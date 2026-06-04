Coinbase, ABD öncülüğündeki operasyonda dolandırıcılıkla bağlantılı $3 milyonluk kriptoyu dondurdu

Kripto para borsası Coinbase, Güneydoğu Asya merkezli ve siber yöntemlerle çalışan dolandırıcılık ağlarına bağlı 3 milyon doların üzerindeki kripto varlığı dondurduğunu açıkladı. Söz konusu adım, ABD Adalet Bakanlığı bünyesindeki Scam Center Strike Force tarafından yürütülen Disruption Week kapsamında atıldı. Operasyonda kamu kurumları ile özel sektör şirketleri birlikte hareket etti.

ABD öncülüğünde ortak operasyon

ABD Adalet Bakanlığına göre çalışma, Amerikalıları hedef alan kripto dolandırıcılığını engellemek amacıyla düzenlendi. Operasyona Coinbase’in yanı sıra Meta, Microsoft ve Starlink de katıldı. Şirketlerin, dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı sunucular ve barındırma altyapısının devre dışı bırakılmasına destek verdiği, ayrıca sosyal medya ve e posta hesapları üzerinden yürütülen faaliyetlerin kesintiye uğratıldığı aktarıldı.

Coinbase, dolandırıcıların tek başına hareket eden bir şirket ya da kurum tarafından durdurulamayacağını, bu operasyonun da ortak çalışmanın gerekli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, operasyon kapsamında 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e posta hesabında suç faaliyetlerinin sekteye uğratıldığını bildirdi. Sürecin, Tayland Kraliyet Polisi Siber Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi tarafından yapılan bazı gözaltılarla sonuçlandığı kaydedildi.

Zararın boyutu büyüyor

ABD Adalet Bakanlığı, yatırım dolandırıcılığının Amerikalıları hedef alan en hızlı büyüyen ve en ağır mali sonuç doğuran yöntemler arasında yer aldığını belirtti. FBI’ın bu ayın başında paylaştığı verilere göre, 2025 yılında kripto ve yapay zeka bağlantılı dolandırıcılıkların Amerikalılara verdiği toplam zarar 11 milyar doları aştı. En büyük kaybın yatırım temelli dolandırıcılıklarda görüldüğü ifade edildi.

Mini sözlük: Scam Center Strike Force, ABD Adalet Bakanlığının dolandırıcılık merkezleri ve bunların finansal altyapısına karşı kurumlar arası koordinasyon için kullandığı yapıdır. Blokzincir üzerinde yapılan transferler ise herkese açık ve değiştirilemez kayıtlar bıraktığı için soruşturmalarda iz sürmeyi kolaylaştırabilir.

Coinbase, kriptonun yasa dışı finansla ilgili olarak zaman zaman haksız bir üne sahip olduğunu, blokzincir teknolojisinin ise kolluk kuvvetlerine işlemler için şeffaf, değiştirilemez ve kalıcı bir kayıt sunduğunu vurguladı.

Uluslararası destek dikkat çekti

Koalisyonda FBI, ABD Gizli Servisi ile Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Tayland’daki kolluk kuvvetleri de yer aldı. Meta, operasyona katılan taraflardan elde edilen uygulanabilir bilgilerin platformlar arasında dağınık halde bulunan verilerin birleştirilmesini sağladığını ve bu sayede suç ağlarının zincirin farklı halkalarında hedef alınabildiğini duyurdu.

Benzer baskınlar yıl içinde arttı

Yetkililer, bu yıl dolandırıcılık altyapılarına yönelik baskının belirgin şekilde arttığını bildiriyor. Nisan ayında yine ABD merkezli Scam Center Strike Force ve ortakları, yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 701 milyon doların üzerinde kripto varlığı dondurmuştu. Bu son operasyon, daha önceki adımların devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Ayrıca Dubai polisi öncülüğündeki uluslararası bir operasyonda 276 kişi gözaltına alınmış, en az dokuz kripto dolandırıcılık merkezi kapatılmıştı. Ayrı bir soruşturmada ise Avusturya ve Arnavutluk makamları, Europol ve Eurojust desteğiyle Tiran’daki üç merkezle bağlantılı 10 kişiyi yakalamıştı.