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Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 27.600 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi. Son günlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte adından sıkça söz ettiren altcoin ise değer kayıplarına hız kazandırdı.

Piyasadaki Düşüş Sürüyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 27.600 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1845 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolara geriledi.

Ayrıca kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketleri ile birlikte son günlerde adından sıkça söz ettiren Pepe coin (PEPE) da gün içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Pepe Coin’de Büyük Düşüş

Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi son günlerde yeniden düşüşe geçti. Binance da dahil olmak üzere geçen hafta birçok işlem hacmi yüksek kripto para borsalarında listelenen ve yükselişe geçen Pepe coin (PEPE), piyasanın düşüşe geçmesi ile birlikte oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Dün akşam saatlerinde kaydettiği 0,0000015 dolar seviyelerinden yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 0,000002 dolar seviyelerine kadar yükselse de Pepe coin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer kaybı kaydetmiş oldu. Kaydettiği bu son düşüşlerin ardından Pepe coin, aynı zamanda CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden ikinci kripto varlık oldu.

Ayrıca Pepe coin’de kaydedilen bu son düşüşler, türev piyasasında büyük ölçekli tasfiyelerin de gerçekleşmesine neden oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 10 milyon dolar değerinde pepe coin pozisyonu tasfiye oldu.