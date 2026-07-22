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ASTER

Aster yol haritasını güncelledi, ASTER dar bantta kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aster yol haritasını güncelledi ve ASTER dar fiyat aralığında kaldı.
  • 📌 Şirket, 2026'nın ilk yarısında Aster Chain, RWA pazarları ve yeni entegrasyonları öne çıkardı.
  • 📊 Teknik görünümde 0,62 dolar destek, 0,65 ile 0,68 dolar direnç bölgesi olarak izleniyor ve $ASTER için yön netleşmedi.
  • 🧭 Açık pozisyon 335 milyon dolarda, toplam kilitli değer ise 1,6 milyon dolarda kalarak temkinli tabloyu korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Aster, 2026’nın ilk yarısına ilişkin yol haritası güncellemesini yayımlarken, proje odağını uzun vadeli büyüme stratejisine çevirdi. Buna karşın ASTER fiyatı sıkışık seyrini korudu. ASTER haber yazımı sırasında 0,626 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %0,16 geriledi.

İçindekiler
1 Yol haritasında altyapı ve birlikte çalışabilirlik öne çıktı
2 Fiyat görünümünde 0,62 dolar desteği izleniyor
3 Türev piyasa ve ağ verileri temkinli duruşa işaret etti

Yol haritasında altyapı ve birlikte çalışabilirlik öne çıktı

Aster, X üzerinden yaptığı paylaşımda 2026’nın ilk yarısındaki başlıca adımlarını sıraladı. Güncellemede Aster Chain’in devreye alınması, Aster Open Standards çerçevesinin oluşturulması, izinsiz piyasa kurulumunun desteklenmesi, gerçek dünya varlıkları pazarlarının genişletilmesi ve Chainlink, Circle CCTP ile Fireblocks entegrasyonları öne çıktı. Aster, zincir üstünde yapılabilen her yeni işlemin finansal altyapının sınırlarını ileri taşıdığını vurguladı.

Aster, 2026’nın ilk yarısının yeni bir dönemi başlattığını, Aster Chain’in temeli attığını ve yeni gerçek dünya varlığı pazarlarının geleneksel finansa erişimi genişlettiğini kaydetti.

Bu çerçevede şirket, zincir üstü finansal altyapıyı güçlendirmeyi ve farklı sistemler arasındaki uyumu artırmayı hedefliyor. Kısa vadede doğrudan fiyat etkisi görülmese de güncelleme, yatırımcılara projenin uzun vadeli planlarına dair daha net bir çerçeve sundu.

Mini sözlük: Circle CCTP, farklı blokzincirler arasında yerel USDC transferini sağlayan bir birlikte çalışabilirlik altyapısıdır. Fireblocks ise kurumsal düzeyde dijital varlık saklama ve transfer çözümleri sunan bir platform olarak biliniyor.

Fiyat görünümünde 0,62 dolar desteği izleniyor

Günlük TradingView verileri, ASTER fiyatının halen sınırlı bir bant içinde hareket ettiğini gösterdi. Alıcılar 0,62 dolar civarında desteği korurken, satıcılar 0,65 ile 0,68 dolar aralığındaki direnç bölgesini savunuyor.

Göreceli Güç Endeksi 47,84 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, ne alıcıların ne de satıcıların piyasada belirgin üstünlük kurduğuna işaret ediyor. Aynı dönemde Bollinger Bantları’nın daralması, oynaklığın azaldığını ve mevcut aralığın dışına çıkılması halinde daha güçlü bir fiyat hareketinin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Piyasada yeni yön arayışı sürerken teknik göstergeler, ASTER için daha net bir kırılım teyidi oluşmadan güçlü bir pozisyonlanmanın sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Türev piyasa ve ağ verileri temkinli duruşa işaret etti

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 335 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, türev piyasa katılımcılarının mevcut işlemlerini koruduğunu, ancak agresif kaldıraç artışına yönelmediğini düşündürüyor. Tasfiye verilerinin de sınırlı kalması, yatırımcıların daha belirgin bir yön beklediğine işaret etti.

DefiLlama verileri ise toplam kilitli değerin yaklaşık 1,6 milyon dolar düzeyinde seyrettiğini gösterdi. Temmuz boyunca aktif adres sayısında da belirgin bir bozulma görülmedi. Bu göstergeler, ASTER fiyatı yatay seyir izlerken ağ faaliyetinin görece dayanıklı kaldığını ortaya koydu.

GöstergeSeviyeAnlamı
ASTER fiyatı0,626 dolarDar bantta işlem görüyor
Destek bölgesi0,62 dolarAlıcılar bu seviyeyi koruyor
Direnç bölgesi0,65 ile 0,68 dolarSatıcılar bu aralıkta güçlü kalıyor
Açık pozisyon335 milyon dolarYeni kaldıraç iştahı sınırlı
Toplam kilitli değer1,6 milyon dolarAğ etkinliği istikrarlı kaldı
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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