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Ethereum (ETH)

Ethereum’da perakende alımlar rekor sınıra dayandı! Balinalar ne yapıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ağında perakende birikim 2025 sonu ve 2026 başında rekor sınıra yaklaştı.
  • 📉 Buna rağmen $ETH için SOPR uzun süre 1 civarında kaldı ve yeni para girişi sınırlı göründü.
  • 🧭 Binance yatırma adresleri önceki boğa zirvelerinin altında kaldığı için satış hızı yavaş seyretti.
  • 📊 2018 ve 2022 diplerinin üstünde kalan NUPL verisi, aşağı yönlü alanın tamamen kapanmadığını gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum ağındaki zincir üstü veriler, bireysel yatırımcılarla büyük cüzdanlar arasındaki ayrışmanın son dönemde daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor. 2025’in son bölümü ile 2026’nın başında birikim yapan perakende adreslerin sayısı rekor seviyelere yaklaştı. Buna karşın bazı temel göstergeler, ETH fiyatındaki görünümün aynı ölçüde güçlenmediğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Perakende talebi artarken göstergeler temkinli kalıyor
2 Borsa verileri ve NUPL göstergesi ne söylüyor?

Perakende talebi artarken göstergeler temkinli kalıyor

Verilere göre Ethereum ağında küçük yatırımcıların alım eğilimi son aylarda dikkat çekici biçimde yükseldi. Geçmiş döngülerde benzer hareketlerin çoğu zaman piyasa döngüsünün ileri aşamalarında görüldüğü aktarılıyor. Bu nedenle perakende taraftaki güçlü birikim, tek başına yükselişin süreceği anlamına gelmiyor.

Öte yandan büyük yatırımcıların bu tür dönemlerde ellerindeki varlıkları talebe doğru kademeli biçimde dağıttığı değerlendiriliyor. Fiyatın, artan alım iştahına rağmen belirgin bir ivme kazanamaması da piyasada karşı tarafta güçlü satış baskısı olabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: SOPR, harcanan coinlerin karda mı zararda mı el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir göstergedir. Değerin 1 seviyesine yakın kalması, yatırımcıların işlemlerini genel olarak başa baş noktada gerçekleştirdiğine işaret eder.

Spent Output Profit Ratio yani SOPR göstergesinin uzun süredir 1 seviyesine yakın seyretmesi de bu tabloyu destekliyor. Bu görünüm, piyasaya yeni para girişinin sınırlı kaldığını ve işlemlerin büyük bölümünün belirgin kar ya da zarar oluşturmadan yapıldığını gösteriyor. Uzun süre bu aralıkta kalan piyasalarda kırılganlığın artabileceği belirtiliyor.

Analist PelinayPA, perakende yatırımcıların agresif biçimde alım yaptığını, ancak SOPR göstergesinin güçlü bir yükseliş trendini henüz doğrulamadığını belirtti. Analiste göre talep büyürken fiyatın yukarı taşınamaması, piyasanın diğer tarafında ciddi bir satış baskısına işaret edebilir.

PelinayPA, CryptoQuant platformunda paylaşımlarıyla bilinen bir zincir üstü veri analisti olarak öne çıkıyor. Analistin değerlendirmesine göre mevcut yapı, balinaların perakende talebini karşılayarak ellerindeki ETH’yi dağıttığı bir döneme işaret edebilir.

Borsa verileri ve NUPL göstergesi ne söylüyor?

Borsa tarafında ise Binance kullanıcılarına ait para yatırma adreslerinin sayısı önceki boğa piyasası zirvelerinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, çok sayıda yatırımcının ETH varlıklarını borsalara taşımak yerine cüzdanlarında tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Söz konusu eğilim, düşüşün daha kademeli ilerlemesine katkı sağlıyor olabilir; ancak mevcut riskleri ortadan kaldırmıyor.

Mini sözlük: NUPL, piyasadaki gerçekleşmemiş kar ve zararın genel dengesini ölçen bir göstergedir. Göstergenin daha düşük seviyelere inmesi, yatırımcı duyarlılığının tarihsel olarak daha zayıf bölgelere yaklaştığını anlatabilir.

Net Unrealized Profit/Loss yani NUPL verisi de gerçekleşmemiş karların gerilediğini, ancak piyasanın 2018 ve 2022 ayı dönemlerinde görülen dip seviyelere henüz inmediğini gösteriyor. Bu fark, ETH için tarihsel olarak aşırı satım sayılabilecek bölgelere ulaşmadan önce aşağı yönlü alanın hala bulunduğuna işaret ediyor.

PelinayPA, SOPR göstergesinin 1 seviyesinin altına inmesi ve buna daha zayıf bir NUPL verisinin eşlik etmesi halinde ETH’de daha derin bir düzeltme riskinin artabileceğini kaydetti.

Analistler, bu iki göstergenin birlikte izlenmesinin tek başına okunmalarından daha anlamlı sonuç verebileceğini vurguluyor. Mevcut zincir üstü yapı, perakende talebinin güçlendiği ancak fiyatın bu talebe net bir karşılık vermediği bir döneme işaret ederken, ETH için kısa vadeli görünümün belirsiz kaldığı değerlendiriliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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