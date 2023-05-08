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Dünyanın en büyük kriptosu olan Bitcoin (BTC), son 24 saat içinde kırmızı endeksler basmasına yol açan birkaç darbeye tanık oldu. Bitcoin fiyatı güne 28.150 dolar seviyelerinde başlamıştı. Bitcoin, dün akşam saatlerinde başlayan para çekme sıkıntılarını ilk aşamada hızlı bir biçimde çözmüştü.

Ardından ise bugün sabaha karşı durum kendini yineledi. Binance’de ortaya çıkan para çekme sorununa CZ’de dahil oldu ve durumun doğal olduğunu vurguladı. Bitcoin, yaşananlar nedeniyle piyasada artan dalgalanmanın ortasında önemli denilebilecek 28.000 dolar seviyesini kaybetti.

Bitcoin Fiyat Düşüşü Devam Edecek mi?

Elde edilen verilere göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte piyasa değeri yaklaşık 20 milyar dolar kaybederken fiyat %3,6 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüş, dünyanın en büyük kripto borsası olarak adlandırılan Binance tarafından gündeme getirilen son para çekme sıkıntısına bağlı olayın ortasında yaşanıyor. Binance, yoğun bir hacimden ve işlem ücretlerindeki artıştan bahsederek birkaç saatliğine Bitcoin para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi %4 oranında düşerek 14 milyar dolara geriledi. BTC, yazım zamanında ortalama 27.850 dolar fiyatla işlem görüyor ve yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinde bulunuyor.

BTC.com, Bitcoin ağ işlem ücretinin 403.91 BTC’yi aştığını bildirdi. Bu, 8 Nisan’da kaydedilen 21.89 BTC’lik tek günlük trnx ücretiyle karşılaştırıldığında Nisan sonundan bu yana artan eğilime katkıda bulunuyor olabilir.

Bununla birlikte, veriler BTC ağının yaklaşık bir saat boyunca bir blok üretemediğini gösteriyor ki bu ilginç bir durum olarak yorumlanabilir. Ayrıntılara göre, en son 788.759 numaralı blok 14:58:52 civarında aktif oldu.

148 Milyon Dolar Buhar Oldu

Coinglass verileri son 24 saat içinde yaklaşık 63.235 yatırımcının tasfiye edildiğini ve toplam tasfiyenin 148,8 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

Sadece Bitcoin tarafında 35,3 milyon dolarlık likidasyon bildirdi. Uzun pozisyonların 26,22 milyon dolarının (%88) tasfiye edildiği unutulmamalı. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin fiyatının yükselmesini beklediğini göstermekte.