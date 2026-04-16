DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 3 milyar DOGE transferi fiyatı yukarı çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 3 milyar DOGE tek cüzdana geçti, fiyat hızlı arttı.
  • Gizli bir büyük yatırımcı Robinhood’tan devasa transfer yaptı.
  • 🐶 Dogecoin’de zincir üstü hareketlerle satış baskısı azaldı ve yatırımcıların gözü $DOGE fiyatında.
Dogecoin son haftalarda yatay bir seyir izlerken, zincir üstü hareketlilik yeniden gündeme geldi. Piyasanın yakından takip ettiği meme coin neredeyse iki aydır dar bir fiyat aralığında işlem görse de, son blokzincir verileri büyük hacimli bir adresin dikkat çekici işlemlerine işaret ediyor.

Büyük yatırımcıdan rekor alım

Blockchain kayıtlarına göre, kısa süre önce tespit edilen yeni bir cüzdan yalnızca birkaç saat içinde 3 milyardan fazla DOGE topladı. “DGdax…GRzKcq” etiketiyle tanımlanan bu adresin bakiyesi, güncel durumda yaklaşık 294,86 milyon dolar seviyesine ulaştı. Söz konusu işlemin hızı ve hacmi kripto para çevrelerinde geniş yankı buldu.

Transfer detaylarına bakıldığında, fonların önemli bölümünün Robinhood ile ilişkili cüzdanlardan geldiği görülüyor. Belirli işlemler arasında 150 milyon, 200 milyon ve 350 milyon DOGE’lik büyük transferler yer aldı. Bu yüksek hacimli işlemler peş peşe ve hızlı şekilde gerçekleştirildi.

Transfer desenleri, borsaya bağlı sıcak cüzdanlardan özel bir depolama adresine kapsamlı bir varlık aktarımına işaret ediyor. Bu tür büyük çıkışlar genellikle, kısa vadeli satış baskısının azaldığına ve yatırımcının uzun vadeli saklama amacı güttüğüne dair bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Uzun vadeli beklentiler ve arz dinamikleri

Borsalardan çıkarılan bu büyüklükteki varlık genellikle, dolaşımdaki likit arzı azaltmasıyla biliniyor. Alım-satım platformlarındaki bakiyelerin düşmesi, satış baskısını azaltarak potansiyel olarak emir defterlerinde daralmaya yol açabiliyor. Özellikle taleple birlikte benzer hacimde alışların gelmesi halinde, kısa dönem fiyat oynaklığında belirgin artışlar görülebiliyor.

Bu transferlerin gerçekleştiği zamanlama da dikkat çekici. Dogecoin’in tarihsel fiyat hareketlerine sıkça eşlik eden 20 Nisan tarihinde transferlerin hemen öncesinde böyle yüklü işlemlerin gerçekleşmesi, piyasa üzerindeki spekülasyonları artırmış durumda.

Piyasa etkisi ve fiyat görünümü

Toplamda 3 milyardan fazla DOGE’un borsa dışına çekilmesi, dolaşımdaki arzı kayda değer ölçüde azalttı. Kripto varlıkların borsa bakiyeleri düştükçe, özellikle yükselen talep dönemlerinde, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin yazı hazırlandığı esnada 0,09956 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son 24 saatte yaşanan yüzde 4,79’luk değer artışı, büyük toplama işleminin fiyat üzerindeki etkisinin de sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Büyük yatırımcıların bu bantta pozisyon almaları, kısa vadede Dogecoin’e olan güveni desteklerken, mevcut fiyat aralığının önemli bir giriş seviyesi olarak öne çıktığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
