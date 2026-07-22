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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, ABD İran gerilimine rağmen 65 bin doların üstünde kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD İran gerilimi tırmanırken Bitcoin 20 Temmuz sonrası 65 bin doların üstünde kaldı.
  • 📈 Kurumsal talep zayıflamadı ve $BTC için spot ETF’lere bir günde 226,92 milyon dolar giriş oldu.
  • 🐋 Son bir ayda 1.000 ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar yaklaşık 48.000 BTC daha topladı.
  • 🛰️ Piyasada şimdi 66.956 dolar direnci ile 65.000 dolar desteği arasındaki kırılım izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin çarşamba günü 65.900 dolar civarında işlem gördü ve gün içinde 66.800 doların üzerine çıktı. Fiyat, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına karşın 65.000 dolar eşiğinin üzerinde kaldı. Piyasada dikkat, jeopolitik baskının riskli varlıklar üzerinde yeni bir satış dalgası yaratıp yaratmayacağına çevrildi.

İçindekiler
1 Piyasada 65 bin dolar eşiği izleniyor
2 ABD İran gerilimi bölgesel riski artırdı
3 ETF girişleri ve büyük cüzdanlar talebi destekledi
4 Teknik göstergeler yukarı yönü koruyor

Piyasada 65 bin dolar eşiği izleniyor

Bitcoin seans içinde 66.872 doları gördükten sonra 65.919 dolar seviyesine çekildi. Temmuz başında 60.000 doların altına inen varlık, sonraki toparlanmayla birlikte son bir aydan uzun sürenin en yüksek düzeylerine ulaştı. Kısa vadeli işlemlerde 65.000 dolar seviyesi, yön tayini açısından temel eşik olarak öne çıkıyor.

Dört saatlik grafikte 65.000 dolar, yükselen paralel kanalın orta bölgesine yakın konumlanıyor. Bu seviyenin altında kalıcı kapanış görülmesi halinde 63.458 dolardaki yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme bölgesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise kanal direncinin bulunduğu 66.956 doların aşılması durumunda 69.116 dolar seviyesi bir sonraki teknik hedef olarak izleniyor.

Bitcoin’in 65.000 doların üzerinde tutunması, bölgedeki çatışma haberlerine rağmen alıcıların piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor.

ABD İran gerilimi bölgesel riski artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin askeri operasyonlarını tamamlamadığını söyledi ve İran’daki Pickaxe Mountain nükleer tesisine ağır saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu. İran tarafı ise yer altındaki bu tesise yönelik herhangi bir saldırının savaşı daha geniş bir alana yayacağını ve yeni karşılıkları tetikleyeceğini açıkladı.

Çatışmaların Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’e uzanması, bölgesel risk algısını daha da yükseltti. Körfez ülkeleri hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyururken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresindeki sevkiyat hatlarında oluşan baskı enerji piyasaları üzerinde ek yük yarattı. Buna rağmen ABD’li yetkililer müzakere kapısının tamamen kapanmadığını koruyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan tutan ve borsada işlem gören yatırım fonudur. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biridir; IBIT ise şirketin spot Bitcoin ETF ürünüdür.

ETF girişleri ve büyük cüzdanlar talebi destekledi

ABD spot Bitcoin ETF’leri 20 Temmuz’da toplam 226,92 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece pozitif akış serisi beşinci güne taşındı. BlackRock’ın IBIT fonuna yaklaşık 116 milyon dolar, ARKB fonuna ise 72,74 milyon dolar giriş oldu. Bu tablo, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Bitcoin için kurumsal talep tarafında destek oluşturdu.

KalemVeri
Toplam net ETF girişi226,92 milyon dolar
IBIT girişi116 milyon dolar
ARKB girişi72,74 milyon dolar
Pozitif akış serisi5 gün

CryptoQuant verilerine göre 1.000 ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar son bir ayda yaklaşık 48.000 BTC ekledi. Bu grubun toplam bakiyesi 3,09 milyon BTC’ye ulaştı. Ayrı veriler, temmuz ayının ilk bölümünde iki haftalık dönemde büyük yatırımcıların 270.000 BTC’den fazla birikim yaptığını gösterdi.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde beş gün üst üste görülen net girişler, yükselen jeopolitik risk ortamında fiyatın dayanak noktalarından biri oldu.

Teknik göstergeler yukarı yönü koruyor

MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerinde kalması ve ADX göstergesinin yükselmeyi sürdürmesi, kısa vadede alıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. Buna karşın 66.956 doların üzerinde teyitli kapanış olmadan 69.116 dolara doğru yeni bir hamlenin teknik olarak kesinleştiği söylenemiyor. Olası bir geri çekilmede 65.000 doların kaybedilmesi, ilgiyi yeniden 63.458 dolar desteğine çevirebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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