RIPPLE (XRP)

Xrp’de yüzde 6’lık yükselişte psikolojik direnç savaşı: 1,44 dolar geçilecek mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP’de kısa sürede yüzde 6’dan fazla yükseliş yaşandı, 1,44 dolarlık direnç hattı kritikleşti.
  • Piyasa korku endeksi dipteyken bile $XRP spot ve vadeli piyasada yoğun ilgi görmeye devam etti.
  • 📈 En önemli nokta: Günlük hacim 1,81 milyar dolara ulaştı, uzun vadeli direnç sekiz yıl sonra yeniden test ediliyor.
COINTURK
Piyasa analizlerine göre XRP, bu hafta Bitcoin’in getirilerini yaklaşık üçe katladı. Ancak genel piyasa hissiyatı ihtiyatlılığın hâkim olduğunu gösteriyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 23’te sabit kalarak piyasadaki endişenin üst düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Buna rağmen XRP fiyatı istikrarlı biçimde yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar, bu yükselişin arkasında uzun vadeli bir birikim olup olmadığını sorgularken, son yükselişin sadece geçici bir momentuma mı işaret ettiğine dair tartışmalar sürüyor.

XRP, Bitcoin’i geride bıraktı

Piyasalarda dikkat çeken hareketlerden biri de XRP’nin son bir haftalık süreçte yüzde 6,34 artışla 1,44 dolara ulaşması oldu. CoinCodex verilerine göre bu seviye, son iki haftada fiyat yükselişlerinin defalarca reddedildiği güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Teknik indikatörler kısa vadeli aşırı alım sinyalleri göstermeye başladı, özellikle 1 günlük RSI 67,7 seviyesinde bulunuyor ve aşırı alım bölgesine oldukça yakın seyrediyor.

Olası bir geri çekilmede 1,38 dolar seviyesi — 50 günlük hareketli ortalamayla aynı konumda bulunuyor — kırılırsa, fiyatın 1,35 dolara ve 25 günlük ortalamaya kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise XRP’nin günlük kapanışlarda 1,44 dolar üstünde kalıcı olması, analistlere göre gözleri 1,54 dolara çevirecek. Burada 200 günlük hareketli ortalama yeni bir direnç olarak devreye giriyor.

XRP, güçlü dirençlere rağmen yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yatırımcılar ise, bu yükselişin ardında gerçek bir birikimin mi yoksa yalnızca kısa süreli bir hareketin mi olduğunu tartışıyor.

Vadeli işlemler ve hacim: Denge unsuru devrede

Türev piyasa verileri de XRP için dikkat çekici bir tablo sunuyor. Açık pozisyon miktarı 414,8 milyon dolar seviyesinde ve bu, piyasadaki katılımın güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Fonlama oranları ise yüzde 0,0015’te çok dengeli bir seviyede kalarak piyasada kaldıraçlı uzun pozisyonların aşırı yoğunlaşmadığını yansıtıyor.

Bu nötr yapı, fiyat yükselişinin daha sağlıklı ve dengeli bir piyasa tarafından desteklendiğini düşündürüyor. Yükselen fiyat ile fonlama oranlarının bu kadar dengede olması, ani uzun pozisyon tasfiyelerine karşı riskin azaldığını gösteriyor.

Hacimde rekor artış ve tarihi direnç testleri

Spot ve vadeli piyasalarda ise XRP, tek bir gün içinde toplam 1,81 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan ciddi bir ilgi olduğu görülüyor. Aynı zamanda XRP, yaklaşık sekiz yıl süren önemli bir formasyonun tekrar testine sahne oluyor. Bu alan, tarihsel olarak güçlü bir birikim işleminin yaşandığı bölge olarak biliniyor.

Uzun vadede, bu desteğin korunması hâlinde XRP için 10 dolara kadar yükseliş beklentileri konuşulsa da, bu tür projeksiyonlar piyasada hâlen spekülatif kabul ediliyor ve büyük oranda genel piyasa eğilimine bağlı kalıyor.

Yakın vadede ise asıl sınavın, XRP’nin mevcut 1,44 dolarlık direnci aşıp bu seviyeyi kalıcı destek haline getirip getiremeyeceği olduğu öne çıkıyor.

XRP, hem spot hem türev piyasalardaki işlem hacmi rekoruyla birlikte, yılların ardından kritik bir direnç hattını tekrar zorluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
