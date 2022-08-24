Bir varlığın hareketli ortalaması, sürekli güncellenen ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini daha net şekilde görmek için hesaplanıyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Hareketli ortalama (Moving average: MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Bir varlığın hareketli ortalaması, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini daha net şekilde görmek için hesaplanıyor. Hareketli ortalama hesaplanarak, belirli bir zaman diliminde bir varlık fiyatı üzerindeki rastgele, kısa vadeli dalgalanmaların etkileri hafifletilebilir.

Hareketli Ortalama Nedir?

Hareketli ortalamalar, bir kripto para biriminin trend yönünü belirlemek veya destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. MA, trendi takip eden veya geçmiş verileri gösteren bir göstergedir, çünkü geçmiş fiyatlara dayanmaktadır.

Hareketli ortalamanın periyodu ne kadar uzun olursa, gecikme o kadar büyük olur. 200 günlük hareketli ortalama, son 200 günün fiyatlarını içerdiğinden, 20 günlük MA’dan çok daha fazla gecikme derecesine sahip olacaktır. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama rakamları, yatırımcılar tarafından yaygın olarak takip edilmekte ve önemli alım satım sinyalleri olarak kabul edilmektedir.

Yatırımcılar, yatırım hedeflerine göre hareketli ortalamaları hesaplamak için farklı uzunluklarda farklı dönemler seçebilirler. Daha kısa hareketli ortalamalar genellikle kısa vadeli işlemler için kullanılırken, uzun vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.

Belirli bir kripto para biriminin gelecekteki hareketini tahmin etmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapılmasına yardımcı olabilir. Yükselen hareketli ortalama, varlığın yükseliş trendinde olduğunu, azalan hareketli ortalama ise düşüş trendinde olduğunu gösterir.

Hareketli Ortalama Türleri

Yatırımcıların sıklıkla kullandıkları iki hareketli ortalama türü bulunuyor:

Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average: SMA): Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir süre boyunca belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bir dizi sayı veya varlık fiyatları toplanır ve ardından kümedeki fiyat sayısına bölünür.

Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average: EMA): Üstel hareketli ortalama, yeni bilgilere daha duyarlı olunmasını sağlamak için son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bir EMA’yı hesaplamak için, önce belirli bir döneme ait basit hareketli ortalama (SMA) hesaplanır.

Analistlere göre EMA, belirlenen fiyatlara SMA’dan daha hızlı yanıt veriyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.