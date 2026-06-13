Ethereum kritik destek bölgesine gerilerken, bir analist nisan 2027 için $35.350 hedefini açıkladı

Ethereum, önceki döngülerde fiyat yönünü belirleyen önemli bir destek alanını yeniden test ederken piyasada dikkatler alıcıların bu bölgeyi savunup savunamayacağına çevrildi. İki ayrı uzun vadeli grafik, ETH için ya yeni bir toparlanma sürecine ya da daha derin bir geri çekilme riskine işaret ediyor.

Destek bölgesinde kritik eşik

Analist Donald Dean’in paylaştığı haftalık grafiğe göre Ethereum, 2022 ayı piyasası diplerinden bu yana korunan yükselen trend çizgisinin üzerinde kalırken uzun vadeli $1.600 ile $2.000 destek bölgesine yakın işlem görüyor. Bu görünüm, ETH’nin yeniden belirleyici bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor.

Dean’in değerlendirmesine göre Ethereum, daha geniş kullanım alanı, artan kurumsal ilgi ve zincir üstü faydaya rağmen bir kez daha ana destek bölgesini sınamaya döndü.

Grafikte, Ethereum’un benzer teknik yapılardan iki kez güçlü tepki verdiği görülüyor. Bu toparlanmaların ardından fiyat sırasıyla yaklaşık %366 ve %249 yükselmişti. Bu nedenle mevcut alan, yalnızca kısa vadeli bir destek değil, önceki piyasa döngülerinde de önem taşıyan bir seviye olarak öne çıkıyor.

Piyasada izlenen başlıca eşiklerden biri psikolojik $2.000 seviyesi olmaya devam ediyor. Bu bölge daha önce hem direnç hem destek işlevi görmüştü. Ancak ETH son dönemde bu seviyenin altına sarktı ve şimdi daha aşağıdaki destek kümelerinde tutunmaya çalışıyor.

Mini sözlük: Hacim profili, belirli fiyat aralıklarında ne kadar alım satım yapıldığını gösteren teknik analiz aracıdır. Bu araçta öne çıkan hacim bölgeleri, fiyatın destek ya da direnç bulabileceği alanlar olarak izlenir.

Hacim profili incelemesi de mevcut fiyat aralığı çevresinde iki dikkat çekici hacim bandına işaret ediyor. Geçmişte yoğun işlemlerin gerçekleştiği bu bölgeler, alıcıların yeniden devreye girmesi halinde talep için zemin oluşturabilir. Mevcut seviyelerden geçen yükselen trend çizgisi de teknik görünümü daha kritik hale getiriyor.

Gösterge Seviye veya veri Anlamı Ana destek bölgesi $1.600 ile $2.000 Önceki döngülerde yön belirleyen alan Psikolojik eşik $2.000 Geçmişte hem destek hem direnç oldu Önceki yükselişler %366 ve %249 Benzer yapılardan sonra görüldü

Uzun vadeli hedefte $35.350 seviyesi öne çıktı

Diğer yandan analist Don Wedge, Ethereum’un 2017’den bu yana fiyat hareketini yönlendiren uzun vadeli yükselen kanalın alt sınırına yakın seyrettiğini gösteren çok yıllı bir ETH/USD grafiği paylaştı. Bu yapının korunması halinde grafikte nisan 2027 civarı için $35.350 seviyesine uzanan olası bir hedef yer alıyor.

Wedge’in grafiği, Ethereum’un son zirveler üzerindeki ivmesini koruyamadıktan sonra kanalın alt trend çizgisinde desteği yeniden sınadığını ve bu alanın geçmişte güçlü yükselişlerin öncesinde de izlendiğini gösteriyor.

Analize göre uzun vadeli görünümü üç ana unsur şekillendiriyor. Bunlar kanalın alt destek çizgisi, üst direnç trendi ve zamana dayalı projeksiyon olarak sıralanıyor. Kanalın alt sınırı korunursa daha yukarı direnç seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık bu yapının aşağı yönlü kırılması, uzun vadeli iyimser senaryoyu zayıflatabilir.

Bununla birlikte söz konusu hedefin kesin bir tahmin değil, teknik çerçeve sunduğu vurgulanıyor. Ethereum’un $35.000 bölgesine yönelebilmesi için önce kanal içindeki desteği koruması ve ardından daha yüksek direnç seviyelerini geri alması gerekiyor. Bu nedenle mevcut grafikler, anlık bir yön teyidinden çok, piyasanın karar aşamasında bulunduğunu gösteriyor.