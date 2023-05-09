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Bitcoin (BTC), 30.000 dolar beklentileri sürerken bir anda 28.000 doların da altına sarkarak aslında piyasayı tam tersi bir yöne götürdü. BTC fiyatında görülen bu sert düşüş, bütün kripto para birimlerini etkisi altına almayı başardı. Ancak BTC için asıl düşüş henüz başlamamış veya bitmemiş olabilir!

BTC Fiyatı İçin Risk Başladı

Ünlü kripto para analisti DonAlt aslında kısa süre önce BTC fiyatı hakkında kendi yorumunu açıkladı. DonAlt, simetrik üçgen formasyonundan aşağı yönde kırılım ile yukarı çıkıldığını hatırlatarak, bunun aşağı yönde yeniden kırılmasının risklerini masaya yatırdı. Analist, BTC için 22.000 dolar seviyelerine kadar düşüş öngördüğünü itiraf etmişti. Şimdi bakıldığında ise analistin bu öngörüsünü destekleyen başka bir olası senaryonun ortaya çıktığı görülüyor.

Bitcoin grafiğine bakıldığında nisan ayının başlarında, “sol omuz” formasyonunun kendini belli ettiği görülüyor. Nisan ayı sonlarına doğru baş ve omuzlar formasyonunun ortası yani “baş” kısmına gelindiği ve mayıs ayının başlarında ise “sağ omuz” formasyonunun yerine oturduğu görülebilir. Popüler analist Game of Trades de bir tweet ile bu durumu ortaya koyup yatırımcıları uyadı. Analist, BTC’nin boğaları ezerek ayılar lehine hareket edebileceğini ifade ettikten sonra, şu an hedefin 24.000 dolar olduğunu vurguladı.

BTC Fiyatında Risk Bölgesi

Analist, yukarıdaki grafiğe ve formasyona ek olarak BTC’nin buradan daha fazla düşüş yaşayabileceğini ifade etti. Buna gerekçe olarak gösterilen MACD indikatörü ise analistin 24.000 dolar altına, 22.000 dolar bölgesine işaret etmesine neden oldu. Ünlü isim buna ek olarak sosyal medya aramalarında ve genel olarak ilgide de azalma olduğunu düşünüyor.

BTC için tek sorun ise kesinlikle teknik yön gibi gözükmüyor. Mike McGlone gibi tecrübeli analistler de yaklaşan resesyon tehlikesine karşı BTC yerine altının tercih edilebileceğini ifade etti. McGlone, daha önce yaptığı başarılı makro ve mikro tahminler ile adından söz ettirmişti. ABD’de başlayacak ve belki de başlayan resesyon riski ise tüm dünyayı ve dijital piyasaları da etkisi altına alabilir. BTC için kritik noktanın ise 22.000 dolar olduğu birçok analist tarafından dile getirildi ve bekleyiş başladı.