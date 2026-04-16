Kripto Para Teknik Analiz

Kripto yatırımcısının gündemindeki konular ve Kahinin 16 Nisan BTC Tahmini

  • Duyarlılık aşırı korku seviyesindeyken üçüncü ardışık haftalık yeşil mum kapanışı yaklaşıyor. Ran Neuner düşen trendin sona ermek üzere olduğuna inanıyor.
  • Tasfiye avcısı büyük yatırımcı ve borsaların iştahını ise yukarıda yoğunlaşan likidite kabartıyor. BTC’nin 76 bin dolar direncini aşma ihtimali böylece artıyor.
  • Roman Trading fiyat yükselse de hacim zayıf kaldığı için bu yükselişin tuzak olduğunu düşünüyor. Analiste göre hacim yakında artacak ancak fiyat hızla düşüyor olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Önümüzdeki saatler ateşkesin uzatılıp uzatılmaması için son derece kritik ve bugün Lübnan için anlaşmaya varılmış olması İran açısından umut verici. Üstelik Hürmüz Boğazının ablukaya alınması da İran’ın işini zorlaştırdığından sorunun masada çözülmesi bekleniyor. Peki bugün kripto para yatırımcılarının gündemindeki 5 önemli konu neydi? Kripto kahini Bitcoin’in güncel durumunu nasıl yorumluyor?

Kripto paraların gündemi ne?
Kripto kahini ne diyor?

Kripto paraların gündemi ne?

Solana’nın DeFi gücü Drift hack olayıyla önemli bir yara almıştı ve bugün Tether Drift’i kurtarmak için ~127,5 milyon dolara kadar fon açıkladı. USDT’yi Drift’in ödeme katmanı olarak öne çıkarmak isteyen Tether pazara zarar verecek yıkımın önüne geçmek istiyor. Solana bu haberi olumlu karşıladı ve şimdi 87 doların üzerinde oyalanıyor. Circle ve borsalar ise Solana üzerinde büyük hacimlerde USDC ihraç ediyor. Santiment verileri USDT likiditesinin güçlü kalması için Tether’in farklı adımlar atabileceğini söylüyor.

ETF girişleri de bugün gündemdeydi. BlackRock öncülüğündeki büyük spot ETF girişleri, BTC, ETH, XRP ve SOL’da kurumsal talebi besledi. Kuantum saldırılarına karşı savunmasız BTC’leri dondurmayı öneren BIP-361 de bugün çok konuşulan konular arasındaydı.

Haberlere göre, iflas eden ayakkabı üreticisi varlıklarını sattı, NewBird AI olarak yeniden markalaştı ve GPU satın almayı taahhüt etti. Hisse birkaç saatte devasa kazanç elde ederken bir ayakkabıcının yapay zeka dönüşümü iddiasıyla yaşadığı kazanç kripto para yatırımcılarının dikkatini çekti.

Likiditenin artmasıyla S&P 500 ve Nasdaq’ın tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesi jeopolitik risklerin gün geçtikçe azalacağına dair yorumları beraberinde getiriyor. Konu kripto topluluğunun odağında.

Duyarlılık aşırı korku seviyesindeyken üçüncü ardışık haftalık yeşil mum kapanışı yaklaşıyor. Ran Neuner düşen trendin sona ermek üzere olduğuna inanıyor.

Tasfiye avcısı büyük yatırımcı ve borsaların iştahını ise yukarıda yoğunlaşan likidite kabartıyor. BTC’nin 76 bin dolar direncini aşması bu açıdan baktığınızda daha olası.

Kripto kahini ne diyor?

Roman Trading aylardır uzun vadeli birkaç göstergenin fiyatın yönü hakkında kesin fikirler verdiğini savunuyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden bu yana birçok büyük hareketi düşüş psikolojisini koruduğu için doğru tahmin etti. Şimdi de hacim zayıflarken fiyat yükselmeye çalıştığı için bunun daha büyük bir düşüşün habercisi olduğunu iddia ediyor. Boğalar onun yanılacağı günü iple çekiyor ve o günler gelmiş olabilir. Eğer ateşkes sağlanırsa en azından birkaç haftalık güçlü yükseliş görebiliriz. Üstelik hacim buna eşlik ederse kripto kahini de fikir değiştirebilir.

“Hacim, piyasanın yönünü gösteren en önemli göstergelerden biridir. Makro düzeyde bir düşüş trendindeyiz ve yüksek hacim görüldüğünde bu düşüş devam ediyor. Düşük hacim ise genel trendin devamı için bir konsolidasyon veya düzeltme sürecine işaret ediyor.

Bir sonraki yüksek hacimli hareket muhtemelen bizi daha da aşağıya götürecektir. (Hacim artarken yön aşağı çevrilmiş olacaktır.)”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
