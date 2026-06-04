ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, dava uzlaşmalarında sanıkların kurumun iddialarını kamuoyu önünde reddetmesini engelleyen uzun süredir yürürlükte olan politikayı kaldırdı. Kurum, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1998’de kabul edilen uygulamanın iptal edildiğini bildirdi.

Politika değişikliğinin gerekçesi

CFTC, söz konusu politikanın komisyonun eleştirilerden kaçınmaya çalıştığı yönünde yanlış bir izlenim yaratmış olabileceğini belirtti. Açıklamada, bu değişikliğin yaptırım süreçlerindeki uzlaşmalarda kuruma daha fazla hareket alanı sağlayacağı ifade edildi.

CFTC Başkanı Mike Selig, komisyonun yaklaşık otuz yıl boyunca davaları ancak sanıkların kurumun iddialarını kamuoyu önünde reddetmeyeceklerini taahhüt etmesi halinde uzlaştırdığını söyledi. Selig, bu uygulamanın kaldırılmasının federal düzenleyici kurumlarla daha uyumlu bir çerçeve oluşturduğunu kaydetti.

Mike Selig, komisyonun uzun yıllardır uzlaşma için sanıklardan kamuya açık inkar hakkından vazgeçmelerini istediğini, yeni kararla bu yaklaşımın terk edildiğini açıkladı.

Mini sözlük: CFTC, ABD’de emtia türevleri ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen federal kurumdur. Kripto varlıklarla bağlantılı bazı türev ürünler ve piyasa suistimali iddiaları da bu kurumun yetki alanına girebilir.

Kripto şirketlerinin eleştirileri

CFTC veya ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yaptırım süreciyle karşı karşıya kalan bazı kripto şirketleri, bu kuralı uzun süredir eleştiriyordu. Şirketler, söz konusu yaklaşımın ifade özgürlüğünü sınırladığını savunuyordu.

CFTC, mevcut uzlaşmalardaki inkar etmeme hükümlerini uygulamayacağını da bildirdi. Bununla birlikte kurum, bazı dosyalarda uzlaşma sağlanırken belirli olguların ya da hukuki sorumlulukların kabul edilmesini yine de şart koşabileceğini aktardı.

Düzenleyici yaklaşımda daha geniş geri çekilme

Donald Trump döneminde CFTC ve SEC, Joe Biden döneminde kripto şirketlerine karşı başlatılan bazı yaptırım adımlarını geri çekmişti. Son değişiklik, Washington’daki düzenleyici yaklaşımın daha geniş bir yeniden değerlendirme sürecinin parçası olarak görülüyor.

Bu çerçevede CFTC, perşembe günü kripto para borsası Gemini ile yapılan 5 milyon dolarlık uzlaşmanın hükümsüz sayılmasını talep etti. Selig, bu dosyanın siyasi saiklerle hedef alındığını öne sürdü.

CFTC, Gemini ile yapılan 5 milyon dolarlık uzlaşmanın iptalini isterken, kurum içinden bu dosyanın siyasi gerekçelerle öne çıkarıldığı yönünde değerlendirmeler geldi.

Eski başkandan dikkat çeken değerlendirme

Barack Obama döneminde CFTC başkanlığı yapan Tim Massad ise kurumun bu uzlaşmayı tersine çevirme kararını olağan dışı bulduğunu söyledi. Massad, cuma günü yaptığı değerlendirmede, böyle bir adımın son derece alışılmadık olduğunu belirtti.

Son kararla birlikte CFTC’nin uzlaşma süreçlerinde daha esnek bir çerçeveye geçmesi bekleniyor. Ancak kurumun hangi davalarda ek kabul şartları isteyeceği ve bu yaklaşımın kripto sektöründeki devam eden dosyalara nasıl yansıyacağı, önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.