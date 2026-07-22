Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 0,0711 dolar desteğini korursa iki direnç seviyesi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,0711 dolar desteğini test ederken iki direnç seviyesi öne çıktı.
  • 📈 Analistler, Haziran 2022 ile Haziran 2026 dipleri arasında $DOGE’de gizli yükseliş uyumsuzluğu görüyor.
  • 🧭 0,0711 dolar korunursa 0,0865 ve 0,1051 dolar seviyeleri izleniyor.
  • 📉 0,0711 doların altındaki kalıcı kırılmada 0,0585 ve 0,0482 dolar destekleri gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, çok yıllı yükseliş uyumsuzluğu sinyaliyle 0,0711 dolar civarındaki kritik destek bölgesini test ediyor. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre bu seviyenin korunması halinde fiyatın 0,0865 ve 0,1051 dolar dirençlerine yönelme ihtimali gündemde kalırken, desteğin kaybedilmesi daha aşağıdaki seviyeleri öne çıkarabilir.

İçindekiler
1 Uzun vadeli görünümde dikkat çeken uyumsuzluk
2 0,0711 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici
3 Aşağı yönlü senaryoda izlenecek seviyeler

Uzun vadeli görünümde dikkat çeken uyumsuzluk

Analist Surf, Dogecoin’in Haziran 2022 ve Haziran 2026 dipleri arasında gizli yükseliş uyumsuzluğu oluşturduğunu belirtiyor. Buna göre DOGE fiyatı daha yüksek bir dip üretirken, aylık göreli güç endeksi daha düşük bir dip kaydetti. Bu yapı, fiyatın kendisine kıyasla momentumdaki zayıflamanın daha sert olduğunu ve daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Gizli yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek dip yaparken RSI gibi bir momentum göstergesinin daha düşük dip üretmesi durumunu anlatır. Teknik analizde bu yapı, mevcut yükseliş eğiliminin tamamen sona ermediğine dair bir işaret olarak izlenir, ancak tek başına dönüş onayı vermez.

Bununla birlikte bu sinyal doğrudan bir dip oluşumunu doğrulamıyor. Uzun vadeli bir kurulum olarak görülen bu görünümün güç kazanması için Dogecoin’in yıllardır süren yükselen destek çizgisinin üzerinde kalması ve yakın direnç bölgelerini aşması gerekiyor.

Surf, Dogecoin’in Haziran 2022 ile Haziran 2026 dipleri arasında gizli yükseliş uyumsuzluğu oluşturduğunu, ancak bunun tek başına kesin bir dönüş sinyali anlamına gelmediğini vurguluyor.

0,0711 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici

Kısa vadede odak noktası 0,0711 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Analist Cantonese Cat, Gann Square of 9 göstergesine göre bu bölgenin 2021 ile 2026 arasındaki düşüş döneminde birkaç kez dönüş alanı olarak çalıştığına dikkat çekiyor. Gann yaklaşımı, fiyatın belirli matematiksel seviyelerde tepki verme eğilimini inceleyen bir teknik analiz yöntemi olarak biliniyor.

0,0711 doların korunması halinde sıradaki dirençler 0,0865 ve 0,1051 dolar olarak izleniyor. Fiyatın daha geniş düşüş eğiliminin zayıfladığını göstermesi için bu iki seviyeyi yeniden kazanması gerekecek.

SeviyeTürOlası anlamı
0,0711 dolarAna destekKorunursa tepki alımı ihtimali sürebilir
0,0865 dolarİlk dirençAşılması halinde toparlanma güç kazanabilir
0,1051 dolarİkinci dirençGeniş düşüş eğiliminde zayıflama işareti verebilir
0,0585 dolarAlt destek0,0711 dolar kaybedilirse gündeme gelebilir
0,0482 dolarAlt destekSatış baskısı sürerse izlenebilir

Aşağı yönlü senaryoda izlenecek seviyeler

Öte yandan Gann Square of 9 tek başına fiyatın yönünü belirlemiyor. 0,0711 doların altında kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda, hesaplanan bir sonraki destek bölgeleri 0,0585 ve 0,0482 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Cantonese Cat, 0,0711 dolar çevresindeki Gann seviyesinin geçmişte birkaç kez dönüm noktası olarak çalıştığını, ancak göstergenin tek başına yön teyidi vermediğini aktarıyor.

Bu nedenle Dogecoin’de teknik görünüm, hem çok yıllı destek çizgisinin korunmasına hem de yakın dirençlerin geri alınıp alınamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor. Özellikle $DOGE’de 0,0711 dolar çevresindeki fiyat davranışı, kısa ve orta vadeli görünüm açısından belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin’de aylık Stoch RSI aşırı satım bölgesine geriledi

Dogecoin için 1,25 dolar hedefi yeniden gündeme taşınıyor

Dogecoin’de balina alımları sürerken 0,075 dolar hedefi izleniyor

Dogecoin’de 590 milyon alım sonrası 0,075 dolar direnci izleniyor

Analistler DOGE için kritik teknik kırılma seviyesine işaret ediyor

Dogecoin’de 0,070 dolar desteği korunurken 0,081 dolar eşiği öne çıktı

Dogecoin düşüş trendini korurken $0.047 likidite bölgesi gündemde kalıyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, ABD İran gerilimine rağmen 65 bin doların üstünde kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin, ABD İran gerilimine rağmen 65 bin doların üstünde kaldı
BITCOIN (BTC)
XRP, 1,13 dolar direncini aşsa da uzun vadeli baskı sürüyor
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de sessizlik derinleşiyor: Sert hareket riski masada
BITCOIN (BTC)
Aster yol haritasını güncelledi, ASTER dar bantta kaldı
ASTER
XRP Ledger, 3.2.0 yükseltmesinde aktivasyon eşiğine yaklaştı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?