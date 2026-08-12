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Aster, sürekli vadeli işlemler için açık listeleme modelini devreye aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aster, sürekli vadeli işlemler için açık listeleme modelini devreye aldı.
  • 📌 AOS 2 kapsamında başvuran projelerin 1 milyon $ASTER tokeni dört yıl kilitlemesi gerekiyor.
  • ⚙️ Şirket, kaldıraç ve tasfiye ayarları üzerindeki kontrolünü sistemik riski sınırlamak için koruyor.
  • 🧭 Aster, AOS 3 ile opsiyonlar ve diğer türev ürünlere açılabilecek bir yapı üzerinde çalışıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para borsası Aster, izinsiz işlem altyapısını genişleterek Aster Open Standards Faz 2’yi devreye aldığını açıkladı. Yeni modelle birlikte daha önce spot piyasada denenen açık listeleme yaklaşımı, sürekli vadeli işlem piyasalarına taşındı. Böylece bu alandaki listeleme sürecinin, özel görüşmelere dayalı yapıdan daha şeffaf bir çerçeveye kaydırılması hedefleniyor.

İçindekiler
1 AOS 2 nasıl işleyecek
2 Yönetim ve risk tarafında öne çıkan başlıklar
3 Sıradaki aşama AOS 3 olabilir

AOS 2 nasıl işleyecek

Aster’ın verdiği bilgilere göre AOS 2 kapsamında onay alan ve kurallara uygun bulunan girişimlerin 1 milyon ASTER token kilitlemesi gerekiyor. Bu kilitleme süresi en az dört yıl olarak belirlendi ve bu dönem dolmadan erken çözümleme yapılamayacak. Şirket, bu şartın hem istenmeyen başvuruları azaltmayı hem de başvuru sahiplerini ekosistemle uzun vadeli biçimde uyumlu hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Aster, Aster Open Standards çerçevesini ilk olarak AOS 1 ile başlatmış ve yayımlanan ölçütleri karşılayan projelere spot listeleme imkanı sunmuştu. AOS 2 ise aynı yaklaşımı sürekli vadeli işlemlere genişletiyor. Sürekli vadeli işlemler, vade tarihi olmayan türev ürünler olarak kripto piyasasında yüksek hacim üreten başlıca araçlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade sonu bulunmayan türev sözleşmedir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasadan aşırı kopmaması için genellikle fonlama oranı mekanizması kullanılır.

AOS 2 ile spot piyasada uygulanan açık listeleme ilkesi, geleneksel olarak özel müzakerelerle şekillenen sürekli vadeli işlem piyasasına taşındı.

Yönetim ve risk tarafında öne çıkan başlıklar

Yeni model, merkezi listeleme komitelerinin rolünü azaltırken süreci stake edilen taahhüt ve doğrulayıcı yönetimine dayandırıyor. Bu yaklaşım, topluluk tarafından şekillenen piyasa yapıları yönündeki eğilimle örtüşüyor. Aster, yine de kaldıraç, teminat, fonlama oranları ve tasfiye parametreleri üzerinde kontrolünü koruyacağını bildirdi. Şirket bu yetkinin sistemik riski sınırlamak için gerekli olduğunu savunuyor.

Bununla birlikte model bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yüksek miktarda token kilitleme şartı, karar alma sürecinde varlıklı katılımcıların etkisini artırabilir. Bunun yanında doğrulayıcı katılım oranı ve oynak varlıklarla ilgili risk yönetiminin nasıl işleyeceği de yakından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

Aster, kaldıraç, teminat, fonlama oranları ve tasfiye parametreleri üzerindeki kontrolünü sistemik riski sınırlamak için elinde tutuyor.

Sıradaki aşama AOS 3 olabilir

Şirket, AOS kurallarının tamamen kamusal bir yönetim girişimi olarak işleyeceğini belirtirken AOS 3 üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Bu sonraki aşamanın opsiyonlar veya diğer türev ürünler gibi yeni araçlara kapı açabileceği kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde ilk AOS 2 adaylarının kimler olacağı, doğrulayıcıların katılım düzeyi ve stresli piyasa koşullarında T+1 uygulamasının nasıl sonuç vereceği dikkatle takip edilecek. Aster’ın denemesi başarılı olursa, tarafsız kalırken ölçeklenmek isteyen merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformları için örnek alınabilecek bir model ortaya çıkabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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