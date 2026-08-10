Dogecoin’de trend çizgisi kırıldı, gözler 0,0710 direncine çevrildi

Dogecoin, düşen trend çizgisinin üzerine çıkmasının ardından kısa vadede yön değişimi sinyali verdi. Buna karşın 0,0710 dolar bölgesindeki direnç aşılamadığı için yükseliş ivmesi şimdilik sınırlı kaldı. Fiyatın 0,07 doların hemen üzerinde tutunması, piyasada bekleyişin sürdüğüne işaret ediyor.

Direnç bölgesi hareketi sınırladı

DOGE, haberin hazırlandığı sırada 0,07052 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 306,98 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,06 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm öne çıkarken, teknik yapı kısa vadede olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto para analisti KrissPax, Dogecoin’in cumartesi günü düşen trend çizgisinin üzerine çıktığını ve bunun kısa vadeli momentumda değişime işaret ettiğini belirtiyor.

KrissPax, Dogecoin’in düşen trend çizgisini aşmasının kısa vadeli görünümü değiştirebileceğini, ancak kalıcı güç için fiyatın 0,0710 dolar üzerinde kapanış yapması gerektiğini vurguluyor.

Ancak alıcılar bu kırılmayı kalıcı hale getiremedi. 0,0710 dolar yakınında karşılaşılan güçlü satışlar sonrası DOGE dar bir yatay banda sıkıştı. Bu tablo, yatırımcıların yeni pozisyonlar için daha net bir sinyal beklediğini gösteriyor.

Balina alımları dikkat çekti

Piyasadaki bu sıkışma sürerken büyük yatırımcı hareketleri de yakından izleniyor. Teknik seviyeler, kilit dirençler ve likidite koşulları birlikte değerlendirildiğinde fiyat takibinin önemi artıyor. Bu çerçevede 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran pratik bir platform olarak öne çıkıyor. Gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşıyan platform, ABD şirketlerinin hisseleri ile altın ve gümüş gibi emtialara doğrudan cüzdan üzerinden erişim sağlıyor. Ayrıca piyasadaki en iyi fiyatı bulmaya odaklanan yapısı sayesinde kullanıcıların portföylerini daha esnek biçimde çeşitlendirmesine imkan tanıyor.

dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Dogecoin balinaları 680 milyon DOGE daha topladı. Bu alımların toplam değeri yaklaşık 48 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor. Büyük ölçekli birikimin, olası faiz indirimi beklentileriyle birlikte risk iştahındaki artışa bağlandığı görülüyor.

dogegod, Dogecoin balinalarının faiz indirimi beklentileri öncesinde 680 milyon DOGE aldığını ve bunun yaklaşık 48 milyon dolara karşılık geldiğini aktarıyor.

Balinaların alıma devam etmesi, piyasadaki satışa hazır token miktarını azaltarak aşağı yönlü baskıyı hafifletebilir. Yine de yalnızca büyük yatırımcı alımları, uzun soluklu bir yükselişi garanti etmiyor. Genel piyasa havası, işlem hacmi, ABD Merkez Bankası’ndan gelecek mesajlar ve büyük cüzdanların sonraki adımları belirleyici olmaya devam edecek.

Kritik eşikler izleniyor

Kısa vadede en önemli eşik 0,0710 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, alıcıların güç kazandığına dair daha kuvvetli bir teyit sağlayabilir. Buna karşılık 0,07 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısının yeniden artması olası görünüyor.

Bu nedenle Dogecoin’de bir sonraki yönün, trend çizgisi kırılımının gerçek bir çıkışa dönüşüp dönüşmeyeceğiyle şekillenmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları, mevcut yatay seyrin ardından gelecek daha güçlü sinyalleri izliyor.