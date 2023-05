Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.000 dolar altına sert bir düşüş yaşasa da bazı borsalarda ilginç fiyat hareketlilikleri görülebiliyor. BTC, ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD iştiraki üzerinde neredeyse 700 dolarlık prime sahip. BTC, Binance üzerinde 27.621 dolarlık fiyata sahipken Binance US üzerinde ise 28.313 dolarlık fiyat üzerinden alınıp satılıyor.

BTC Fiyatı, Sert Düşüyor

Bitcoin fiyatının böyle farklı fiyat seviyelerine ulaşması aslında küresel piyasalarda alışılageldik bir durum. Özellikle Güney Kore tabanlı borsalarda “Kimchi Primi” olarak ifade edilen olay, şimdi ise Binance’in ABD iştirakinde yaşandı. Bunun sebebi ise Güney Kore’deki ile aynı değil. Ünlü yatırımcı ve analist Adam Cochran, bu durumu aslında saatler öncesinden tahmin etti.

Cochran, Binance US’in yaşadığı sorunları işaret ederek, bunu beklediğini ima etmişti.

Cochran, CFTC tarafından atılan regülasyon adımı ile Binance’in ABD piyasasından çekilmeye itildiğini düşündüğünü ifade etti. Buradaki USD akış yönü ise BUSD-BTC ve USDT olarak tahmin ediliyor. Analist, BTC tarafında ciddi satış baskısının ve şişen USD fiyatının da bundan kaynaklandığını aktardı. Cochran buna ek olarak piyasa yapıcı Wintermute’un da bu hamlede payı olabileceğini ifade ederek bunun zor ama imkansız olmadığını aktardı.

Böyle bir fiyat farklılığı oluşması kesinlikle Binance için olağanüstü bir duruma işaret ediyor. Özellikle likiditenin yüksek olduğu ve ABD gibi bir piyasada hizmet veren platformların bu durumu yaşaması nispeten ender görülüyor.

Binance US İddiaları Artıyor

Anonim analist Fewseethis ise Binance US üzerindeki bu farkın Wintermute gibi piyasa yapıcıların regülasyonlarla ilgili tahminler üzerinden Binance US ile işbirliğini kesmesine bağladı. Nisan ayının sonlarında Binance US üzerindeki BTC primi sadece 20 dolar seviyesindeydi.

Fewseethis, piyasa yapıcıların ortadan kaybolması ile likidite azlığının ve arbitraj fırsatlarının yok olmasının da yan etkiler olduğunu belirtti. Binance US cephesinden ise henüz bununla ilgili açıklama gelmedi ancak durum endişe yaratmaya devam ediyor. BTC fiyatı ise küresel piyasalarda ortalama 27.715 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.