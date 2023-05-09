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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar seviyelerinden 27.500 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Bu süreçte dijital varlık yatırım ürünlerinde de önemli miktarlarda fon çıkışları oldu. CoinShares raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde, geçen hafta da yaklaşık 54 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.

CoinShares Raporu

Kripto para piyasası, son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 27.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da bu süreçte kaydettiği düşüşler ile birlikte 1900 doların altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolara geri çekildi.

Kripto para piyasasındaki bu düşüş devam ederken dijital varlık yatırım ürünlerinde de önemli miktarlarda fon çıkışlar kaydedildi. CoinShares’in dijital varlık fon akışları haftalık raporunda geçen hafta yaklaşık 54 milyon dolarlık bir fon çıkışının kaydedildiğini bildirdi.

Yaklaşık 54 Milyon Dolarlık Fon Çıkışı

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık fon akışları haftalık raporunu yayımladı. Geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerinde toplamda 54 milyon dolarlık bir fon çıkışı kaydedildi. Kaydedilen 54 milyon dolarlık toplam fon çıkışları arasında, Bitcoin (BTC) odaklı yatırım ürünlerindeki çıkış yaklaşık 32 milyon dolar oldu. Ayrıca Ethereum (ETH) odaklı yatırım ürünlerinde de 2,3 milyon dolarlık bir fon çıkışı gerçekleşti. CoinShares, altcoin’lerdeki yatırımcı faaliyetinin alışılmadık derecede düştüğünü de raporundaki ifadelerine ekledi.

Öte yandan Solana (SOL) odaklı yatırım ürünlerinde ise çoğu dijital varlık yatırım ürünündeki fon çıkışlarının aksine yeni girişler kaydetti. CoinShares raporuna göre Solana odaklı yatırım ürünlerinde geçen hafta 3,4 milyon dolarlık bir fon girişi gerçekleşti.