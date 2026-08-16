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COINBASE

Coinbase Bitcoin primi 90 gün negatife kalarak rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase Bitcoin primi 19 Mayıs ile 16 Ağustos arasında 90 gün negatif kaldı.
  • 📉 Son veri eksi %0,1066 olurken $BTC 63.000 dolar civarında işlem görüyor.
  • 📊 7 ile 10 Ağustos arasında kısa süreli pozitif bölge görüldü, ancak hareket kalıcı olmadı.
  • 🧭 Negatif prim, tek başına kurumsal çıkış kanıtı sayılmıyor; likidite ve arbitraj da etkili oluyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

CoinGlass verileri, Coinbase Bitcoin Premium Index göstergesinin 19 Mayıs ile 16 Ağustos arasında kesintisiz biçimde sıfırın altında kaldığını ortaya koydu. Böylece göstergede 90 gün süren negatif seri kayda geçti. Son ölçüm eksi yüzde 0,1066 oldu. Önceki en uzun negatif dönem ise 16 Ocak ile 24 Şubat arasındaki 40 günlük seri olarak öne çıkıyordu.

İçindekiler
1 Gösterge neyi ölçüyor
2 Temmuz sonundaki zayıflama dikkat çekti
3 Ağustosta kısa süreli toparlanma kalıcı olmadı
4 Tek başına kurumsal çıkış işareti sayılmıyor

Gösterge neyi ölçüyor

Coinbase Bitcoin Premium Index, Bitcoin’in Coinbase Pro ile Binance arasındaki fiyat farkını yüzdesel olarak izliyor. CoinGlass ise kripto para piyasalarına ilişkin veri ve türev göstergeleriyle bilinen bir analiz platformu olarak öne çıkıyor. Göstergenin negatif bölgede kalması, Bitcoin’in Coinbase tarafında Binance’e kıyasla iskontolu işlem gördüğüne işaret ediyor.

Negatif değer, Bitcoin’in Coinbase’te Binance’e göre daha düşük fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor.

Bu veri, iki büyük borsa arasındaki anlık fiyat dengesini yansıtsa da tek başına piyasanın yönünü belirleyen kesin bir işaret olarak değerlendirilmiyor. Likidite koşulları, piyasa yapısı ve arbitraj faaliyetleri de göstergedeki hareket üzerinde etkili olabiliyor.

Temmuz sonundaki zayıflama dikkat çekti

26 Temmuz’da endeks yaklaşık eksi yüzde 0,08 ile eksi yüzde 0,10 aralığında derin negatif bölgede bulunuyordu. Gösterge, 26 ile 30 Temmuz boyunca büyük ölçüde sıfırın altında kaldı. 28 ile 30 Temmuz arasında sıfır çizgisine yaklaşsa da kalıcı bir toparlanma oluşmadı.

Asıl sert bozulma 30 ve 31 Temmuz’da görüldü. Endeks en zayıf anlarında eksi yüzde 0,14 ile eksi yüzde 0,15 seviyelerine kadar geriledi. Ağustosun ilk günlerinde kısmi bir toparlanma yaşansa da gösterge negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

DönemGözlenen seviyeDurum
26 TemmuzEksi %0,08 ile eksi %0,10Derin negatif
30 ile 31 TemmuzEksi %0,14 ile eksi %0,15Belirgin zayıflama
7 ile 10 AğustosYaklaşık %0,08 ile %0,11Geçici toparlanma
Son veriEksi %0,1066Negatif seri sürüyor

Ağustosta kısa süreli toparlanma kalıcı olmadı

4 Ağustos ile 10 Ağustos arasında görünüm geçici olarak iyileşti. Endeks sıfır çizgisine yaklaştı ve bazı anlarda üzerine çıktı. 7 Ağustos ile 10 Ağustos arasında yaklaşık yüzde 0,08 ile yüzde 0,11 aralığı görüldü. En güçlü değerler 9 ve 10 Ağustos civarında izlendi.

Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. 10 Ağustos civarında gösterge yüzde 0,10 üzerindeki seviyelerden hızla gerileyerek önce sıfıra, ardından yeniden negatif bölgeye indi. 11 ve 12 Ağustos’ta sıfır çizgisi çevresinde dalgalanan endeks, 13 ve 14 Ağustos’ta yeniden belirgin biçimde zayıfladı. Grafik, önce yaklaşık eksi yüzde 0,05 seviyelerini, ardından eksi yüzde 0,10 civarını işaret etti.

Gösterge, kısa süreli toparlanmalara rağmen kalıcı biçimde pozitif bölgeye geçemedi.

Tek başına kurumsal çıkış işareti sayılmıyor

Uzun süreli negatif seyir, alım iştahında zayıflamaya işaret edebilecek bir unsur olarak görülüyor. Buna karşın bu gösterge, kurumsal Bitcoin çıkışlarının kesin kanıtı olarak değerlendirilmiyor. Piyasa yapısı, likidite koşulları, arbitraj işlemleri ve farklı borsa dinamikleri de bu farkı etkileyebiliyor.

Bu süreçte Bitcoin fiyatı 63.000 dolar civarında dalgalanmayı sürdürüyor. Göstergedeki baskının devam etmesi, Coinbase ile Binance arasındaki fiyat farkının kısa vadede yakından izlenmeye devam edeceğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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