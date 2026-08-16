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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

RWA piyasaları, Hyperliquid’e 2026’nın ilk yarısında güçlü kullanıcı akışı sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 2026'nın ilk yarısında Hyperliquid'e gelen yeni cüzdanların %31,7'si RWA piyasalarından giriş yaptı.
  • 📊 RWA ile başlayan kullanıcılar 111,6 milyar dolarlık hacim üretti ve bu akışta $HYPE ile çalışan HIP 3 etkili oldu.
  • 💼 S&P 500 sürekli vadeli piyasası sekiz günde 38.000'den fazla cüzdan çekti.
  • 🧾 Buna karşın RWA odaklı cüzdanlar, yeni kullanıcı ücret gelirinin yalnızca %8,3'ünü oluşturdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Gerçek dünya varlıkları olarak bilinen RWA ürünleri, 2026’nın ilk yarısında merkeziyetsiz finans alanına yeni kullanıcı girişinde öne çıktı. DefiLlama Research verilerine göre Hyperliquid üzerinde ocak ile haziran döneminde ilk işlemini RWA piyasalarında yapan 169.514 cüzdan kaydedildi. Bu sayı, aynı dönemde açılan 534.362 yeni cüzdanın %31,7’sine karşılık geldi.

İçindekiler
1 Yeni kullanıcıların önemli bölümü RWA üzerinden geldi
2 HIP 3 modeli ürün çeşitliliğini genişletti
3 Gelir tarafında tablo daha sınırlı kaldı
4 Sonraki aşamada çapraz piyasa kullanımı izlenecek

Yeni kullanıcıların önemli bölümü RWA üzerinden geldi

Söz konusu veri, bu kullanıcıların yalnızca mevcut kripto faaliyetlerine yeni bir ürün eklemediğine işaret ediyor. DefiLlama Research, ilk işlemini RWA tarafında yapan cüzdanların toplam 111,6 milyar dolarlık işlem hacmi oluşturduğunu açıkladı. Bu tutar, yeni kullanıcıların toplam hacminin %31,5’ini oluşturdu. Buna karşın bu kitlenin ağırlıklı olarak RWA ürünlerinde kaldığı, yani geleneksel piyasaların tokenleştirilmiş sürümlerinin kripto dışından farklı bir katılımcı profili çekebildiği görüldü.

Mini sözlük: RWA, hisse senedi, emtia, endeks veya döviz gibi geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerinde işlem gören tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. Hyperliquid ise zincir üstü sürekli vadeli işlemler altyapısıyla bilinen bir merkeziyetsiz türev platformudur.

DefiLlama Research verileri, RWA odaklı yeni cüzdanların yüksek hacim üretmesine rağmen faaliyetlerini büyük ölçüde bu ürün grubunda topladığını gösteriyor.

HIP 3 modeli ürün çeşitliliğini genişletti

Bu büyümenin arkasında Hyperliquid’in HIP 3 çerçevesi bulunuyor. Ekim 2025’te devreye alınan sistem, uygun geliştiricilerin 500.000 HYPE kilitleyerek sürekli vadeli piyasa açmasına imkan tanıdı. Böylece listeleme süreci izne bağlı olmaktan çıkarken, hisse senetleri, emtialar, endeksler, döviz pariteleri ve diğer gerçek dünya varlıkları için yeni piyasalar oluşturulabildi.

2026 boyunca ürün karmasındaki değişim ve yeni RWA açılışlarıyla bağlantılı kullanıcı dalgaları dikkat çekti. S&P 500 sürekli vadeli piyasası yalnızca sekiz gün içinde 38.000’den fazla cüzdan çekti. Haziran ayında açılan SpaceX halka arz öncesi piyasası da benzer şekilde yeni kullanıcı girişini destekleyen başlıklardan biri oldu.

GöstergeVeri
RWA üzerinden gelen yeni cüzdan169.514
Toplam yeni cüzdan içindeki payı%31,7
RWA ilk girişli cüzdanların hacmi111,6 milyar dolar
S&P 500 piyasasının çektiği cüzdan38.000+

Gelir tarafında tablo daha sınırlı kaldı

Kullanıcı artışına rağmen ekonomik katkı aynı ölçüde yükselmedi. İlk işlemini RWA piyasalarında yapan cüzdanlar 34,1 milyon dolarlık ücret üretti. Bu rakam, yeni cüzdanlardan elde edilen toplam 412,6 milyon dolarlık ücretin %8,3’üne denk geldi. Toplanan ücretlerin %80’den fazlası ise diğer ürünlerle başlayan cüzdanlardan geldi.

İşlem dağılımı da benzer bir tablo ortaya koydu. RWA ilk girişli cüzdanlar, 111,6 milyar dolarlık hacimlerinin %83,6’sını RWA piyasalarında gerçekleştirdi. Buna karşılık kripto kökenli kullanıcılar zamanla bu piyasalara daha fazla yöneldi ve RWA hacimlerinin %40’ını oluşturdu.

Veriler, kullanıcı kazanımı ile gelir üretiminin aynı hızda ilerlemediğini, platform için ücret tarafında ana katkının halen kripto kökenli katılımcılardan geldiğini ortaya koyuyor.

Sonraki aşamada çapraz piyasa kullanımı izlenecek

Hyperliquid açısından bir sonraki aşama, RWA ile gelen kullanıcıların zaman içinde diğer piyasalara yayılıp yayılmayacağına bağlı olacak. Mevcut veriler, tokenleştirilmiş piyasaların DeFi ekosistemine yeni katılımcılar çekebildiğini ve güçlü işlem hacmi yaratabildiğini gösteriyor. Ancak platform gelirinin daha geniş ürün kullanımına bağlı kaldığı görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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