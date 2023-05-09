Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinde Yaklaşık 54 Milyon Dolarlık Fon Çıkışı: CoinShares Raporu

Özet

  • CoinShares, Dijital Varlık Fon Akışları Haftalık Raporunu yayımladı.
  • CoinShares raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta yaklaşık 54 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi.
  • Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde 32 milyon dolara yakın bir çıkış gerçekleşti.
16:15
9 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar seviyelerinden 27.500 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Bu süreçte dijital varlık yatırım ürünlerinde de önemli miktarlarda fon çıkışları oldu. CoinShares raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde, geçen hafta da yaklaşık 54 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.

CoinShares Raporu

Kripto para piyasası, son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 27.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da bu süreçte kaydettiği düşüşler ile birlikte 1900 doların altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geri çekildi.

Kripto para piyasasındaki bu düşüş devam ederken dijital varlık yatırım ürünlerinde de önemli miktarlarda fon çıkışlar kaydedildi. CoinShares’in dijital varlık fon akışları haftalık raporunda geçen hafta yaklaşık 54 milyon dolarlık bir fon çıkışının kaydedildiğini bildirdi.

Yaklaşık 54 Milyon Dolarlık Fon Çıkışı

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık fon akışları haftalık raporunu yayımladı. Geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerinde toplamda 54 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi. Kaydedilen 54 milyon dolarlık toplam fon çıkışları arasında, Bitcoin (BTC) odaklı yatırım ürünlerindeki çıkış yaklaşık 32 milyon dolar oldu. Ayrıca Ethereum (ETH) odaklı yatırım ürünlerinde de 2,3 milyon dolarlık bir fon çıkışı gerçekleşti. CoinShares, altcoin’lerdeki yatırımcı faaliyetinin alışılmadık derecede düştüğünü de raporundaki ifadelerine ekledi.

Öte yandan Solana (SOL) odaklı yatırım ürünlerinde ise çoğu dijital varlık yatırım ürünündeki fon çıkışlarının aksine yeni girişler kaydetti. CoinShares raporuna göre Solana odaklı yatırım ürünlerinde geçen hafta 3,4 milyon dolarlık bir fon girişi gerçekleşti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, O Seviye Geliyor! Ünlü Makro Ekonomistten Kanıt Üstüne Kanıt!
Bitcoin’de Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, O Seviye Geliyor! Ünlü Makro Ekonomistten Kanıt Üstüne Kanıt!
TCMB’den Önemli Dolar Talimatı! Kripto Paralar da Bundan Etkilenecek mi?
TCMB’den Önemli Dolar Talimatı! Kripto Paralar da Bundan Etkilenecek mi?
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararını Bekliyor! Ne Olacak?
Hiç Kimsenin Göremediğini O Gördü! Ünlü Makro Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Hiç Kimsenin Göremediğini O Gördü! Ünlü Makro Gurusu Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Tehlike Çanları XRP İçin Çalıyor Olabilir: CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar!
Tehlike Çanları XRP İçin Çalıyor Olabilir: CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar!
Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!
Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Çok Sert Fren” Uyarısı! Kanıtta Sunan Uzmandan Piyasaların Seyrini Değiştirecek İddia!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Çok Sert Fren” Uyarısı! Kanıtta Sunan Uzmandan Piyasaların Seyrini Değiştirecek İddia!
Sürekli “Bitcoin, Altın ve Gümüş Alın” Diyen Ünlü Yatırımcıdan Dolarsızlaşma Uyarısı!
Sürekli “Bitcoin, Altın ve Gümüş Alın” Diyen Ünlü Yatırımcıdan Dolarsızlaşma Uyarısı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023