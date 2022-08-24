Dogecoin bomba gibi bir haberle geliyor. DOGE topluluğu heyecanlı, peki fiyata etkisi ne zaman olur?

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Piyasa değerine göre en büyük ve en eski meme coin olan DOGE geç de olsa inovatif adımlar atmaya başlıyor. Bu adımlar atmaya onu sürükleyen Elon Musk ve SHIB oldu. Elon Musk’ın daha iyi bir ağ talebi ve Shiba Tokenin kendi ekosistemini başarıyla inşa çabaları DOGE geliştiricilerini hareketlendiriyor. Peki bir sonraki adım ne?

Dogecoin (DOGE) Yükselebilir

BluePepper’a göre, Dogecoin’in geliştiricisi olan kurum Dogecoin-Ethereum köprüsünün 2022’nin sonundan önce faaliyete geçebileceğini açıkladı. Bu Dogecoin’in Ethereum ile ilk kez ilişkilendirilmesi değil. Eylül 2021’de, DOGE‘nin kurucusu Billy Markus, bir köprü yapılabileceğinden bahsetmişti. Köprünün geliştirilmesinin DOGE’nin faydasını ve talebini artırmaya yardımcı olacağı biliniyor.

BluePepper bu köprünün yıllardır üzerinde çalışıldığını ve 2017 yılından bugüne değin uğraşın devam ettiğini açıkladı. Yani sadece 2021 yılında başlamış bir çalışmadan bahsedilmiyor. 2022 bitmeden hayata geçirilmesi beklenen bu köprü DOGE-ETH köprü laboratuvarı, tarafından geliştiriliyor. Faaliyete geçtiğinde ise Ethereum ekosistemindeki akıllı sözleşmelere Dogecoin topluluğu erişim sağlayabilecek.

wDoge Köprüsü

Köprü lansmanından sonra birçok NFT pazaryeri entegrasyonu, DeFi protokolü erişimleri ve akıllı sözleşme uyumluluğu gündeme gelecek. Yani Dogecoin (DOGE) için ihtiyaç duyulan fayda ortaya çıkmaya başlayacak. Köprünün ismi “wDoge köprüsü”, BluePepper tasarımın dört yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana hiç saldırıya uğramamış WBTC’nin tasarımına benzer olduğunu da sözlerine ekledi. Yıl içinde hizmete girmesi beklenen köprü ile DOGE yatırımcıları, süreci tamamlamak için cüzi bir ücret karşılığında DOGE’den WDOGE‘a geçiş yapabilecekler.

Köprünün yönetimi TheDogeFoundation, BluePepper ve yönetim organından birkaç kişide olacak. Böylece şeffaflığı da sağlayabilecekler.

DOGE son rallisinde 0,1 doları hedeflemiş olsa da genel piyasa koşulları onu 0,06 dolara itti. Ayrıca RSI bize kısa vadede daha fazla toparlanma olmayacağını söylüyor. Satın alma momentumu zayıf ve şimdilik durgun seyrediyor.

Fakat, önümüzdeki ay yapılacak olan Ethereum Merge lansmanının ardından Dogecoin ekibi köprüyü kullanıma açar ve iyi bir lansman hazırlığı yapabilirse bu durum fiyatın hızla yükselmesine neden olabilir. Eylül itibariyle Ethereum ve onunla bağlantılı kripto paralarda ciddi artışlar bekleniyor. Elbette genel piyasa koşullarının buna izin vermesi gerekir.