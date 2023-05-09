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  •   Şimdi Oldu! Milyonluk Kilit Açılışı! Bu Altcoin Aralık Çöküşüne Şimdiden Hazırlanabilir!

Şimdi Oldu! Milyonluk Kilit Açılışı! Bu Altcoin Aralık Çöküşüne Şimdiden Hazırlanabilir!

Özet

  • DYDX birazdan 14 Milyon dolarlık kilit açılışı yapacak.
  • 2024 Ocak ayında dolaşım arzı 460 milyon seviyesine sıçrayacak.
  • 2021 boğasında DYDX dolaşım arzı 80 milyon civarındaydı.
17:52
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar için dolaşım arzı fiyatı etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden kilit açılışları yakından izlenmeli. Özellikle kümülatif hacmi kripto paralarda daraldığı ayı piyasalarında devasa kilit açılışları korkulandan daha kötü sonuçlar doğurabilir.

dYdX Kilit Açılışı

Çoğu altcoin boğa sezonlarında ATH seviyesini daha yukarı taşıyamaz ve bunun temelde 2 sebebi var. Birincisi her yeni boğa sezonunda altcoin sayısının hızla artıyor olmasıdır. İkincisi de bazı altcoinler özelinde dolaşım arzının devasa miktarda katlanması. Örneğin DYDX 2021 yılında çift haneli fiyatlara ulaşırken aradan zaman geçtikçe hızla artan dolaşım arzı bunun tekrarlanması ihtimalini düşürüyor.

Bugün yazı hazırlandığı sırada 14 milyon dolar değerinde daha tokenin kilidi açılmak üzere. Saat 18:00 itibariyle dolaşım arzı daha da artacak ve muhtemelen önümüzdeki günlerde kilit açılışından kurtulan yatırımcılar 2 dolar seviyesindeki fiyattan satış imkanına kavuşacak.

Büyük Kripto Kilit Açılışları

Popüler DeFi altcoin için tek kilit açılışı bu değil. Yılın başındaki büyük arz ertelenmiş olsa da Aralık ayında DYDX yatırımcılarını zor günler bekliyor. Token dolaşım arzı bugün gerçekleşen kilit açılışıyla 223,4 milyona tırmanıyor ancak Aralık ayında bu rakam 425 milyona sıçrayacak. 6 Ocak tarihindeyse 460 milyon seviyesine ulaşacak.

Yani 1 yıldan kısa bir sürede arzın 2 katına çıktığını göreceğiz. Eğer bu süre zarfında yatırımcılar, DYDX ekibinin fiyatı yukarı çekebilecek önemli adımlar attığını görmezse 1 dolara doğru düşüşün başladığına şahit olabilir.

Ekip token faydasını artıracak ve borsalardaki arzı daraltacak adımlar atmadığı taktirde satışa hazır 2 katı daha fazla DYDX Token göreceğiz. Bu da fiyatın düşmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca yeni boğa piyasaları bu dönemde başlasa bile 2021 boğasındaki 80 milyonluk token arzından oldukça yukarıda bir dolaşım arzı olacak. Bu da fiyatın çift haneli hedefine ulaşabilmesi için çok daha büyük bir talep dalgası doğurması gerektiğini gösteriyor.

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