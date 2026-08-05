Bitcoin kritik aralıkta sıkıştı, Dogecoin ve XRP baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında teknik görünüm temkinli seyrini koruyor. Bitcoin dar bir bantta işlem görürken, Dogecoin uzun süredir devam eden düşüş eğilimini henüz kıramadı. XRP ise 1 dolar çevresindeki yatay sıkışmasını sürdürüyor. Hyperliquid tarafında son sert düzeltmenin ardından toparlanma çabası öne çıksa da teknik tablo tam anlamıyla güç kazanmış değil.

Dogecoin dirençlerin altında kaldı

Dogecoin birkaç aydır süren değer kaybının ardından 0.070 dolar civarında işlem görüyor ve günlük grafikte öne çıkan hareketli ortalamaların altında kalıyor. Haziran ayındaki sert satışların ardından fiyatın dengelenmesi, alım yönlü ivmenin geri döndüğünü göstermek için yeterli olmadı.

Teknik göstergeler 0.075 ile 0.085 dolar aralığında birden fazla direnç bölgesine işaret ediyor. 50 günlük ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalar aşağı yönlü seyrini sürdürürken, 26 günlük ortalama da mevcut fiyatın hemen üzerinde yer alıyor. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın 0.10 dolar seviyesinde bulunması, uzun vadeli görünümün nötr sayılabilmesi için fiyatın katetmesi gereken mesafeyi ortaya koyuyor.

Dogecoin’de satış baskısı zayıflamış görünse de alıcılar henüz belirgin bir üstünlük kuramadı ve 0.07 dolar desteği önemini koruyor.

Göreceli güç endeksi 44 civarında seyrediyor. Bu görünüm, aşırı satım bölgesinden bir toparlanmaya işaret etse de piyasanın yön değiştirdiğini doğrulamıyor. Son yatay hareket sırasında hacmin gerilemesi de alıcılar ile satıcıların güçlü bir kanaat oluşturmadığını düşündürüyor. 0.07 dolar desteğinin altına sarkılması halinde yeni bir aşağı yönlü dalga riski artabilir.

XRP 1 dolar eşiğinde yön arıyor

XRP, alıcılar ile satıcıların 1.08 dolar çevresinde karşı karşıya gelmesiyle sıkışık görünümünü sürdürüyor. Fiyat psikolojik açıdan önemli görülen 1 dolar seviyesinin altına yeniden inmemiş olsa da toparlanma denemeleri düşüş eğilimindeki hareketli ortalamaların altında sınırlı kalıyor.

Varlık 26 günlük ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların hafif altında bulunuyor. 1.20 dolardaki 100 günlük ortalama bir sonraki önemli direnç olarak izleniyor. Yaklaşık 1.39 dolardaki 200 günlük ortalamanın da aşağı yönlü olması, genel piyasa yapısının henüz alıcılar lehine dönmediğini gösteriyor. RSI göstergesi 46 seviyesine yakın seyrederken, ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük sağladığı anlaşılıyor.

1.10 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gelirse XRP için 100 günlük ortalamaya doğru hareket olasılığı güç kazanabilir.

Hazirandan bu yana 1 dolar bölgesi birkaç kez savunuldu. Buna karşın aynı desteğin tekrar tekrar test edilmesi zaman içinde bu bölgeyi zayıflatabilir. 1 doların kaybedilmesi durumunda mevcut sıkışma yapısının bozulması ve satış baskısının artması beklenebilir.

Hyperliquid toparlanıyor ancak soru işaretleri sürüyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir platform olarak biliniyor. HYPE, yılın en sert düzeltmelerinden birinin ardından denge bulmaya çalışıyor. 75 doların üzerini gören rallinin sonrasında fiyat birkaç hafta içinde yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 50 dolar civarındaki 200 günlük üssel hareketli ortalamaya kadar çekildi.

Bu bölgeden gelen tepkiyle HYPE yeniden 56 dolar civarına yöneldi. Fiyat 26 günlük ortalamayı geri aldıktan sonra şimdi 58 dolardaki 50 günlük ortalamayı zorluyor. Ancak bu seviye, temmuzdaki kırılmanın ardından dirence dönüşen önceki destek alanıyla çakıştığı için alıcılar açısından ilk büyük sınav niteliği taşıyor. RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden uzaklaşsa da 50 seviyesinin altında kalıyor.

58 ile 60 dolar aralığının geri alınıp alınamayacağı kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak. Bu bölgenin aşılması halinde 63 dolara yakın 100 günlük ortalama yeni direnç olarak öne çıkabilir. Tersi durumda 50 dolar çevresindeki 200 günlük ortalamanın yeniden test edilmesi gündeme gelebilir.

Bitcoin dar bantta bekliyor

Bitcoin haziran düşüşünün ardından toparlandı, ancak fiyat hareketi hâlâ dar bir konsolidasyon alanında kalıyor. Yaklaşık 63,800 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, 26 günlük ve 50 günlük üssel hareketli ortalamalar arasında sıkışmış durumda. Bu yapı, piyasada bir denge oluştuğunu ancak bir sonraki yönün henüz netleşmediğini gösteriyor.

67,000 dolardaki 50 günlük ortalama kısa vadede ilk güçlü direnç olarak izleniyor. Daha yukarıda bulunan 100 günlük ve 200 günlük ortalamalar ise genel baskının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Aşağıda 60,000 dolar seviyesi yakın destek konumunu koruyor. RSI göstergesinin 50 civarında bulunması ve hacmin yatay seyir boyunca azalması, piyasada net bir üstünlük kurulamadığını ortaya koyuyor.