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FTX ile ilgili durumlar, kripto borsasının çökmesinden altı ay sonra hala devam ediyor ancak bu hikayede bazı ilginç dönemeçler yaşandı. Bunlardan biri, kurucu Sam Bankman-Fried’ın, Caroline Ellison gibi şirketteki diğer önemli figürlerin suçunu kabul etmesine rağmen suçsuz olduğunu kabul etme konusundaki ısrarı ile devam ediyor. Kurucu bu kez masumiyetinde ısrar ederken yargıçtan davayı iptal etmesini istiyor.

Sam Bankman-Fried Davanın Düşürülmesini İstiyor

FTX’in kurucusuna karşı açılan davada yapılan yeni bir başvuru SBF’nin bu davada nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koydu. Görünüşe göre, SBF görüşüne sadık kalmayı ve suçsuz olduğunu savunmaya devam etmeyi seçti. Manhattan Federal Mahkemesi’ndeki başvuru, çökmüş borsanın kurucusunun kendisine yöneltilen suçlamaların düşürülmesini istediğini de gösteriyor.

Ancak, SBF’nin avukatlarının düşürülmesini talep etmediği üç suçlama bulunuyor. Menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak.

Avukatlarına göre, kurucuya yönelik suçlamalardan bazıları Bahamalar’dan iadesinin ardından eklendi. Avukatlar, beş yeni suçlamadan dördünün aslında “Antlaşma’nın uzmanlık kuralı hükmünü” ihlal ettiğini de sözlerine eklediler. Yani SBF’nin ekibi mahkemeden kendisine yöneltilen toplam 13 suçlamadan 10’unu reddetmesini talep ediyor.

FTX’te Suçlar Kabul Edilmişti

Kasım 2022’de FTX kripto borsası, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun borsasının FTX’in yerel FTT Token’ını satacağını açıklamasıyla ilk kez yapısında bir çatlak olduğuna dair işaretler göstermeye başladı. Bu durum borsada bir zayıflığı tetikledi ve birkaç gün boyunca iyi bir şekilde devam etse de, sonunda iflas başvurusunda bulunan borsa ile bir haftadan kısa bir süre içinde çöktü.

Bunun ardından, FTX’in muhasebesinin gördüğü en kötü muhasebelerden biri olduğunu söyleyen John Ray III CEO olarak görevlendirildi. Ancak o zamandan bu yana Ray ve ekibi yaklaşık 7,3 milyar dolarlık varlık ve nakdi kurtarmayı başardı ve kripto borsasının yeniden açılabileceği konuşulmaya başlandı.

Sam Bankman-Fried’in ortakları Caroline Ellison ve Gary Wang, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti ve kullanıcı fonlarından kurtarabildiklerini kurtarmaya yardımcı olmak için yetkililerle birlikte çalışmayı kabul etti. Böylece suçlamalarla mücadele eden tek kişi SBF kaldı. Davasının Ekim 2023’te görülmesi planlanıyor.

SBF’nin davası başladığında, hiç şüphesiz yakın tarihin en kötü şöhretli beyaz yakalı suç davalarından biri olacak. Şimdilik 30 yaşındaki kurucu, 250 milyon dolar kefaletle ailesinin gözetimine bırakıldıktan sonra ev hapsinde tutuluyor.