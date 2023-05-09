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  •   BRC-20 Token Çılgınlığı Devam Ediyor: BRC-20 Tokenları, Bir Büyük Destekçi Daha Kazandı

BRC-20 Token Çılgınlığı Devam Ediyor: BRC-20 Tokenları, Bir Büyük Destekçi Daha Kazandı

Özet

  • Piyasayı kasıp kavuran BRC-20 tokenlarına yeni bir destek geldi.
  • Lightning Network tabanlı OmniBOLT, BRC-20 desteği açıkladı.
  • Bu açıklama, BTC ağındaki tıkanmayı nispeten rahatlatabilir.
16:00
9 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ağının başlattığı ERC-20 token furyasını sırasıyla farklı blockchain ağları, farklı isimdeki tokenlar ile izledi. Bunların en son örneğini ise Bitcoin (BTC) ağında gördük ve aslında bu örnek bütün piyasayı sarsmaya yetti. Pepe Coin (PEPE) sayesinde inanılmaz bir bilinirlik elde eden BRC-20 token furyası, kesinlikle kolay kolay yavaşlamayacak gibi gözüküyor. İlk olarak 2023 yılının başlarında Ordinals protokolü ile hayata geçirilen BRC-20 tokenlar, NFT şeklinde hayatımıza girse de bunların takas edilebilir token örnekleri de görüldü.

BRC-20 Furyasına Yeni Katkı

Bitcoin ağındaki işlem kapasitesini zorlayan ve işlem ücretlerinde artış yaşanmasını tetikleyen BRC-20 tokenlara yönelik destek ise bitmeden devam ediyor. Tarihteki ilk Lightning Network tabanlı USDT transferini sağlayan OmniBOLT, BRC-20 desteği açıklayan en güncel isim oldu. Bitcoin Omni katmanı tabanlı Lightning Network üzerinde inşa edilen OmniBOLT, artık BRC-20 token desteği sunuyor. Kısa süre önce ciddi bir yatırım alan ve Waterdrip Capital, Danhua Capital ve Redline DAO gibi yatırımcılara ulaşan OmniBOLT’un BRC-20 desteği bir hayli önemli. Bu sayede aslında Lightning Network üzerinde BRC-20 token transferleri ile BTC ana ağı nispeten daha rahat nefes alabilecek.

Binance de BRC-20 Desteği Açıkladı

Binance de kısa süre önce Bitcoin Ordinals’i BRC-20 token olarak listelediğini açıklamıştı. Ordinals, direkt olarak Binance’in NFT platformunda işlem görecek ve Binance tarafından yapılan açıklamaya göre borsanın “çoklu ağ ekosistemi” planını destekleyecek. Kullanıcılar hiçbir şekilde ayrı bir BTC cüzdanına sahip olmadan Ordinals alıp satabilecek. Peki BRC-20 sanıldığı kadar kullanışlı bir altyapıya mı sahip?

Kullanıcıların aracı olmadan kendi başlarına BRC-20 ile etkileşime girmeleri için atmaları gereken adımlar karmaşık olabilir. BRC-20 token mint edebilmek için öncelikle belirli bir işlem ücreti ödeyip harekete geçmek gerekiyor. BRC-20 transferi yapmak veya bunları satmak için ise yeni bir “transfer” NFT’si üretiliyor. Bu transfer NFT’leri ise normal NFT’ler gibi listeleniyor ve bütün bu işlemler endekslenip, zincir dışı olarak işleme alınıyor. Bu da aslında BRC-20 ve ERC-20’lerin isim olarak benzer olmasına rağmen tamamen farklı olduklarına işaret ediyor.

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