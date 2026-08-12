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Ethereum (ETH)

Ethereum ve Solana kritik desteklerini korurken yükseliş beklentisi güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ve Solana, kritik destek bölgelerinde tutunarak yükseliş beklentisini canlı tuttu.
  • 📈 Ethereum’da 1.720 ile 1.780 dolar bandı korunursa $ETH’de 2.200 dolar ihtimali izleniyor.
  • 🐋 0x2d59 cüzdanı son dönemde yaklaşık 170 milyon dolarlık ETH birikimi yaptı.
  • 🏦 Solana tarafında 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek ETF net girişi olan 8,8 milyon dolar kaydedildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum ve Solana, kripto para piyasasındaki genel baskıya rağmen kritik destek bölgelerinde tutunmaya çalışıyor. Her iki varlıkta da alıcıların savunduğu seviyeler, analistlerin kısa vadeli yön arayışında öne çıkıyor. Kurumsal ilginin sürmesi, balina birikimi ve ağ tarafındaki gelişmeler de fiyat görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Ethereum’da gözler 1.720 ile 1.875 dolar aralığında
2 Solana’da 73,5 dolar desteği ve 120 dolar beklentisi öne çıkıyor

Ethereum’da gözler 1.720 ile 1.875 dolar aralığında

Ethereum, 1.887,04 dolardan işlem görürken son 24 saatte 8,05 milyar dolarlık hacim ve 227,73 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Fiyatın son gün içinde görece dengeli kalması, teknik görünümde olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti Nehal, Ethereum’un 1.720 ile 1.780 dolar arasındaki alım bölgesinde tutunduğunu ve alıcıların bu alanda desteği korumaya çalıştığını belirtiyor. Bu bandın korunması halinde satış baskısının zayıfladığına yönelik sinyaller güçlenebilir. Piyasa katılımcıları, bu bölgenin korunmasının yeni bir toparlanma zemini oluşturup oluşturmayacağını yakından izliyor.

Nehal, 1.720 ile 1.780 dolar aralığının korunmasının Ethereum’da yükseliş yapısını destekleyebileceğini, 1.875 doların ise kısa vadede aşılması gereken temel direnç olduğunu vurguluyor.

Ethereum için ilk önemli direnç 1.875 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin artan hacimle aşılması durumunda 2.200 dolar bölgesine doğru yeni bir hareket alanı doğabilir. Buna karşılık 1.720 ile 1.780 dolar aralığının aşağı kırılması, kısa vadeli yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, 0x2d59 cüzdanının kısa süre önce 50.000 ETH daha satın aldığını ve bu alımın yaklaşık 93,6 milyon dolar değerinde olduğunu paylaştı. Aynı cüzdanın yaklaşık bir hafta önce de 40.000 ETH aldığı, bu işlemin değerinin 76,66 milyon dolar olduğu görüldü. Böylece cüzdanın son dönemdeki toplam Ethereum birikimi yaklaşık 170 milyon dolara ulaştı.

Mini sözlük: Staking, elde tutulan kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı sağlamak için kilitlenmesi anlamına gelir. Bu yöntem genellikle varlıkların kısa vadede satışa çıkma ihtimalinin sınırlı olduğuna işaret eder.

Söz konusu ETH’lerin stake edilmesi, bu varlıkların kısa vadede satışa konu olmayabileceği beklentisini güçlendiriyor. Buna rağmen Ethereum’daki fiyat hareketi henüz net bir yön kazanmış değil. Bitcoin’de görülen geri çekilme, altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi Ethereum üzerinde de baskı yaratmayı sürdürüyor.

Solana’da 73,5 dolar desteği ve 120 dolar beklentisi öne çıkıyor

Solana ise 75,51 dolardan işlem görüyor. Varlık, son 24 saatte yüzde 1,48 gerilese de 1,42 milyar dolarlık işlem hacmi ve 43,92 milyar dolarlık piyasa değeriyle güçlü ilginin sürdüğüne işaret etti. Fiyat yapısında daha yüksek diplerin korunması, analistlerin dikkatle izlediği temel unsurlar arasında yer alıyor.

Analist Michael van de Poppe, Solana’da alıcıların yükseliş yapısını korumaya çalıştığını ve 73,5 ile 74 dolar aralığının kritik destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu alanın korunması halinde 120 dolar yönlü beklentiler geçerliliğini koruyabilir. Destekten güçlü bir tepki gelmesi, piyasadaki alım iştahının sürdüğüne işaret edebilir.

Michael van de Poppe, Solana’nın 73,5 ile 74 dolar bandını destek olarak savunması halinde 120 dolar senaryosunun değişmediğine dikkat çekiyor.

Santiment Intelligence verilerine göre Solana bağlantılı ETF ürünlerine günlük net giriş 8,8 milyon dolara çıktı. Bu rakam, 12 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Uzun süre düşük kalan ETF hareketliliğinin ardından gelen bu artış, ağın temel göstergelerindeki iyileşmeyle ilişkilendiriliyor.

Solana ekosisteminde tokenlaştırılmış hisse işlemleri, stabilcoin büyümesi, gerçek dünya varlıkları ve sürekli vadeli işlem etkinliği dikkat çekiyor. Ayrıca Alpenglow ile 150 milisaniye kesinlik hedefi öne çıkarken, Agave 4.2 ana ağa yaklaşmış durumda. xStocks girişimi de tokenlaştırılmış hisse erişimini kolaylaştıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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