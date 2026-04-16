Bitcoin 90.000 dolara göz kırptı, piyasadan sermaye çıkışı hız kesmedi

Nisan 2026 ortasında kripto para piyasalarında Bitcoin yükselişi dikkat çekiyor ancak zincir üzerindeki verilere bakıldığında piyasaya yeni sermaye girişi sınırlı kalıyor. Glassnode analizleri ve Paris Blockchain Haftası’nda yapılan değerlendirmeler, piyasa görünümünün resmi olarak “dikkatli izlenmeli” bölgesinde kaldığına işaret ediyor.

Fiyat yükseldi, ancak sermaye çıkışı devam ediyor

Bitcoin’in 15 Nisan’da 76.000 doların üzerine çıkması, yeni bir boğa dönemi söylemini tekrar gündeme taşıdı. Fakat Glassnode bünyesinde çalışan analist CryptoVizArt, “gerçek piyasa ortalaması” metriği üzerinden yaptığı tespitte, Bitcoin’in aktif yatırımcıların ortalama giriş seviyesinin altında 75 gün boyunca işlem gördüğünü belirledi. Bu durum, geçmişte 2018–2019 ile 2022–2023 ayı sezonlarında da görülmüş ve 57%’ye varan derin düşüşlerle sonuçlanmıştı.

Aynı dönemde bağımsız araştırmacı Axel Adler Jr., Bitcoin’in 2026 yılı başından bu yana her işlem gününde 365 günlük piyasa değer artış oranının gerçekleşen değer artışına kıyasla negatif olduğunu ortaya koydu. Yılbaşında yaklaşık 1,12 trilyon dolar olan gerçekleşen piyasa değeri 1,08 trilyon dolara gerileyerek 3,2%’lik bir azalma gösterdi. Kısa vadeli işlem bazında bu düşüş biraz yavaşlasa da, sermaye halen piyasadan çekiliyor.

“Piyasada fiyatlar yukarı hareket etse de, taze para girişi henüz yeterli seviyeye ulaşmadı. Son yükseliş, alımdan çok satışlardaki yavaşlamayı gösteriyor.”

Teknik göstergeler ve zincir üstü veriler

Teknik analiz cephesindeyse Bitcoin’in 76.000 dolar üzerinde kapanış yapması, yükselen üçgen formasyonunun tamamlandığı ve fiyatın 89.050 dolara yani yaklaşık 18% artış potansiyeline sahip olduğu görüşünü güçlendirdi. RSI’ın 63’e yükselmesi de olumlu algılansa da asıl dikkat çeken veri, günlük işlem sayısındaki hızlı artış. 5 Nisan’da işlem adedi 765.000’e ulaştı ve yıl başından bu yana yüzde 62’lik bir tırmanışa işaret etti. Buna ek olarak, ağ ücretleri de haftalık bazda 4% yükseldi ve talebin geri döndüğüne dair klasik bir sinyal verdi.

Yine de analistler, fiyat ve işlem oranları yükselse de, hâlâ yeni büyük alıcıların piyasaya girmesini sağlayacak temel koşulların tam oluşmadığını belirtiyor. Önceki döngülere bakıldığında bu tür ayrışmalar bazen aylarca sürebiliyor ve net bir yön için daha fazla doğrulayıcı veri gerekiyor.

Avrupa ve ABD şirketlerinde farklı stratejiler

Paris Blockchain Week’te kurumsal Bitcoin birikimi de gündemdeydi. Avrupa’daki şirketler, ABD’de MicroStrategy’nin izlediği modelin aynısını uygulamıyor. ABD’de halka açık şirketlerin tahvil ihraç ederek Bitcoin alımlarını hızlandırması mümkünken, Avrupa’da piyasa derinliği daha sığ, düzenleyici ortam ise daha katı. Latham & Watkins’in Paris ve Frankfurt bürolarından Thomas Vogel, ABD ve Avrupa’daki ihraç süreçlerinin büyük farklılık gösterdiğini aktardı.

Örneğin Almanya’dan Bitcoin Group SE 3.605 BTC, Fransa merkezli Capital B ise 2.925 BTC’ye sahip. Ancak ABD’deki MicroStrategy nisan başında tek haftada 13.927 BTC daha alarak toplam varlığını 780.000 BTC’nin üzerine taşıdı. Avrupa’daki şirketler bu hacmin yanında oldukça küçük kalıyor.

Piyasa açısından bu tablo, kurumsal talebin eski döngülerde olduğu gibi ABD ekseninde yoğunlaşacağını, Avrupa’dan hızlı bir artış beklenmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Avrupa sermaye piyasalarının sınırlı büyüklüğü ve sıkı regülasyonları, ABD’ye kıyasla yavaş ve temkinli bir kurumsal ilgiye yol açıyor.

Kuantum bilgisayar tartışması Bitcoin gündeminde

Öte yandan, sektörde gündeme taşınan bir diğer önemli konu ise kuantum bilgisayarların yol açabileceği güvenlik riskleri. Bu başlığı Paris Blockchain Week’te Blockstream CEO’su Adam Back açtı. Back, Bitcoin’in kuantum çağına hazırlık yapmaya bugünden başlanmasının doğru olduğunu ancak bu tehdidin henüz çok uzak bir gelecekte olduğunu dile getirdi.

Adam Back, hash tabanlı imzalar ve yeni nesil imza şemalarının geliştirilmesini savundu. Blockstream, bu teknolojiyi Liquid Network adlı ikinci katman çözümünde test ediyor. Tartışmalar sırasında, gelecekte olası bir kuantum geçişinde Satoshi Nakamoto’nun cüzdanındaki hareket etmeyen coin’lerin tespit edilebileceği ve bunların ‘kaybolmuş’ olarak kabul edilebileceği ifade edildi.

Hafta içinde geliştirici Jameson Lopp ve ekibi, kuantumdan etkilenebilecek coin’lerin dondurulmasını öneren BIP-361’i gündeme taşıdı. Ancak öneriye sektörden yoğun itirazlar geldi; bazı isimler bunu “mülk hakkına müdahale” olarak niteledi. Kuantum tehditi fiyat üzerinde kısa vadede etkili olmasa da, Bitcoin ekosisteminin yeni güvenlik standartlarına şimdiden hazırlanması gerektiği genel kabul görüyor.

Genel görünüm ve izlenecek sinyaller

Sonuç olarak, Bitcoin piyasasında fiyat yükselişi ve ağ içi hareketlilik heyecan yaratsa da, sermaye girişi ve kurumsal talepte kalıcı bir dönüş henüz görülmüyor. Özellikle 78.000 dolar eşiğinin üzerinde kalıcı fiyat oluşumu, Avrupa ve Asya’dan daha geniş tabanlı kurumsal alıcıların belirginleşmesi ve kuantum sonrası için topluluğu birleştiren güvenlik çözümleri gelişmeden boğa piyasasının kesin başladığından söz etmek güç görünüyor.