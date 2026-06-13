ETH 1.700 doların altında sıkıştı! Kritik eşikte neler yaşandı?

Ethereum, son 24 saatte yaklaşık %1 yükselerek 1.670 dolar civarında işlem gördü. Buna karşın fiyat görünümünde zayıflık sürüyor. Piyasanın genelinde etkili olan makroekonomik baskılar ve jeopolitik gerilimler, mayıs ortasında başlayan düşüşün ardından toparlanma çabasını sınırlamış görünüyor.

Teknik görünümde 1.700 dolar eşiği öne çıkıyor

Piyasa analisti Ted’in değerlendirmesine göre ETH, teknik analizde düşüş eğiliminin devamına işaret edebilen ayı bayrağı formasyonu içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu yapı, fiyatın formasyon dışına güçlü biçimde çıkamaması halinde aşağı yönlü baskının korunabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Ayı bayrağı, sert bir düşüşün ardından kısa süreli yatay ya da hafif yukarı yönlü sıkışma görülmesiyle oluşan teknik formasyondur. Analistler bu yapıyı çoğu zaman ana düşüş eğiliminin devam edebileceğine dair bir sinyal olarak izler.

Analist Ted, Ethereum’un hala ayı bayrağı içinde işlem gördüğünü, 1.700 doların üzerine güçlü bir çıkış gelmesi halinde 1.850 ile 1.900 dolar bölgesinin hedeflenebileceğini, aksi durumda ise 1.500 dolar civarındaki dip seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

Teknik görünümün değişmesi için günlük kapanışın 1.700 dolar direncinin üzerinde gerçekleşmesi gerektiği aktarılıyor. Böyle bir senaryoda alım iştahı güçlenebilir ve fiyatın 1.850 ile 1.900 dolar aralığına yönelme ihtimali artabilir. Ancak bu bölgenin aşılamaması durumunda satıcıların yeniden öne çıkması ve 1.500 dolar desteğinin test edilmesi olasılığı masada kalıyor.

Borsalardan çıkan ETH dikkat çekti

Zincir üstü veriler cephesinde ise farklı bir tablo öne çıktı. Analist Ali Charts, son yedi gün içinde yaklaşık 500.000 ETH’nin, yani kabaca 800 milyon dolar değerindeki varlığın merkezi borsalardan çekildiğini paylaştı. Bu tür çıkışlar, bazı yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara taşıdığı ve bunun birikim hazırlığı olarak yorumlanabileceği görüşünü güçlendirdi.

Ali Charts, son bir haftada yaklaşık 500.000 Ethereum’un işlem platformlarından çekildiğini ve bunun erken bir birikim işareti olabileceğini aktardı.

Öte yandan ağ etkinliği aynı ölçüde destek vermedi. Perşembe günü aktif Ethereum cüzdan adreslerinin yaklaşık 480.000’e gerilediği, bunun kısa süre önce görülen 554.000 seviyesinin ve nisan sonundaki 738.000 rakamının altında kaldığı belirtildi. Fiyat toparlanmaya çalışırken ağ katılımının zayıflaması, yükseliş denemesinin geniş tabanlı destek bulmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

ETF çıkışları ve vadeli işlemler baskıyı artırdı

Kurumsal ürünlerde de zayıf seyir dikkat çekti. Spot Ethereum ETF ürünlerinde perşembe günü 16 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece salı günündeki 41 milyon dolar ve çarşamba günündeki 36 milyon dolarlık çıkışların ardından üst üste üçüncü günde de fonlardan para çıkışı yaşandı.

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüklüğü de geriledi. Ethereum vadeli işlem sözleşmelerindeki toplam açık pozisyon cuma günü 22,98 milyar dolara indi. Ay başında bu rakam 30,95 milyar dolar düzeyindeydi. Teknik göstergelerde MACD göstergesinin sinyal çizgisinin altında kalması satıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ederken, RSI göstergesinin 30 seviyesinin hemen üzerinde bulunması varlığın aşırı satım bölgesine yaklaştığını ancak henüz net bir yön değişimi sinyali üretmediğini gösterdi.

Güncel veriler, ETH’nin 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların da belirgin biçimde altında kaldığını ortaya koydu. Söz konusu ortalamalar sırasıyla 2.000, 2.148 ve 2.405 dolar seviyelerinde bulunuyor. Son fiyatın 1.688 dolar olarak kaydedildiği piyasada, günlük grafikte teyit edilmiş bir yükseliş dönüşü sinyali henüz görülmedi.