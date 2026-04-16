Kripto yatırımcısının gündemindeki konular ve Kahinin 16 Nisan BTC Tahmini

Önümüzdeki saatler ateşkesin uzatılıp uzatılmaması için son derece kritik ve bugün Lübnan için anlaşmaya varılmış olması İran açısından umut verici. Üstelik Hürmüz Boğazının ablukaya alınması da İran’ın işini zorlaştırdığından sorunun masada çözülmesi bekleniyor. Peki bugün kripto para yatırımcılarının gündemindeki 5 önemli konu neydi? Kripto kahini Bitcoin’in güncel durumunu nasıl yorumluyor?

Kripto paraların gündemi ne?

Solana’nın DeFi gücü Drift hack olayıyla önemli bir yara almıştı ve bugün Tether Drift’i kurtarmak için ~127,5 milyon dolara kadar fon açıkladı. USDT’yi Drift’in ödeme katmanı olarak öne çıkarmak isteyen Tether pazara zarar verecek yıkımın önüne geçmek istiyor. Solana bu haberi olumlu karşıladı ve şimdi 87 doların üzerinde oyalanıyor. Circle ve borsalar ise Solana üzerinde büyük hacimlerde USDC ihraç ediyor. Santiment verileri USDT likiditesinin güçlü kalması için Tether’in farklı adımlar atabileceğini söylüyor.

ETF girişleri de bugün gündemdeydi. BlackRock öncülüğündeki büyük spot ETF girişleri, BTC, ETH, XRP ve SOL’da kurumsal talebi besledi. Kuantum saldırılarına karşı savunmasız BTC’leri dondurmayı öneren BIP-361 de bugün çok konuşulan konular arasındaydı.

Haberlere göre, iflas eden ayakkabı üreticisi varlıklarını sattı, NewBird AI olarak yeniden markalaştı ve GPU satın almayı taahhüt etti. Hisse birkaç saatte devasa kazanç elde ederken bir ayakkabıcının yapay zeka dönüşümü iddiasıyla yaşadığı kazanç kripto para yatırımcılarının dikkatini çekti.

Likiditenin artmasıyla S&P 500 ve Nasdaq’ın tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesi jeopolitik risklerin gün geçtikçe azalacağına dair yorumları beraberinde getiriyor. Konu kripto topluluğunun odağında.

Duyarlılık aşırı korku seviyesindeyken üçüncü ardışık haftalık yeşil mum kapanışı yaklaşıyor. Ran Neuner düşen trendin sona ermek üzere olduğuna inanıyor.

Tasfiye avcısı büyük yatırımcı ve borsaların iştahını ise yukarıda yoğunlaşan likidite kabartıyor. BTC’nin 76 bin dolar direncini aşması bu açıdan baktığınızda daha olası.

Kripto kahini ne diyor?

Roman Trading aylardır uzun vadeli birkaç göstergenin fiyatın yönü hakkında kesin fikirler verdiğini savunuyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden bu yana birçok büyük hareketi düşüş psikolojisini koruduğu için doğru tahmin etti. Şimdi de hacim zayıflarken fiyat yükselmeye çalıştığı için bunun daha büyük bir düşüşün habercisi olduğunu iddia ediyor. Boğalar onun yanılacağı günü iple çekiyor ve o günler gelmiş olabilir. Eğer ateşkes sağlanırsa en azından birkaç haftalık güçlü yükseliş görebiliriz. Üstelik hacim buna eşlik ederse kripto kahini de fikir değiştirebilir.

“Hacim, piyasanın yönünü gösteren en önemli göstergelerden biridir. Makro düzeyde bir düşüş trendindeyiz ve yüksek hacim görüldüğünde bu düşüş devam ediyor. Düşük hacim ise genel trendin devamı için bir konsolidasyon veya düzeltme sürecine işaret ediyor. Bir sonraki yüksek hacimli hareket muhtemelen bizi daha da aşağıya götürecektir. (Hacim artarken yön aşağı çevrilmiş olacaktır.)”