliyor. Şu anki teknik yapı, yukarı yönde sert bir ivmeyi henüz teyit etmese de, belirleyici hareketin 79.537 dolarlık ana direnç seviyesinin aşılması ya da fiyatın tekrar 72.936 ile 67.626 dolar arasındaki destek bölgesine çekilmesiyle geleceği öne çıkıyor.

Kısa Vadede Güçlü Fibonacci Direnci

Analiz platformu MCO Global tarafından paylaşılan kısa vadeli grafiğe göre, BTC fiyatı 76.740 ile 76.850 dolar aralığında yer alan ve teknik göstergelerin kesiştiği direnç bölgesine ulaşmış durumda. Bu bölge, hem yüzde 61,8’lik Fibonacci düzeltmesi hem de yüzde 100’lük uzama noktalarına yakın olduğu için yatırımcılar açısından önemli bir karar noktası olarak görülüyor.

Grafikte ayrıca, Bitcoin’in 74.968 dolarda yerel dip oluşturmasının ardından yeniden 76.500 dolar üzerine yükseldiği ve ilk direnç bandına doğru hareket ettiği gösteriliyor. Yine de fiyatın bu bölgede net bir kırılım gerçekleştirmesi gerekiyor; aksi durumda yukarı yönlü baskının güçlendiğini söylemek mümkün değil.

MCO Global analizinde, “Fiyat bu direnci hacimli şekilde aşarsa, sıradaki hedefler 77.217, 77.441 ve 77.813 dolar olarak öne çıkıyor. Bu senaryoda tepki alışlarının üçüncü dalga yükselişine dönüşmesi beklenir. Ancak 76.850 dolar üzerinde net kırılım gelmezse, piyasa kısa vadede dalgalı seyretmeye devam edebilir,” görüşüne yer veriliyor.

Eğer bu dirençten dönüş yaşanırsa 75.910, 75.668 ve 75.489 dolar destek seviyeleri gündeme gelebilir. Bu noktada fiyat hareketlerinin kısa vadede sertliğini koruması bekleniyor.

Orta Vadeli Aşamalar ve Ana Destek Bölgeleri

Man of Bitcoin tarafından paylaşılan farklı bir grafikte ise, BTC fiyatının 79.537 dolar altında dalgalı seyrini sürdürdüğü öne çıkıyor. Grafikte BTC’nin 77.258 dolar seviyesine yakın hareket ettiği ve alıcıların yukarıda yer alan direnç bölgesini geri alamadığı görülüyor.

Burada en temel direnç noktası 79.537 dolar olarak gösterilirken, BTC fiyatı bu seviyenin altında kaldıkça aşağı yönlü riskler gündemde kalmaya devam ediyor. Öte yandan; 72.936, 71.343, 69.785 ve 67.626 dolar seviyeleri ise güçlenen destek bölgeleri arasında yer alıyor.

Paylaşılan teknik analizde, “Fiyat 79.537 dolar üzerine çıkarsa, satıcı baskısı zayıflayacak ve yeni hedefler 87.220 ile 95.181 dolar seviyeleri olacak. Mevcut durumda ise destek bölgelerinin aşağısı kritik öneme sahip,” değerlendirmesi yapıldı.

Bu teknik görünüm, kısa ve orta vadede Bitcoin fiyatında belirsizliği öne çıkarırken, yatırımcılar için kritik seviyelerin dikkatle takip edildiği bir süreç yaşanıyor.