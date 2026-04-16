XRP ETF’lerine 17 milyon dolarlık giriş, fiyat 1,42 dolarda dirençte

Orta Nisan 2026 itibarıyla XRP fiyatı 1,39–1,42 dolar aralığında hareket ederken, bu bant içindeki yatay seyrin temel gelişmelerle desteklendiği görülüyor. Son dönemde hem spot XRP ETF’lerine büyük fon girişleri hem de yeni Clarity Act tasarısı, piyasadaki beklenti ve hareketliliği doğrudan etkiliyor.

Kurumsal talepte dikkat çekici artış

Bir süredir XRP’ye dayalı borsa yatırım fonlarına olan ilgi gözle görülür şekilde yükseldi. Son veriler, günlük net girişlerin 17,1 milyon dolara ulaştığını ve bu fonların toplam büyüklüğünün 1,02 milyar doları aştığını gösteriyor. Özellikle Bitwise ve 21Shares gibi büyük varlık yöneticilerinin aktif şekilde dahil olması, toplamda 1,25 milyar dolarlık birikimli girişin gerçekleşmesini sağladı.

Ticareti yapılan bu ETF’lerde günlük işlem hacmi ise 38 milyon dolara yaklaştı. Bu ürünler aracılığıyla toplamda 771 milyonun üzerinde XRP tutuluyor. Bu miktar, toplam arzın yaklaşık %0,77’sine eşit. Uzmanlara göre, fonlara olan sürekli ilgi ve varlık miktarındaki artış, bireysel alıcıların ötesinde kurumsal talebin güçlendiğine işaret ediyor.

Borsadaki bu hareketlilik, fiyat beklentilerinin şekillenmesinde de önemli rol oynuyor. Artan kurumsal katılım, XRP fiyatının gelecekteki performansına ilişkin öngörüleri de güçlendirmiş durumda.

Clarity Act tasarısı ile regülasyon umudu

Regülasyon cephesinde ise, dijital varlıklar için hazırlanan Clarity Act tasarısı dikkat çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen bu yasa teklifi, kripto varlıkların menkul kıymet mi emtia mı olduğu konusunda net ayrımlar getirmeyi hedefliyor. Böylece, hem SEC hem de CFTC gibi denetleyici kurumların görev alanları daha açık hale gelecek.

Ripple şirketinin CEO’su Brad Garlinghouse, son açıklamasında bu yasal düzenlemenin Mayıs 2026 sonuna kadar onaylanabileceğini belirtti. Uzlaşma arayışları ve artan siyasi ilgi, düzenlemenin daha hızlı ilerlemesine zemin hazırlayabilir.

Yasa kesinleşirse, geleneksel finans kuruluşlarının XRP ekosistemine katılımı kolaylaşabilir. Yine de, yasa sürecinin zamanlamasında kesinlik yok; yaklaşan seçim takvimi süreci etkileyebilir.

Teknik analiz ve fiyat beklentileri

Teknik tarafta ise bazı piyasa analistleri, XRP fiyatında olası bir toparlanmaya işaret ediyor. Uzun vadeli ortalamalar ve grafik formasyonlarına bakıldığında, fiyatın 1,80–2,00 dolar düzeylerine bir hamle yapabileceği ihtimali ön plana çıkıyor. Şu anki 1,30 dolar civarındaki fiyatların, geçmiş döngülerdeki dip seviyelerle benzerlik gösterdiği düşünülüyor.

Analizlerde, kısa vadede direnç seviyeleri aşılamadığı sürece trendde kalıcı bir dönüşüm yaşanma ihtimali düşük bulunuyor. Ancak güçlü bir kırılma gelirse, yukarı yönde daha hızlı bir hareket gündeme gelebilir.

Makro gelişmelerin ve regülasyonun etkisi

Dijital varlıklara yönelik makroekonomik ortamda, regülasyonun belirleyici rolü artıyor. Kurumsal yatırımcıların daha net sınırlarda hareket etmesini sağlayacak düzenlemeler, XRP gibi piyasa oyuncularına avantaj sağlayabilir. Özellikle yatırımcıların fonlarını borsa yatırım fonları üzerinden aktarması, bu gelişmelerle doğrudan bağlantılı.

Aynı zamanda, genel likidite koşulları ve risk iştahı da XRP fiyatının yönünde etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki olumlu regülasyon beklentileri katalizör etkisi gösterebilirse de, kalıcı yükselişler için hem yasal çerçevenin netleşmesi hem de piyasa ivmesinin güçlenmesi gerekiyor.

Piyasa, belirleyici katalizörü bekliyor

Kısa vadede XRP fiyatı, piyasa momentumuyla regülasyon ve ETF talebi gibi temeller arasında sıkışmış görünüyor. Kurumsal talebin artışı ve düzenleyici cephedeki iyimserlik, fiyat hareketlerinin bu bantta kalmasına neden olmakta.

Yatırımcılar kritik fiyat seviyelerini ve olası kırılımları yakından takip ederken, yeni bir ivme için ya fiyatın direnç seviyelerini aşması ya da regülasyon cephesinden kesin bir gelişme gelmesi gerekecek.