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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de sessizlik derinleşiyor: Sert hareket riski masada

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Bitcoin volatilitesi haziran zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 31 geriledi.
  • ⚖️ Kaldıraçlı pozisyonların azalması, büyük çaplı likidasyon riskini sınırlıyor.
  • 📊 Bitcoin 66 bin doların üzerinde olsa da 200 günlük ortalamanın altında kalıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin piyasasında fiyat hareketleri daralırken kaldıraçlı pozisyonların azalması, olası sert dalgalanmalara karşı daha dengeli bir görünüm ortaya koyuyor. CryptoQuant analisti Axel Adler Jr’a göre Bitcoin, son dönemde düşük volatilitenin hâkim olduğu bir sıkışma sürecine girdi.

Adler’ın paylaştığı verilere göre Bitcoin’in bir haftalık gerçekleşen volatilitesinin 30 günlük ortalaması 28,3 seviyesine geriledi. Bu oran, 25 Haziran’da kaydedilen 41,6 seviyesindeki zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 31’lik düşüşe işaret ediyor.

Mevcut volatilite, 2016’dan bu yana gözlenen tarihsel dağılımın yaklaşık sekizinci yüzdelik diliminde bulunuyor. Başka bir ifadeyle geçmiş işlem günlerinin yüzde 92’sinde Bitcoin’in volatilitesi bugünkünden daha yüksek seviyelerdeydi. Bu durum, fiyatın önemli bir hareket öncesinde giderek daha dar bir aralığa sıkıştığını gösteriyor.

Kaldıraç azalıyor, tasfiye riski düşüyor

Vadeli işlem piyasasındaki veriler ise düşük volatilite döneminde yatırımcıların kaldıraç biriktirmediğini ortaya koyuyor. Açık pozisyonların piyasa değerine oranını ölçen 30 günlük momentum göstergesi, 21 gündür kesintisiz biçimde negatif bölgede bulunuyor.

Bitcoin fiyatı haziran ayında gördüğü dip seviyeden yaklaşık yüzde 11,4 yükselmesine rağmen türev piyasalardaki pozisyonlarda belirgin bir genişleme yaşanmadı. Analiste göre bu tablo, fiyatın sert şekilde tersine dönmesi durumunda geniş çaplı bir likidasyon zinciri oluşma riskini azaltıyor.

CryptoAppsy piyasa verilerine göre Bitcoin 66 bin dolar civarında işlem görüyor. En büyük kripto para son 24 saatte ise yaklaşık yüzde 0,32 değer kaybetti. Bununla birlikte fiyat, 72.666 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor.

Adler, volatilitenin yeniden 35 seviyesinin üzerine çıkması ve Bitcoin’in 200 günlük ortalama üzerinde kalıcı olamaması halinde aşağı yönlü risklerin artabileceğine dikkat çekti.

Bitcoin cephesindeki bir diğer önemli gelişme ise Galaxy Digital’den geldi. Şirket, kuantum bilgisayarların oluşturabileceği güvenlik tehditlerine karşı hazırlık amacıyla 5 milyon dolarlık Bitcoin Kuantum Güvenliği Hazırlık Girişimi’ni başlattı.

Fon kapsamında kuantum bilgisayar saldırılarına dayanıklı imza algoritmaları ve mevcut Bitcoin cüzdanlarının yeni bir güvenlik sistemine taşınmasını sağlayacak protokoller desteklenecek. Galaxy Digital ayrıca farklı kurumları araştırma sürecine dâhil ederek Bitcoin’in kuantum sonrası güvenlik altyapısına geçişini hızlandırmayı hedefliyor.

Kuantum bilgisayarların Bitcoin’in mevcut şifreleme sistemini kırabilecek kapasiteye ulaşması halinde yaklaşık 6,9 milyon BTC risk altında kalabilir. Bu miktarın mevcut fiyatlarla değeri yaklaşık 461 milyar dolara karşılık geliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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