XRP, 1,13 dolar direncini aşsa da uzun vadeli baskı sürüyor

XRP, son yükselişle birlikte kısa vadeli teknik görünümünü güçlendirdi. Token 1,14 dolar civarında işlem görürken piyasa değeri 71,4 milyar dolar, 24 saatlik hacmi ise 1,55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın fiyat, Ocak 2018’de görülen 3,84 dolarlık zirvenin belirgin şekilde altında kalmayı sürdürüyor.

Kısa vadede kırılım izlendi

Kripto analisti Ali Martinez, XRP’nin 1 saatlik grafikte düşen kanalın üst bandını aşarak 1,13 dolar direncinin üzerine çıktığını belirtiyor. Bu hareket, kısa vadeli yapıda teknik bir değişime işaret ederken piyasanın dikkatini yeniden 1,30 dolar bölgesine çevirdi.

XRP’nin 1,13 dolar üzerindeki kırılımı kısa vadeli görünümü iyileştirdi, ancak daha geniş çaplı trend değişimi için sonraki hareketlerin de izlenmesi gerekiyor.

Bununla birlikte tek bir direnç kırılımı, kalıcı bir yükseliş trendinin başladığını göstermiyor. İşlemlerin devamlılığı, daha yüksek zaman dilimlerinde kapanışlar ve hacim desteği, bu hareketin kalıcılığı açısından önemini koruyor.

Öne çıkan direnç bölgeleri

DukesMarketAnalysis, 1,1866 dolar seviyesini alıcıların aşması gereken ilk önemli direnç olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin üzerinde net bir kırılım ve kapanış görülmesi halinde kısa vadeli görünüm daha da güçlenebilir. Ancak daha geniş piyasa yapısı açısından 1,25 ile 1,30 dolar aralığı daha kritik kabul ediliyor.

Seviye Anlamı 1,13 dolar Kısa vadede destek olarak izleniyor 1,1866 dolar İlk önemli direnç 1,25 ile 1,30 dolar Daha geniş trend yapısı için kritik bölge

DukesMarketAnalysis, 1,1866 dolar üzerinde kırılım ve kapanışın kısa vadeli yükseliş senaryosunu güçlendireceğini, ancak 1,30 dolar bölgesinin asıl sınav olmaya devam ettiğini vurguluyor.

1,30 dolar seviyesi özellikle önem taşıyor çünkü XRP daha önce bu bölgede yükselişini korumakta zorlanmıştı. Bu alanın kalıcı biçimde aşılması, 1,13 dolar üzerindeki ilk kırılımdan daha güçlü bir yapısal değişim anlamına gelebilir.

Göstergeler toparlandı, uzun vadeli tablo zayıf kaldı

Momentum göstergeleri son toparlanmayla birlikte daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor. 14 periyotluk RSI 58,12 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, 50 eşik seviyesinin üzerinde yer alırken aşırı alım bölgesine henüz ulaşmadı. Stochastic yüzde K 65,71, CCI ise 104,97 seviyesinde ölçüldü.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar da destek üretmeye başladı. 10 periyotluk EMA 1,10750 dolar, 10 periyotluk SMA ise 1,09982 dolar seviyesinde yer alıyor. Buna karşılık 100 ve 200 periyotluk ortalamalar daha yukarıda kalıyor. 100 periyotluk EMA 1,23738 dolar, 200 periyotluk EMA ise 1,44043 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadede toparlanma işareti verse de uzun vadeli baskının henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Destek ve risk alanları

Piyasanın kısa vadede izleyeceği ilk eşik 1,13 dolar bölgesi olacak. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa son kırılım yapısı korunabilir. Aşağı yönlü dönüşte ise 1,12844 dolardaki pivot seviyesinin altı yeniden baskı yaratabilir. Daha aşağıda 0,91802, 0,79753 ve 0,46662 dolar seviyeleri destek alanları olarak öne çıkıyor.

Mevcut yapı, XRP için kısa vadeli toparlanmanın sürdüğüne işaret etse de daha geniş çaplı yükseliş senaryosunun teyidi için 1,1866 doların ve ardından 1,25 ile 1,30 dolar bandının aşılması gerekiyor. Hacimde belirgin artış görülmeden bu hareketin uzun vadeli trend dönüşümüne işaret ettiğini söylemek için ise erken görülüyor.