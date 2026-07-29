Dogecoin 0,07 dolar desteğini korurken 0,11 dolar direnci öne çıktı

Dogecoin, son aylardaki geri çekilmenin ardından 0,07 dolar çevresinde dengelenme sinyali veriyor. Piyasanın önde gelen meme coin’lerinden biri olan varlıkta teknik göstergeler sınırlı bir toparlanmaya işaret ederken, analistler kalıcı yön değişimi için 0,11 dolar seviyesinin aşılmasını kritik görüyor.

Destek seviyesi korunuyor

29 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti BitGuru, Dogecoin fiyatının uzun süren düşüşe rağmen 0,07 dolar destek bölgesinin üzerinde kaldığını belirtiyor. BitGuru, alıcıların kademeli biçimde yeniden devreye girdiğini ve mevcut görünümün bir birikim evresine işaret edebileceğini aktarıyor.

BitGuru, Dogecoin’in 0,07 doların üzerinde tutunmasının alım ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösterdiğini, 0,11 doların aşılması halinde ise 0,13 ile 0,15 dolar aralığının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Analiste göre 0,11 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda 0,13 dolar ve 0,15 dolar seviyeleri sonraki hedefler olarak izlenebilir. Buna karşılık 0,065 doların altına sarkılması, görünümü yeniden zayıflatabilir ve satış baskısını artırabilir.

Seviye Anlamı 0,07 dolar Ana destek bölgesi 0,065 dolar Aşağı kırılırsa zayıf görünüm riski 0,11 dolar Kritik direnç seviyesi 0,13 ile 0,15 dolar Olası yukarı hedef bölgesi

Teknik göstergeler ne söylüyor

İşlem sırasında DOGE 0.07054 dolardan el değiştirirken son 24 saatte yüzde 1,6 yükseldi. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 826,89 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,03 milyar dolar oldu. Bu veriler Dogecoin’in piyasa büyüklüğü bakımından en büyük dijital varlıklar arasında yer almaya devam ettiğini gösteriyor. Dogecoin, 2013 yılında başlatılan ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 40,68 seviyesinde bulunuyor. Sinyal çizgisi ise 39,14 düzeyinde yer alıyor. RSI’nın 50 eşiğinin altında kalması talebin halen zayıf seyrettiğine işaret ediyor. Bununla birlikte göstergenin sinyal çizgisinin üstünde olması, satış baskısında bir miktar hafifleme yaşandığını düşündürüyor.

MACD tarafında çizgilerin hala negatif bölgede bulunmasına rağmen ana çizginin sinyal çizgisinin üzerine çıkması, momentumda ilk iyileşme işaretlerinden biri olarak görülüyor.

MACD verileri de benzer bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi eksi 0.00169, sinyal çizgisi eksi 0.00191, histogram ise artı 0.00022 seviyesinde bulunuyor. Bu yapı düşüş eğiliminin tamamen sona erdiğini göstermese de, önceki döneme kıyasla daha yapıcı bir görünüm oluştuğuna işaret ediyor.

Toparlanma için hacim belirleyici olacak

Buna rağmen teknik görünüm henüz tam bir trend dönüşünü doğrulamıyor. Analistler, olası bir toparlanmanın güç kazanabilmesi için yalnızca fiyatın değil, alım hacminin de artması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle piyasanın kısa vadede 0,07 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı ve 0,11 dolar direncine yeterli ivmeyle yönelip yönelemeyeceği yakından izleniyor.

Mevcut görünüm, Dogecoin’de düşüş trendinin yavaşlayabileceğine işaret etse de, daha net bir iyileşme için direnç kırılımının teyit edilmesi gerekecek. Bu aşamada destek bölgesinin korunması kadar, yukarı yönlü hareketin işlem hacmiyle desteklenmesi de belirleyici olacak.