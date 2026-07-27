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COINBASE

Coinbase CEO’su Armstrong, AI’nin kriptonun önemini artırdığını söyledi

İlayda Peker
İlayda Peker

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yatırımcıların kripto varlıklardan yapay zekaya yönelmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformundaki paylaşımında Armstrong, yapay zeka ile kripto arasında sıfır toplamlı bir rekabet olmadığını savundu.

İçindekiler
1 Armstrong’dan yatırımcı yaklaşımına itiraz
2 Coinbase altyapı vurgusunu öne çıkardı
3 Yatırım akışı AI tarafına kayıyor
4 Kripto yatırımları baskı altında kaldı

Armstrong’dan yatırımcı yaklaşımına itiraz

Armstrong, bu bakışın kıtlık odaklı ve hatalı bir düşünce biçimine dayandığını belirtti. Kriptonun genel amaçlı bir teknoloji olduğunu söyleyen Armstrong, sektörün yeni yükselen teknolojilerle doğrudan yarışmadığını vurguladı. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılara alım satım, saklama ve ödeme altyapısı sunuyor.

Brian Armstrong, yapay zeka ile kripto arasında bir tercih yapılması gerekmediğini, bunun dünyayı yanlış okuyan sıfır toplamlı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Armstrong’a göre yapay zeka sistemlerinin yaygınlaşması, kripto altyapısına olan ihtiyacı azaltmak yerine büyütebilir. Özellikle otonom çalışan yapay zeka ajanlarının kendi finansal altyapısına ihtiyaç duyacağını belirten Armstrong, bu ajanların zamanla insanlar toplamından daha fazla günlük işlem gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Coinbase altyapı vurgusunu öne çıkardı

Armstrong, Coinbase’in bu alanda kullanılacak finansal altyapıyı inşa etmeye başladığını da söyledi. Şirketin x402 protokolü, Base ağı ve USDC üzerinden ilerlediğini kaydeden Armstrong, bu araçların yapay zeka odaklı ödemelerde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Mini sözlük: x402, internet üzerinde yazılım ajanlarının otomatik ödeme yapabilmesini hedefleyen bir ödeme standardı yaklaşımıdır. Base ise Coinbase’in desteklediği, Ethereum üzerinde çalışan katman 2 ağı olarak biliniyor.

Armstrong, yapay zeka ajanlarının kendi finansal altyapısına ihtiyaç duyacağını ve bu talebin kriptoyu daha da önemli hale getirebileceğini belirtiyor.

Yatırım akışı AI tarafına kayıyor

Buna karşın çok sayıda analist, yapay zekanın şu anda sermaye, yetenek ve kamuoyu ilgisini kripto sektöründen çektiğini düşünüyor. OECD verilerine göre yapay zeka şirketleri 2025 yılında küresel girişim sermayesi yatırımlarının %61’ini topladı. Bu tutar yaklaşık 259 milyar dolara ulaştı.

ABD’deki girişim sermayesi finansmanının %41’i de yapay zeka girişimlerine gitti. OpenAI ve Anthropic gibi şirketler bu dönemde büyük yatırım turlarıyla öne çıktı. Galaxy Research ise yatırımcıların kaynaklarını yapay zekaya yöneltmesi nedeniyle kripto odaklı girişim sermayesi fonlarının kaynak toplamasının belirgin biçimde zorlaştığını değerlendirdi.

GöstergeVeri
2025 küresel VC içinde AI payı%61
AI şirketlerine giden küresel yatırım259 milyar dolar
ABD VC finansmanında AI payı%41

Kripto yatırımları baskı altında kaldı

Son veriler, kripto girişim anlaşmalarının sayısının yaklaşık son beş yılın en düşük düzeyine indiğine işaret ediyor. Bu tablo, yapay zekanın kısa vadede yatırım ve insan kaynağını kriptodan uzaklaştırdığı görüşünü güçlendiriyor.

Öte yandan bazı araştırmacılar, iki alanın aynı anda hem rekabet hem de tamamlayıcılık ilişkisi kurabileceğine dikkat çekiyor. Birden fazla üniversiteden araştırmacıların hazırladığı yakın tarihli bir ankete göre, yapay zeka ile kripto entegrasyonu henüz erken aşamada bulunuyor. Bu nedenle yapay zekanın kripto üzerindeki etkisinin hem finansman tarafında baskı yaratması hem de blokzincir için yeni kullanım alanları doğurması ihtimal dahilinde görülüyor.

  • 🚨 Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yatırımcıların kriptodan yapay zekaya yönelmesi gerekmediğini söyledi.
  • 🤖 Armstrong, yapay zeka ajanlarının kendi finansal altyapısına ihtiyaç duyacağını ve bunun kriptoyu daha önemli kılabileceğini belirtti.
  • 💸 OECD verilerine göre 2025 yılında küresel girişim sermayesinin %61’i yapay zeka şirketlerine gitti.
  • 📌 Armstrong, bu yeni altyapıda Base ve USDC gibi araçların öne çıktığını söylerken $USDC’yi ödeme tarafında konumlandırdı.
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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