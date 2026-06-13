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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kritik fark açıldı! 72.500 dolar ve 49.500 dolar verisi ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 72.500 dolar ile 49.500 dolar arasındaki maliyet farkı yeniden dikkat çekti.
  • 📉 Analistler, bu görünümün geçmiş ayı döngülerine benzer bir baskıya işaret edebileceğini aktardı.
  • 📊 Bir senaryoda $BTC’de 48.000 dolar, daha sert tabloda ise ağustos ve eylül için daha düşük seviyeler konuşuluyor.
  • 🧭 Buna karşın Bitcoin şu anda 63.781,20 dolarda ve haftalık bazda yüzde 5 artıda bulunuyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, 63.780 dolar civarında işlem görürken zincir üstü veriler piyasada geçmiş ayı dönemlerini hatırlatan bir tabloya işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti 49.500 dolar, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti ise 72.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistlere göre bu iki seviye arasındaki fark, mevcut döngünün henüz tamamlanmadığına dair önemli bir sinyal olabilir.

İçindekiler
1 LTH ve STH verileri neden izleniyor?
2 İkinci analiz daha sert düşüş senaryoları paylaştı
3 Güncel fiyat ve hacim verileri

LTH ve STH verileri neden izleniyor?

Zincir üstü analist Darkfost, Bitcoin’in döngüsel yapısının bugüne kadar bozulmadığını ve mevcut ayı piyasasının önceki örneklerden tamamen farklı görünmediğini belirtti. Analiste göre geçmişte her büyük düşüş döneminde uzun vadeli yatırımcılar da ciddi baskı altına girdi ve bu durum maliyet seviyeleri arasındaki farkın daralmasıyla ortaya çıktı.

Mini sözlük: Gerçekleşen fiyat, zincir üstünde taşınan coinlerin ortalama edinim maliyetini gösteren bir göstergedir. LTH uzun vadeli yatırımcıları, STH ise daha kısa süredir elde tutan yatırımcıları ifade eder.

Darkfost, Bitcoin’in döngüsel yapısının şimdiye kadar geçerliliğini koruduğunu, bu nedenle mevcut ayı piyasasının da önceki dönemlerden çok farklı ilerlemeyebileceğini vurguladı.

Mevcut veriler, iki grup arasındaki farkın hala geniş olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcıların 49.500 dolarlık ortalama maliyeti, birikim dönemlerinde oluşan daha düşük giriş seviyelerine işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar ise 72.500 dolar ortalamasıyla daha yukarıdan alım yapmış görünüyor ve bu kesim fiyat baskısına daha açık kabul ediliyor.

Darkfost’a göre önceki döngülerde kısa vadeli yatırımcı maliyeti sonunda uzun vadeli yatırımcı maliyetinin altına indi. Bu kesişim sonrasında piyasada birkaç ay sürebilen zayıf dönemler görüldü. Bu döngüde ise söz konusu kesişim henüz gerçekleşmedi.

İkinci analiz daha sert düşüş senaryoları paylaştı

Ayrı bir değerlendirme yayımlayan Crypto Lens, Bitcoin’de 66.000 dolara kadar görülen son yükselişin daha geniş düşüş yapısı içinde bir yükseliş tuzağı olabileceğini savundu. Crypto Lens, kripto piyasasına ilişkin teknik grafik ve döngü yorumları paylaşan bir analiz hesabı olarak biliniyor.

Crypto Lens, 66.000 dolara uzanan son hareketin geçici bir toparlanma niteliği taşıyabileceğini, mevcut ayı döngüsünde piyasanın tam orta noktada bulunabileceğini öne sürdü.

Bu analize göre fiyat hareketi 63.000 dolardan 66.000 dolara çıktıktan sonra 53.000 ve 48.000 dolar seviyelerine yönelebilir. Daha olumsuz tabloda 43.000 dolar ve ardından 32.000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Paylaşılan üç senaryoda, ilk olasılık birkaç gün içinde 48.000 dolara gerilemeyi, ikinci olasılık ağustos ayında 43.000 doları, en sert senaryo ise eylülde 32.000 doları işaret ediyor.

Güncel fiyat ve hacim verileri

CoinGecko verilerine göre Bitcoin haberin yazıldığı sırada 63.781,20 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte yüzde 0,53, son yedi günde ise yüzde 5 değer kazandı. İşlem hacmi 23,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fiyatın kısa vadede güç göstermesine rağmen her iki analiz de yılın ikinci yarısına girilirken temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle uzun ve kısa vadeli yatırımcı maliyetleri arasındaki farkın seyri, piyasanın bundan sonraki yönüne ilişkin yakından izlenen göstergeler arasında yer alıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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