Dogecoin 0,0711 dolar desteğini korursa iki direnç seviyesi öne çıkıyor

Dogecoin, çok yıllı yükseliş uyumsuzluğu sinyaliyle 0,0711 dolar civarındaki kritik destek bölgesini test ediyor. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre bu seviyenin korunması halinde fiyatın 0,0865 ve 0,1051 dolar dirençlerine yönelme ihtimali gündemde kalırken, desteğin kaybedilmesi daha aşağıdaki seviyeleri öne çıkarabilir.

Uzun vadeli görünümde dikkat çeken uyumsuzluk

Analist Surf, Dogecoin’in Haziran 2022 ve Haziran 2026 dipleri arasında gizli yükseliş uyumsuzluğu oluşturduğunu belirtiyor. Buna göre DOGE fiyatı daha yüksek bir dip üretirken, aylık göreli güç endeksi daha düşük bir dip kaydetti. Bu yapı, fiyatın kendisine kıyasla momentumdaki zayıflamanın daha sert olduğunu ve daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Gizli yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek dip yaparken RSI gibi bir momentum göstergesinin daha düşük dip üretmesi durumunu anlatır. Teknik analizde bu yapı, mevcut yükseliş eğiliminin tamamen sona ermediğine dair bir işaret olarak izlenir, ancak tek başına dönüş onayı vermez.

Bununla birlikte bu sinyal doğrudan bir dip oluşumunu doğrulamıyor. Uzun vadeli bir kurulum olarak görülen bu görünümün güç kazanması için Dogecoin’in yıllardır süren yükselen destek çizgisinin üzerinde kalması ve yakın direnç bölgelerini aşması gerekiyor.

Surf, Dogecoin’in Haziran 2022 ile Haziran 2026 dipleri arasında gizli yükseliş uyumsuzluğu oluşturduğunu, ancak bunun tek başına kesin bir dönüş sinyali anlamına gelmediğini vurguluyor.

0,0711 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici

Kısa vadede odak noktası 0,0711 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Analist Cantonese Cat, Gann Square of 9 göstergesine göre bu bölgenin 2021 ile 2026 arasındaki düşüş döneminde birkaç kez dönüş alanı olarak çalıştığına dikkat çekiyor. Gann yaklaşımı, fiyatın belirli matematiksel seviyelerde tepki verme eğilimini inceleyen bir teknik analiz yöntemi olarak biliniyor.

0,0711 doların korunması halinde sıradaki dirençler 0,0865 ve 0,1051 dolar olarak izleniyor. Fiyatın daha geniş düşüş eğiliminin zayıfladığını göstermesi için bu iki seviyeyi yeniden kazanması gerekecek.

Seviye Tür Olası anlamı 0,0711 dolar Ana destek Korunursa tepki alımı ihtimali sürebilir 0,0865 dolar İlk direnç Aşılması halinde toparlanma güç kazanabilir 0,1051 dolar İkinci direnç Geniş düşüş eğiliminde zayıflama işareti verebilir 0,0585 dolar Alt destek 0,0711 dolar kaybedilirse gündeme gelebilir 0,0482 dolar Alt destek Satış baskısı sürerse izlenebilir

Aşağı yönlü senaryoda izlenecek seviyeler

Öte yandan Gann Square of 9 tek başına fiyatın yönünü belirlemiyor. 0,0711 doların altında kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda, hesaplanan bir sonraki destek bölgeleri 0,0585 ve 0,0482 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Cantonese Cat, 0,0711 dolar çevresindeki Gann seviyesinin geçmişte birkaç kez dönüm noktası olarak çalıştığını, ancak göstergenin tek başına yön teyidi vermediğini aktarıyor.

Bu nedenle Dogecoin’de teknik görünüm, hem çok yıllı destek çizgisinin korunmasına hem de yakın dirençlerin geri alınıp alınamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor. Özellikle $DOGE’de 0,0711 dolar çevresindeki fiyat davranışı, kısa ve orta vadeli görünüm açısından belirleyici olacak.